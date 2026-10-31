Trực tiếp Aston Villa vs Fulham: Fulham gỡ hòa 1-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Aston Villa vs Fulham: Fulham gỡ hòa 1-1

Văn Thể31/10/2026 22:13

Aston Villa đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 11 điểm, và tiếp Fulham, đội xếp hạng 15, trên sân Villa Park lúc 03:00 ngày 01/11/2026.

Aston Villa1 - 1FulhamHiệp 2 — phút 86'
  • 86'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Aston Villa 1 - 1 Fulham.

  • 84'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Aston Villa 44% - 56% Fulham, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 6 - 7; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 4 - 2.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Fulham): Kenny Tete vào sân thay Oscar Bobb.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Fulham): Cesar Palacios Perez vào sân thay Josh King.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Aston Villa): Ross Barkley vào sân thay Boubacar Kamara.

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': Tom Cairney (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Matty Cash (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Fulham): Tom Cairney vào sân thay Alex Iwobi.

  • 72'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Aston Villa 42% - 58% Fulham, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 6 - 6; việt vị 2 - 4, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 2 - 2.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Aston Villa): Ibrahim Mbaye vào sân thay Leon Goretzka.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Aston Villa): Emiliano Buendía vào sân thay Alysson Edward Franco da Rocha.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Aston Villa): João Gomes vào sân thay Johan Manzambi.

  • 64'BÀN THẮNG! Fulham (1-1)

    Phút 64': Zion Suzuki (Aston Villa) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.

  • 60'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Aston Villa 44% - 56% Fulham, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 5 - 4; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 3 - 9, cứu thua 1 - 2.

  • 48'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Aston Villa 47% - 53% Fulham, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 2 - 9, cứu thua 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 45+4'Thẻ vàng

    Phút 45+4': Calvin Bassey (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 39'BÀN THẮNG! Aston Villa (1-0)

    Phút 39': Nicolas Jackson (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Johan Manzambi). Tỷ số: 1 - 0.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Aston Villa 53% - 47% Fulham, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': David Affengruber (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Aston Villa 46% - 54% Fulham, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 1 - 2.

  • 16'Hỏng phạt đền

    Phút 16': John McGinn (Aston Villa) sút hỏng phạt đền.

  • 13'VAR

    Phút 13': Phạt đền được công nhận — Leon Goretzka (Aston Villa).

  • 12'Fulham ép sân

    Cầm bóng: Aston Villa 32% - 68% Fulham, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Aston Villa tiếp đón Fulham.

Cập nhật lúc 04:47 01/11/2026

Đội hình chính thức
Aston Villa
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Unai Emery
Fulham
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Álvaro Arbeloa
1
Z. Suzuki
2
M. Cash
3
V. Lindelöf
14
Pau Torres
22
I. Maatsen
8
B. Kamara
27
L. Goretzka
47
Alysson Edward
7
J. McGinn
44
J. Manzambi
11
N. Jackson
1
B. Leno
21
T. Castagne
22
Affengruber
3
C. Bassey
33
A. Robinson
16
S. Berge
19
S. Charles
14
Oscar Bobb
24
Joshua King
17
A. Iwobi
7
Gonzalo García
Dự bị
Aston Villa
35 João Gomes17 A. Garnacho39 Brian Madjo19 I. Mbaye40 M. Bizot4 Harwood-Bellis5 T. Mings6 R. Barkley10 E. Buendía
Fulham
2 K. Tete5 J. Andersen10 T. Cairney20 Manuel Ángel15 H. Larsson8 César Palacios11 Kevin23 B. Lecomte9 Rodrigo Muniz
Cập nhật đội hình lúc 02:32 01/11/2026
Aston VillaThống kêFulham
44%
Kiểm soát bóng
56%
11
Dứt điểm
14
3
Trúng đích
5
6
Phạt góc
7
6
Phạm lỗi
10
2
Việt vị
4
4
Thủ môn cứu thua
2

Aston Villa đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Fulham trên sân Villa Park lúc 03:00 ngày 01/11/2026. Với 11 điểm, đội chủ nhà đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, trong khi đối thủ có 8 điểm và đang ở vị trí thứ 15.

