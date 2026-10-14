Trực tiếp Aston Villa vs Fenerbahçe: Hiệp 2 bắt đầu, Aston Villa dẫn 3-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Aston Villa vs Fenerbahçe: Hiệp 2 bắt đầu, Aston Villa dẫn 3-0

Văn Thể14/10/2026 21:15

Aston Villa và Fenerbahçe cùng bước vào cuộc chạm trán trong trạng thái phong độ cao. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 15/10/2026 trên sân Villa Park.

Aston Villa3 - 0FenerbahçeHiệp 2 — phút 68'
  • 68'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Aston Villa 3 - 0 Fenerbahçe.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Aston Villa 45% - 55% Fenerbahçe, dứt điểm 15 - 10 (trúng đích 8 - 4), phạt góc 9 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 4 - 5.

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Aston Villa 47% - 53% Fenerbahçe, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 3 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': Mattéo Guendouzi (Fenerbahçe) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 39'BÀN THẮNG! Aston Villa (3-0)

    Phút 39': Nicolas Jackson (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Ross Barkley). Tỷ số: 3 - 0.

  • 37'Fenerbahçe ép sân

    Cầm bóng: Aston Villa 42% - 58% Fenerbahçe, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 3 - 2.

  • 31'BÀN THẮNG! Aston Villa (2-0)

    Phút 31': Nicolas Jackson (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Boubacar Kamara). Tỷ số: 2 - 0.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Aston Villa 47% - 53% Fenerbahçe, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 3 - 1.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Aston Villa 45% - 55% Fenerbahçe, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 12'BÀN THẮNG! Aston Villa (1-0)

    Phút 12': Johan Manzambi (Aston Villa) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Aston Villa tiếp đón Fenerbahçe.

Cập nhật lúc 03:25 15/10/2026

Đội hình chính thức
Aston Villa
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Unai Emery
Fenerbahçe
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV İ. Kartal
1
Z. Suzuki
2
M. Cash
3
V. Lindelöf
14
Pau Torres
29
Wan-Bissaka
8
B. Kamara
6
R. Barkley
7
J. McGinn
44
J. Manzambi
19
I. Mbaye
11
N. Jackson
31
Ederson
27
Nélson Semedo
37
M. Škriniar
15
N. Aké
3
A. Brown
6
M. Guendouzi
5
İ. Yüksek
11
M. Greenwood
17
İ. Kahveci
70
O. Aydın
19
V. Muriqi
Dự bị
Aston Villa
18 T. Abraham10 E. Buendía17 A. Garnacho35 João Gomes27 L. Goretzka5 T. Mings42 J. Wright47 Alysson Edward26 L. Bogarde
Fenerbahçe
13 T. Çetin14 Y. Demir28 B. Elmaz34 M. Günok91 N. Kanté9 R. Lukaku22 L. Mercan77 O. MimoviÄ45 N. Dorgeles
Cập nhật đội hình lúc 01:32 15/10/2026
Aston VillaThống kêFenerbahçe
45%
Kiểm soát bóng
55%
15
Dứt điểm
10
8
Trúng đích
4
9
Phạt góc
5
9
Phạm lỗi
3
1
Việt vị
2
4
Thủ môn cứu thua
5

Aston Villa và Fenerbahçe đều có chuỗi kết quả tích cực trước thềm trận đấu lúc 02:00 ngày 15/10/2026 tại Villa Park. Hai đội cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất, nên cuộc gặp này hứa hẹn là màn so tài giữa hai tập thể đang tự tin.

Aston Villa giữ được nhịp thắng

Aston Villa thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của đội chủ nhà kết thúc với kết quả hòa. Trước đó là chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, và trận thua duy nhất nằm ở thời điểm xa nhất trong chuỗi 5 trận này.

Với chuỗi kết quả như vậy, Aston Villa có nền tảng tâm lý tốt khi được thi đấu trên sân nhà. Trên bảng xếp hạng, đội đang đứng thứ 11 với 3 điểm.

Fenerbahçe chưa biết thua trong 5 trận gần nhất

Fenerbahçe có chuỗi 5 trận bất bại, gồm 3 trận thắng và 2 trận hòa. Ba trận gần nhất đều là chiến thắng, sau hai trận hòa trước đó. Đây là mạch kết quả ổn định, cho thấy đội khách biết cách giữ vững trận đấu và tích lũy điểm.

Tuy nhiên, vị trí trên bảng xếp hạng chưa phản ánh hết phong độ này. Fenerbahçe đang xếp thứ 24 với 1 điểm, kém Aston Villa 10 bậc và 2 điểm.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về Aston Villa

Trong lần gặp gần nhất giữa hai đội, Aston Villa giành chiến thắng. Với một lần gặp duy nhất, đây chỉ là chi tiết tham khảo. Kết quả đó chưa đủ để kết luận về xu hướng giữa hai bên.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội cùng đang vào phom, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội. Aston Villa có lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn. Fenerbahçe mang theo chuỗi bất bại cùng tinh thần của ba chiến thắng gần nhất.

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng về phong độ. Aston Villa có lợi thế nhỏ nhờ sân nhà và kết quả ở lần gặp gần nhất, trong khi Fenerbahçe là đội chưa thua trong chuỗi 5 trận gần đây.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Aston Villa · 1 thắng0 hòaFenerbahçe · 0 thắng
23/01/2026
Fenerbahçe
0 - 1
Aston Villa
AV
Aston Villa
5 trận gần nhất
HTTTB
1
Trận
1-0-0
T-H-B
3
Ghi (TB 3.0)
2
Thủng lưới
Fenerbahçe
5 trận gần nhất
TTTHH
7
Trận
4-3-0
T-H-B
9
Ghi (TB 1.3)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona2200+76TT
2Sporting CP2200+46TT
3Arsenal2200+46TT
8VfB Stuttgart1100+23T
9Manchester City1100+23T
10Villarreal2101+13TB
11Aston Villa1100+13T
12Real Betis1100+13T
23Shakhtar Donetsk101001H
24Fenerbahçe101001H
25PSV Eindhoven2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Aston Villa
M. Cisse (Off the roster)
T. Harwood-Bellis (Off the roster)
G. Hemmings (Knee Injury)
I. Maatsen (Ankle Injury)
B. Madjo (Off the roster)
A. Onana (Knee Injury)
M. Ruggeri (Injury)
M. Cisse (Off the roster)
Fenerbahçe
A. Diouf (Off the roster)
A. Fall (Off the roster)
M. Muldur (Knee Injury)
J. Oosterwolde (Achilles Tendon Injury)
M. Yandas (Off the roster)
A. Diouf (Off the roster)
A. Fall (Off the roster)
M. Muldur (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Aston Villa vs Fenerbahçe: Hiệp 2 bắt đầu, Aston Villa dẫn 3-0
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