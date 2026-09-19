Trực tiếp AS Roma vs Inter: AS Roma mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp AS Roma vs Inter: AS Roma mở tỷ số

Văn Thể19/09/2026 18:07

AS Roma và Inter cùng sở hữu 12 điểm trên đỉnh bảng xếp hạng và toàn thắng 4 trận liên tiếp, tạo nên màn so tài đỉnh cao tác động trực tiếp cuộc đua vô địch.

AS Roma1 - 0InterHiệp 1 — phút 38'
  • 38'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: AS Roma 1 - 0 Inter.

  • 36'AS Roma ép sân

    Cầm bóng: AS Roma 55% - 45% Inter, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: AS Roma 54% - 46% Inter, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 0.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: AS Roma 56% - 44% Inter, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0.

  • 11'Thẻ vàng

    Phút 11': N. Barella (Inter) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 6'BÀN THẮNG! AS Roma (1-0)

    Phút 6': M. Kone (AS Roma) lập công (kiến tạo: N. Molina). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    AS Roma tiếp đón Inter.

Cập nhật lúc 23:40 19/09/2026

Đội hình chính thức
AS Roma
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Piero Gasperini Gian
Inter
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Cristian Chivu
99
Mile Svilar
23
Gianluca Mancini
5
Evan Ndicka
22
Mario Hermoso
20
Nahuel Molina
4
Bryan Cristante
17
Manu Koné
43
Wesley
21
Paulo Dybala
18
Matías Soulé
14
Donyell Malen
1
Josep Martínez
31
Yann Bisseck
25
Manuel Akanji
95
Alessandro Bastoni
17
Andy Diouf
23
Nicolò Barella
7
Piotr Zieliński
21
Curtis Jones
32
Federico Dimarco
9
Marcus Thuram
10
Lautaro Martínez
Dự bị
AS Roma
70 Giorgio De Marzi95 Pierluigi Gollini3 Konstantinos Koulierakis87 Daniele Ghilardi26 Leonardo Balerdi15 Marten de Roon61 Niccolò Pisilli86 Rodrigo Mora77 Emanuele Lulli
Inter
49 Ivan Provedel12 Raffaele Di Gennaro28 Benjamin Pavard30 Carlos Augusto46 Leonardo Bovio11 Luís Henrique22 Henrikh Mkhitaryan5 Aleksandar Stanković8 Petar Sučić
Cập nhật đội hình lúc 22:33 19/09/2026
AS RomaThống kêInter
55%
Kiểm soát bóng
45%
6
Dứt điểm
3
1
Trúng đích
1
2
Phạt góc
0
0
Phạm lỗi
3
1
Việt vị
0
1
Thủ môn cứu thua
0

Cuộc đối đầu giữa AS Roma và Inter diễn ra lúc 23h00 ngày 19/9/2026 trên sân vận động Stadio Olimpico trở thành tâm điểm chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều đang chia sẻ những vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Kết quả của 90 phút tranh tài sắp tới sẽ tác động trực tiếp đến cục diện cuộc đua vô địch trong giai đoạn mở màn mùa giải.

Vị thế cân bằng trên đỉnh bảng xếp hạng

Sau những vòng đấu đầu tiên, AS Roma đang tạm thời giữ ngôi đầu bảng với 12 điểm trọn vẹn. Ngay phía sau, Inter bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ hai khi cũng sở hữu 12 điểm. Sự tương đồng về điểm số phản ánh phong độ xuất sắc của hai thế lực bóng đá hàng đầu, biến cuộc chạm trán này thành cuộc chiến trực diện để xác lập ưu thế trong nhóm dẫn đầu.

Khoảng cách về điểm số hiện tại là con số không tròn trĩnh, do đó đội giành trọn vẹn điểm số trong màn so tài này sẽ bứt lên độc chiếm vị trí cao nhất. Trái lại, bất kỳ sự sảy chân nào cũng có thể khiến một trong hai bên đánh mất lợi thế tâm lý mà họ đã dày công tích lũy.

Phong độ thăng hoa của đôi bên

Cả AS Roma lẫn Inter đều bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ nhờ chuỗi thành tích ấn tượng. Đội chủ sân Stadio Olimpico đã toàn thắng cả 4 trận đấu gần nhất, thể hiện sự ổn định và hiệu quả tối đa trong cách vận hành lối chơi.

Ở bên kia chiến tuyến, Inter cũng phô diễn sức mạnh không hề kém cạnh khi giành trọn 4 chiến thắng trong 4 lần ra sân gần đây. Sự tương đồng tuyệt đối về phong độ của đôi bên hứa hẹn một thế trận chặt chẽ, nơi các toan tính chiến thuật và khả năng tận dụng thời cơ sẽ đóng vai trò then chốt định đoạt cục diện.

Cán cân từ thành tích đối đầu gần nhất

Dù có phong độ tương đương ở thời điểm hiện tại, lịch sử chạm trán gần đây lại đang nghiêng về phía đại diện thành Milano. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Inter chiếm ưu thế vượt trội khi giành được 4 chiến thắng, trong khi AS Roma mới chỉ 1 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chưa từng chia điểm.

Lợi thế đối đầu giúp Inter sở hữu sự tự tin đáng kể khi hành quân tới Stadio Olimpico. Tuy nhiên, với điểm tựa sân nhà cùng sự thăng hoa ở ngôi đầu bảng, AS Roma chắc chắn hướng tới mục tiêu phá vỡ sự áp đảo của đối thủ để củng cố vững chắc ngôi vị cao nhất trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
AS Roma · 1 thắng0 hòaInter · 4 thắng
06/04/2026
Inter
5 - 2
AS Roma
INT
19/10/2025
AS Roma
0 - 1
Inter
INT
27/04/2025
Inter
0 - 1
AS Roma
AR
21/10/2024
AS Roma
0 - 1
Inter
INT
11/02/2024
AS Roma
2 - 4
Inter
INT
AS Roma
5 trận gần nhất
THTTT
4
Trận
4-0-0
T-H-B
12
Ghi (TB 3.0)
1
Thủng lưới
Inter
5 trận gần nhất
TBTTT
4
Trận
4-0-0
T-H-B
13
Ghi (TB 3.3)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AS Roma4400+1112TTTT
2Inter4400+712TTTT
3Como4310+510TTTH
Tình hình lực lượng
AS Roma
M. Bah (Knee Injury)
M. Bah (Knee Injury)
Inter
H. Calhanoglu (Muscle Injury)
J. Stones (Injury)
D. Spence (Injury)
H. Calhanoglu (Muscle Injury)
J. Stones (Injury)
D. Spence (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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