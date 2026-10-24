TRỰC TIẾP Trực tiếp Aston Villa vs Manchester City: Aston Villa vượt lên dẫn trước Aston Villa và Manchester City cùng có phong độ cao khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Hai đội gặp nhau trên sân Villa Park lúc 18h30 ngày 24/10/2026.

Aston Villa 2 - 1 Manchester City Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Aston Villa 2 - 1 Manchester City.

90' Manchester City ép sân Cầm bóng: Aston Villa 38% - 62% Manchester City, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 4 - 7; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 19 - 15, cứu thua 5 - 0.

83' Thẻ vàng Phút 83': Brian Madjo (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Dissent).

82' Thay người Phút 82' (Aston Villa): Brian Madjo vào sân thay Nicolas Jackson.

82' Thay người Phút 82' (Aston Villa): Leon Goretzka vào sân thay João Gomes.

76' Manchester City ép sân Cầm bóng: Aston Villa 40% - 60% Manchester City, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 4 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 14 - 13, cứu thua 5 - 0.

76' Thẻ vàng Phút 76': Ryan McAidoo (Manchester City) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Thẻ vàng Phút 74': Elliot Anderson (Manchester City) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thay người Phút 69' (Manchester City): Ryan McAidoo vào sân thay Iliman Ndiaye.

66' Thay người Phút 66' (Aston Villa): Emiliano Buendía vào sân thay Johan Manzambi.

66' Thay người Phút 66' (Aston Villa): Ross Barkley vào sân thay John McGinn.

64' Manchester City ép sân Cầm bóng: Aston Villa 41% - 59% Manchester City, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 4 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 4 - 0.

60' BÀN THẮNG! Aston Villa (2-1) Phút 60': Nicolas Jackson (Aston Villa) lập công (kiến tạo: Ibrahim Mbaye). Tỷ số: 2 - 1.

59' Thay người Phút 59' (Aston Villa): Ibrahim Mbaye vào sân thay Alysson Edward Franco da Rocha.

55' Thẻ vàng Phút 55': Matty Cash (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).

54' Thẻ vàng Phút 54': Johan Manzambi (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

52' BÀN THẮNG! Manchester City (1-1) Phút 52': Erling Haaland (Manchester City) lập công (kiến tạo: Iliman Ndiaye). Tỷ số: 1 - 1.

51' Manchester City ép sân Cầm bóng: Aston Villa 42% - 58% Manchester City, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Manchester City): Rico Lewis vào sân thay Marc Guehi.

45' Thay người Phút 45' (Manchester City): Phil Foden vào sân thay Rayan Cherki.

39' Manchester City ép sân Cầm bóng: Aston Villa 42% - 58% Manchester City, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 3 - 0.

38' Thẻ vàng Phút 38': Rayan Cherki (Manchester City) nhận thẻ vàng (Foul).

32' Thẻ vàng Phút 32': Marc Guehi (Manchester City) nhận thẻ vàng (Foul).

26' Manchester City ép sân Cầm bóng: Aston Villa 42% - 58% Manchester City, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 3 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Aston Villa 55% - 45% Manchester City, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 1 - 2.

6' BÀN THẮNG! Aston Villa (1-0) