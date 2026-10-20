Trực tiếp AS Roma vs Slovan Bratislava: Hết hiệp 1, AS Roma dẫn 2-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp AS Roma vs Slovan Bratislava: Hết hiệp 1, AS Roma dẫn 2-0

Văn Thể20/10/2026 22:14

AS Roma đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 25 với 1 điểm. Trận gặp Slovan Bratislava diễn ra lúc 02:00 ngày 21/10/2026 trên sân Stadio Olimpico.

AS Roma2 - 0Slovan BratislavaNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 39'AS Roma ép sân

    Cầm bóng: AS Roma 74% - 26% Slovan Bratislava, dứt điểm 8 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 39'BÀN THẮNG! AS Roma (2-0)

    Phút 39': Nahuel Molina (AS Roma) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 26'AS Roma ép sân

    Cầm bóng: AS Roma 77% - 23% Slovan Bratislava, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3.

  • 21'BÀN THẮNG! AS Roma (1-0)

    Phút 21': Mario Hermoso (AS Roma) lập công (kiến tạo: Daniele Ghilardi). Tỷ số: 1 - 0.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': Tigran·Barseghyan (Slovan Bratislava) nhận thẻ vàng.

  • 13'AS Roma ép sân

    Cầm bóng: AS Roma 80% - 20% Slovan Bratislava, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    AS Roma tiếp đón Slovan Bratislava.

Cập nhật lúc 02:47 21/10/2026

Đội hình chính thức
AS Roma
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV G. Gasperini
Slovan Bratislava
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Yaya Touré
95
P. Gollini
87
D. Ghilardi
26
L. Balerdi
22
Hermoso
20
N. Molina
15
M. de Roon
61
N. Pisilli
43
Wesley
7
L. Pellegrini
86
Rodrigo Mora
14
D. Malen
71
D. Takáč
28
C. Blackman
12
K. Bajrič
15
S. Marković
57
Sandro Cruz
3
P. Pokorný
11
T. Barseghyan
5
R. Ibrahim
8
A. Gajdoš
21
Suleiman Camara
10
N. Marcelli
Dự bị
AS Roma
5 E. Ndicka2 D. Rensch18 M. Soulé32 D. Vásquez9 S. Castro4 B. Cristante70 G. De Marzi63 Alessandro Di Nunzio3 Koulierakis
Slovan Bratislava
7 L. Hofstadter77 D. Ignatenko2 S. Kozlovský70 Cristian Jesús Martínez88 D. Matsuoka20 A. Mustafić1 A. Popović26 R. Tománek6 K. Wimmer
Cập nhật đội hình lúc 01:32 21/10/2026
AS RomaThống kêSlovan Bratislava
74%
Kiểm soát bóng
26%
8
Dứt điểm
1
2
Trúng đích
0
1
Phạt góc
1
5
Phạm lỗi
5
2
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
1

AS Roma đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, với vị trí hạng 25 và 1 điểm trên bảng xếp hạng. Trận tiếp đón Slovan Bratislava tại Stadio Olimpico vì thế là cơ hội để đội chủ nhà tạo thêm đà trong cuộc đua phía trên. Trận đấu bắt đầu lúc 02:00 ngày 21/10/2026.

AS Roma: cần biến phong độ thành điểm số

Trong 5 trận gần nhất, AS Roma thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đội bóng thủ đô nước Ý vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau đó là chuỗi gồm 1 trận thua, 2 trận hòa và 1 trận thắng.

Chuỗi kết quả này cho thấy AS Roma chưa thật sự ổn định nhưng hiếm khi gục ngã hoàn toàn. Đội chỉ thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, và 2 trận hòa cho thấy họ giữ được sự chắc chắn nhất định.

Trên bảng xếp hạng, AS Roma đứng hạng 25 với 1 điểm. Khoảng cách với nhóm phía trên vẫn còn có thể rút ngắn, nên mỗi trận trên sân nhà đều mang giá trị lớn.

Slovan Bratislava: phong độ tốt nhưng bảng điểm trống trơn

Slovan Bratislava có thành tích 5 trận gần nhất khá tích cực: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, sau đó là 1 trận thua, 1 trận hòa rồi hai chiến thắng ở các trận cũ hơn.

Tuy vậy, trên bảng xếp hạng, đội khách đứng hạng 36 và chưa có điểm nào. Sự đối lập giữa phong độ gần đây và vị trí hiện tại khiến Slovan Bratislava mang tâm thế của đội muốn bứt khỏi đáy bảng ngay khi có cơ hội.

Điểm then chốt về chiến thuật

Đứng ở vị trí cao hơn, AS Roma nhiều khả năng sẽ muốn nắm quyền kiểm soát trận đấu trên sân nhà. Với chỉ 1 trận thua trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà có nền tảng để chơi chủ động mà vẫn giữ được sự cân bằng giữa công và thủ.

Ở chiều ngược lại, Slovan Bratislava có thể tận dụng tinh thần từ chuỗi 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Một đội đang cần điểm số như họ thường chơi tập trung, hạn chế sai lầm và chờ thời cơ để gây bất ngờ.

Do đó, khả năng AS Roma xử lý áp lực khi cầm bóng và sự kiên nhẫn của đội khách sẽ là hai yếu tố có thể định hình diễn biến trận đấu.

Nhận định

Xét vị trí trên bảng xếp hạng, AS Roma (hạng 25, 1 điểm) đang nhỉnh hơn Slovan Bratislava (hạng 36, 0 điểm). Lợi thế sân nhà tại Stadio Olimpico củng cố thêm cho nhận định này.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Slovan Bratislava không hề kém, với số trận thắng nhiều hơn AS Roma trong 5 trận gần nhất. Vì vậy, đội chủ nhà cần nghiêm túc nếu muốn giữ vững vị thế trong cuộc đua phía trên.

AS Roma
5 trận gần nhất
TBHHT
2
Trận
0-1-1
T-H-B
4
Ghi (TB 2.0)
5
Thủng lưới
Slovan Bratislava
5 trận gần nhất
TBHTT
8
Trận
4-2-2
T-H-B
11
Ghi (TB 1.4)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain2200+76TT
2Barcelona2200+76TT
3Aston Villa2200+76TT
8Real Madrid2200+26TT
9Real Betis2200+26TT
24Bodo/Glimt2101-43TB
25AS Roma2011-11BH
26PSV Eindhoven2011-11BH
35Galatasaray2002-50BB
36Slovan Bratislava2002-80BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
AS Roma
M. Bah (Knee Injury)
B. Cristante (Knee Injury)
P. Dybala (Calf Injury)
M. Kone (Muscle Injury)
M. Svilar (Toe Injury)
M. Bah (Knee Injury)
B. Cristante (Knee Injury)
P. Dybala (Calf Injury)
Slovan Bratislava
R. Cerepkai (Back Injury)
A. Griger (Off the roster)
M. Kianga (Off the roster)
M. Kukharevych (Injury)
A. Sporar (Illness)
R. Cerepkai (Back Injury)
A. Griger (Off the roster)
M. Kianga (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp AS Roma vs Slovan Bratislava: Hết hiệp 1, AS Roma dẫn 2-0
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