Trực tiếp AS Roma vs Real Madrid: AS Roma vượt lên dẫn trước

TRỰC TIẾPTrực tiếp AS Roma vs Real Madrid: AS Roma vượt lên dẫn trước
AS Roma đang nỗ lực bám đuổi nhóm trên với chuỗi 5 trận không thua. Trận gặp Real Madrid tại Stadio Olimpico diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026.
- 56'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: AS Roma 2 - 1 Real Madrid.
- 51'BÀN THẮNG! AS Roma (2-1)
Phút 51': Donyell Malen (AS Roma) lập công (kiến tạo: Rodrigo Mora). Tỷ số: 2 - 1.
- 50'AS Roma ép sân
Cầm bóng: AS Roma 53% - 47% Real Madrid, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 3.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (AS Roma): Rodrigo Mora vào sân thay Paulo Dybala.
- 37'AS Roma ép sân
Cầm bóng: AS Roma 55% - 45% Real Madrid, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 3.
- 25'AS Roma ép sân
Cầm bóng: AS Roma 58% - 42% Real Madrid, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 2.
- 25'BÀN THẮNG! Real Madrid (1-1)
Phút 25': Kylian Mbappé (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Yan Diomande). Tỷ số: 1 - 1.
- 20'BÀN THẮNG! AS Roma (1-0)
Phút 20': Marten de Roon (AS Roma) lập công (kiến tạo: Matias Soule). Tỷ số: 1 - 0.
- 17'Thay người
Phút 17' (AS Roma): Niccolò Pisilli vào sân thay Manu Koné.
- 13'AS Roma ép sân
Cầm bóng: AS Roma 65% - 35% Real Madrid, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 2.
- 0'Trận đấu bắt đầu
AS Roma tiếp đón Real Madrid.
Cập nhật lúc 03:15 15/10/2026
AS Roma đang nỗ lực bám đuổi nhóm trên khi bước vào trận tiếp Real Madrid. Đội chủ nhà chưa thua trong 5 trận gần nhất, gồm 2 trận thắng và 3 trận hòa. Tuy vậy, họ vẫn đứng hạng 22 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026 trên sân Stadio Olimpico.
AS Roma: bất bại nhưng chưa thể bứt lên
Phong độ của AS Roma là chuỗi 5 trận không biết thua, trong đó có 2 trận thắng và 3 trận hòa. Đây là nền tảng tinh thần đáng giá với một đội đang cần thêm điểm số để rời nhóm cuối bảng.
Tuy nhiên, số trận hòa chiếm phần lớn trong chuỗi bất bại này. Điều đó phản ánh một tập thể khó bị đánh bại, nhưng chưa đủ dứt điểm để biến thế trận thành chiến thắng. Với 1 điểm và vị trí thứ 22, AS Roma cần những trận thắng để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.
Real Madrid: thắng 4 trong 5 trận gần nhất
Real Madrid đang có phong độ tốt hơn về mặt kết quả. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ chỉ thua đúng một lần trong chuỗi này và đã trở lại mạch thắng ngay sau đó.
Trên bảng xếp hạng, Real Madrid đang đứng thứ 16 với 3 điểm. Khoảng cách với AS Roma là 6 bậc và 2 điểm, nên đây là trận đấu có thể làm thay đổi thứ tự ở khu vực này.
Thế đối đầu nghiêng hẳn về Real Madrid
Lịch sử gần đây đang đứng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Real Madrid thắng cả 5, còn AS Roma không có trận thắng hay trận hòa nào.
Kết quả này tạo áp lực tâm lý nhất định lên đội chủ nhà. Dù vậy, lợi thế sân nhà cùng chuỗi 5 trận không thua có thể giúp AS Roma tự tin hơn trong cách tiếp cận trận đấu.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với một đội khó bị đánh bại như AS Roma, câu hỏi lớn là họ có thể chuyển sự chắc chắn thành hiệu quả ghi điểm hay không. Nếu tiếp tục giữ được sự kỷ luật như các trận gần đây, đội chủ nhà sẽ có cơ hội làm Real Madrid khó chịu.
Ngược lại, Real Madrid sẽ muốn duy trì mạch thắng và tận dụng lợi thế tâm lý từ các lần đối đầu trước. Bên nào kiểm soát tốt nhịp độ và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn sẽ có lợi thế trong cuộc đua điểm số.
Nhận định
Xét về phong độ và lịch sử đối đầu, Real Madrid được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, AS Roma có chuỗi bất bại và lợi thế sân nhà, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh. Với cả hai đội đều đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, mỗi điểm số trong trận này đều có giá trị.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)