Aston Villa giữ vị thế bám đuổi

Hạng 9 cùng 11 điểm cho thấy Aston Villa đang ở khoảng giữa phía trên của bảng xếp hạng, đủ gần nhóm dự cúp châu lục để mỗi trận đấu đều có giá trị. Đội chủ nhà không có nhiều chỗ cho sự chủ quan nếu muốn duy trì nhịp bám đuổi.

Phong độ gần đây là điểm cộng lớn. Trong 5 trận gần nhất, Aston Villa thắng 4 trận và thua 1 trận. Tuy nhiên, trận thua duy nhất lại là trận mới diễn ra gần đây nhất, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước đó. Vì vậy, trận gặp Fulham là cơ hội để đội bóng của Villa Park lấy lại mạch thắng.

Fulham mang theo phong độ chập chờn

Fulham đến Villa Park với 8 điểm và đứng thứ 15, kém Aston Villa 3 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận.

Đáng chú ý, Fulham cũng vừa thua ở trận gần nhất. Trước đó, họ có hai trận thắng nối tiếp rồi một trận thua và một trận hòa. Chuỗi kết quả lên xuống này cho thấy đội khách chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Aston Villa thắng 4 trận, không có trận hòa nào và Fulham thắng 1 trận. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà, nhất là khi trận đấu diễn ra trên sân nhà.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Với Aston Villa, thử thách lớn nhất là phản ứng sau trận thua gần nhất. Nếu giữ được tinh thần của chuỗi 4 trận thắng trước đó, đội chủ nhà có nhiều cơ sở để giành điểm số trọn vẹn và tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Với Fulham, trận đấu là dịp để chặn đà sa sút sau trận thua gần nhất và thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Dù vậy, phong độ chưa ổn định và thế đối đầu bất lợi khiến nhiệm vụ của đội khách không dễ dàng.

Nhận định

Nhìn chung, Aston Villa nhỉnh hơn ở hầu hết các chỉ số: thứ hạng, điểm số, phong độ 5 trận gần nhất và thành tích đối đầu. Lợi thế sân nhà càng củng cố xu hướng nghiêng về đội chủ nhà. Fulham vẫn có thể gây khó khăn nếu tận dụng tốt những khoảng trống, nhưng Aston Villa là bên có nhiều cơ sở hơn để giành chiến thắng ở trận đấu này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Aston Villa · 4 thắng0 hòaFulham · 1 thắng
25/04/2026
Fulham
1 - 0
Aston Villa
FUL
28/09/2025
Aston Villa
3 - 1
Fulham
AV
03/05/2025
Aston Villa
1 - 0
Fulham
AV
19/10/2024
Fulham
1 - 3
Aston Villa
AV
17/02/2024
Fulham
1 - 2
Aston Villa
AV
Aston Villa
5 trận gần nhất
BTTTT
8
Trận
3-2-3
T-H-B
9
Ghi (TB 1.1)
12
Thủng lưới
Fulham
5 trận gần nhất
BTTBH
8
Trận
2-2-4
T-H-B
8
Ghi (TB 1.0)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City8701+1121BTTTT
2Arsenal8701+821TTTBT
3Brighton8512+1616BTTTT
8Newcastle8323-211TBBTB
9Aston Villa8323-311TTHTB
10Hull City8242+110HBHBH
14Tottenham8233-29TTHBH
15Fulham8224-28TTBHH
16Manchester United8143-37BHHHB
Tình hình lực lượng
Aston Villa
A. Onana (Knee Injury)
M. Ruggeri (Muscle Injury)
A. Wan-Bissaka (Muscle Injury)
A. Onana (Knee Injury)
M. Ruggeri (Muscle Injury)
A. Wan-Bissaka (Muscle Injury)
Fulham
R. Sessegnon (Red Card)
R. Sessegnon (Red Card)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Aston Villa vs Fulham: Fulham gỡ hòa 1-1
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