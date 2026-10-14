Trực tiếp AS Roma vs Real Madrid: AS Roma vượt lên dẫn trước

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TRỰC TIẾPTrực tiếp AS Roma vs Real Madrid: AS Roma vượt lên dẫn trước

Văn Thể14/10/2026 21:45

AS Roma đang nỗ lực bám đuổi nhóm trên với chuỗi 5 trận không thua. Trận gặp Real Madrid tại Stadio Olimpico diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026.

AS Roma2 - 1Real MadridHiệp 2 — phút 56'
  • 56'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: AS Roma 2 - 1 Real Madrid.

  • 51'BÀN THẮNG! AS Roma (2-1)

    Phút 51': Donyell Malen (AS Roma) lập công (kiến tạo: Rodrigo Mora). Tỷ số: 2 - 1.

  • 50'AS Roma ép sân

    Cầm bóng: AS Roma 53% - 47% Real Madrid, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 2, cứu thua 0 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (AS Roma): Rodrigo Mora vào sân thay Paulo Dybala.

  • 37'AS Roma ép sân

    Cầm bóng: AS Roma 55% - 45% Real Madrid, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 3.

  • 25'AS Roma ép sân

    Cầm bóng: AS Roma 58% - 42% Real Madrid, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 2.

  • 25'BÀN THẮNG! Real Madrid (1-1)

    Phút 25': Kylian Mbappé (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Yan Diomande). Tỷ số: 1 - 1.

  • 20'BÀN THẮNG! AS Roma (1-0)

    Phút 20': Marten de Roon (AS Roma) lập công (kiến tạo: Matias Soule). Tỷ số: 1 - 0.

  • 17'Thay người

    Phút 17' (AS Roma): Niccolò Pisilli vào sân thay Manu Koné.

  • 13'AS Roma ép sân

    Cầm bóng: AS Roma 65% - 35% Real Madrid, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    AS Roma tiếp đón Real Madrid.

Cập nhật lúc 03:15 15/10/2026

Đội hình chính thức
AS Roma
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV G. Gasperini
Real Madrid
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV José Mourinho
95
P. Gollini
23
G. Mancini
5
E. Ndicka
22
Hermoso
20
N. Molina
15
M. de Roon
17
M. Koné
43
Wesley
21
P. Dybala
18
M. Soulé
14
D. Malen
1
T. Courtois
24
D. Dumfries
16
I. Konaté
22
A. Rüdiger
17
Marc Cucurella
8
F. Valverde
14
A. Tchouaméni
25
Y. Diomande
5
J. Bellingham
10
Kylian Mbappé
7
Vinícius Júnior
Dự bị
AS Roma
77 E. Lulli86 Rodrigo Mora7 L. Pellegrini61 N. Pisilli2 D. Rensch32 D. Vásquez26 L. Balerdi9 S. Castro70 G. De Marzi
Real Madrid
20 Bernardo Silva18 Álvaro Fernández21 Brahim Díaz9 Endrick19 Carlos Espí15 A. Güler4 D. Huijsen13 A. Lunin26 Sergio Mestre
Cập nhật đội hình lúc 01:32 15/10/2026
AS RomaThống kêReal Madrid
53%
Kiểm soát bóng
47%
8
Dứt điểm
4
4
Trúng đích
1
4
Phạt góc
3
6
Phạm lỗi
2
0
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
3

AS Roma đang nỗ lực bám đuổi nhóm trên khi bước vào trận tiếp Real Madrid. Đội chủ nhà chưa thua trong 5 trận gần nhất, gồm 2 trận thắng và 3 trận hòa. Tuy vậy, họ vẫn đứng hạng 22 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026 trên sân Stadio Olimpico.

AS Roma: bất bại nhưng chưa thể bứt lên

Phong độ của AS Roma là chuỗi 5 trận không biết thua, trong đó có 2 trận thắng và 3 trận hòa. Đây là nền tảng tinh thần đáng giá với một đội đang cần thêm điểm số để rời nhóm cuối bảng.

Tuy nhiên, số trận hòa chiếm phần lớn trong chuỗi bất bại này. Điều đó phản ánh một tập thể khó bị đánh bại, nhưng chưa đủ dứt điểm để biến thế trận thành chiến thắng. Với 1 điểm và vị trí thứ 22, AS Roma cần những trận thắng để thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Real Madrid: thắng 4 trong 5 trận gần nhất

Real Madrid đang có phong độ tốt hơn về mặt kết quả. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 4 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ chỉ thua đúng một lần trong chuỗi này và đã trở lại mạch thắng ngay sau đó.

Trên bảng xếp hạng, Real Madrid đang đứng thứ 16 với 3 điểm. Khoảng cách với AS Roma là 6 bậc và 2 điểm, nên đây là trận đấu có thể làm thay đổi thứ tự ở khu vực này.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Real Madrid

Lịch sử gần đây đang đứng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Real Madrid thắng cả 5, còn AS Roma không có trận thắng hay trận hòa nào.

Kết quả này tạo áp lực tâm lý nhất định lên đội chủ nhà. Dù vậy, lợi thế sân nhà cùng chuỗi 5 trận không thua có thể giúp AS Roma tự tin hơn trong cách tiếp cận trận đấu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với một đội khó bị đánh bại như AS Roma, câu hỏi lớn là họ có thể chuyển sự chắc chắn thành hiệu quả ghi điểm hay không. Nếu tiếp tục giữ được sự kỷ luật như các trận gần đây, đội chủ nhà sẽ có cơ hội làm Real Madrid khó chịu.

Ngược lại, Real Madrid sẽ muốn duy trì mạch thắng và tận dụng lợi thế tâm lý từ các lần đối đầu trước. Bên nào kiểm soát tốt nhịp độ và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn sẽ có lợi thế trong cuộc đua điểm số.

Nhận định

Xét về phong độ và lịch sử đối đầu, Real Madrid được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, AS Roma có chuỗi bất bại và lợi thế sân nhà, nên trận đấu hứa hẹn cạnh tranh. Với cả hai đội đều đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, mỗi điểm số trong trận này đều có giá trị.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
AS Roma · 0 thắng0 hòaReal Madrid · 5 thắng
28/11/2018
AS Roma
0 - 2
Real Madrid
RM
20/09/2018
Real Madrid
3 - 0
AS Roma
RM
08/08/2018
Real Madrid
2 - 1
AS Roma
RM
09/03/2016
Chung kết
Real Madrid
2 - 0
AS Roma
RM
18/02/2016
Chung kết
AS Roma
0 - 2
Real Madrid
RM
AS Roma
5 trận gần nhất
HHTHT
1
Trận
0-1-0
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
Real Madrid
5 trận gần nhất
TBTTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona2200+76TT
2Sporting CP2200+46TT
3Arsenal2200+46TT
8VfB Stuttgart1100+23T
9Manchester City1100+23T
15Liverpool1100+13T
16Real Madrid1100+13T
17AEK Athens FC1100+13T
21Sabah FA2101-23TB
22AS Roma101001H
23Shakhtar Donetsk101001H
24Fenerbahçe101001H
25PSV Eindhoven2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
AS Roma
M. Bah (Knee Injury)
B. Cristante (Knee Injury)
M. Svilar (Toe Injury)
M. Bah (Knee Injury)
B. Cristante (Knee Injury)
M. Svilar (Toe Injury)
Real Madrid
R. Asencio (Broken Leg)
Eder Militao (Hamstring Injury)
F. Mendy (Hip Injury)
Rodrygo (Knee Injury)
R. Asencio (Broken Leg)
Eder Militao (Hamstring Injury)
F. Mendy (Hip Injury)
Rodrygo (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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