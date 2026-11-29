TRỰC TIẾP Trực tiếp AS Roma vs Monza: Đội hình xuất phát AS Roma còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp Monza trên sân Stadio Olimpico, với vị trí thứ 3 và 30 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 30/11/2026.

AS Roma vs Monza SẮP BẮT ĐẦU • 00:00 00:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của AS Roma và Monza đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:00.

Cập nhật lúc 23:34 29/11/2026

Đội hình chính thức AS Roma Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV G. Gasperini Monza Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV I. Juric 99 M. Svilar 26 L. Balerdi 5 E. Ndicka 22 Hermoso 77 E. Lulli 4 B. Cristante 17 M. Koné 43 Wesley 18 M. Soulé 86 Rodrigo Mora 14 D. Malen 20 D. Thiam 60 E. Kouadio 2 Goglichidze 44 A. Carboni 19 S. Birindelli 21 L. Colombo 32 M. Pessina 7 Ricardo Mangas 47 Dany Mota 46 Jay Robinson 9 Gustavo Varela Dự bị AS Roma 61 N. Pisilli 9 S. Castro 70 G. De Marzi 15 M. de Roon 21 P. Dybala 87 D. Ghilardi 95 P. Gollini 3 Koulierakis 23 G. Mancini Monza 28 A. Colpani 10 P. Cutrone 3 L. Lucchesi 80 M. Mout 8 M. Ondoa 43 A. Strajnar 1 N. Törnqvist 27 I. Touré 22 E. Zeballos Cập nhật đội hình lúc 23:34 29/11/2026

AS Roma bước vào trận gặp Monza với cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng, nhờ đang đứng hạng 3 với 30 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00h00 ngày 30/11/2026 trên sân Stadio Olimpico, nơi đội chủ nhà muốn tận dụng lợi thế sân nhà để giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu.

AS Roma giữ vị trí trong nhóm đầu bảng

Với 30 điểm, AS Roma đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Vị trí này giúp đội bóng thủ đô vẫn nằm trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu và có lý do để xem mỗi trận sân nhà là cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Ngược lại, Monza đứng hạng 14 với 10 điểm, kém AS Roma 20 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch rõ rệt về vị thế của hai đội trước giờ bóng lăn.

Phong độ: AS Roma ổn định hơn, Monza chưa thoát chuỗi khó khăn

Trong 5 trận gần nhất, AS Roma thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất của đội là một kết quả hòa, sau chuỗi hai trận thắng liên tiếp trước đó. Dù vậy, hiệu suất chung vẫn cho thấy đội có nền tảng tốt để duy trì vị trí trong nhóm đầu.

Trong khi đó, Monza thắng 1 trận và thua 4 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm sáng là chiến thắng ở trận vừa qua, sau chuỗi bốn trận thua liên tiếp. Kết quả này có thể giúp đội khách lấy lại tinh thần, nhưng họ vẫn phải chứng minh sự ổn định khi làm khách trước đối thủ mạnh hơn nhiều.

Thế đối đầu nghiêng về AS Roma

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AS Roma thắng 3 trận, hòa 2 trận và Monza chưa thắng trận nào. Thành tích này cho thấy đội chủ nhà đang chiếm ưu thế tâm lý trong các lần chạm trán gần đây.

Với Monza, đây là thử thách không dễ. Họ chưa tìm được chiến thắng trước AS Roma trong loạt đối đầu gần nhất và sẽ phải tìm cách phá vỡ thế bất lợi đó ngay tại Stadio Olimpico.

Điểm then chốt của trận đấu

Với AS Roma, yếu tố quan trọng nhất là giữ sự tập trung và hạn chế những bước hụt như trận hòa gần nhất. Khi còn mục tiêu bám đuổi ngôi đầu, mỗi điểm bị bỏ lỡ trước đối thủ ở nhóm giữa bảng đều có giá trị lớn trong cuộc đua.

Monza cần giữ đà tích cực từ chiến thắng vừa qua và hạn chế sai sót trong những thời điểm then chốt. Nếu có thể kéo dài thế trận cân bằng, đội khách mới có cơ hội làm khó đối thủ đang cao hơn mình nhiều bậc trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Nhìn chung, mọi chỉ số đều nghiêng về AS Roma: vị trí hạng 3, hơn đối thủ 20 điểm, phong độ tốt hơn và lợi thế trong các lần đối đầu gần đây. Monza có chiến thắng ở trận gần nhất để làm điểm tựa, nhưng chuỗi bốn trận thua trước đó cho thấy họ còn nhiều việc phải làm.

Nếu giữ được sự chắc chắn trên sân nhà, AS Roma hoàn toàn có thể tiếp tục bám sát nhóm đầu bảng. Trận đấu vì thế là phép thử cho tham vọng của đội chủ nhà trong cuộc đua ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AS Roma · 3 thắng 2 hòa Monza · 0 thắng AS Roma 4 - 0 Monza AR Monza 1 - 1 AS Roma Hòa Monza 1 - 4 AS Roma AR AS Roma 1 - 0 Monza AR Monza 1 - 1 AS Roma Hòa

AS Roma 5 trận gần nhất H T T B T 12 Trận 9-3-0 T-H-B 36 Ghi (TB 3.0) 11 Thủng lưới Monza 5 trận gần nhất T B B B B 12 Trận 3-1-8 T-H-B 20 Ghi (TB 1.7) 25 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 13 11 2 0 +20 35 T T H T T 2 Inter 13 10 2 1 +19 32 T H T B T 3 AS Roma 12 9 3 0 +25 30 T T T T H 4 AC Milan 12 8 3 1 +14 27 T T T B T … 13 Torino 13 4 2 7 -4 14 B B H B B 14 Monza 12 3 1 8 -5 10 T B B B B 15 Lecce 12 3 1 8 -13 10 B H B B B …

Tình hình lực lượng AS Roma ✚ L. Pellegrini (Thigh Injury) ✚ D. Rensch (Muscle Injury) ✚ D. S. Vasquez Llach (Inactive) Monza ✚ P. Ciurria (Injury) ✚ M. Folorunsho (Calf Injury) ✚ Y. Maye (Muscle Injury) ✚ C. Ngonge (Injury)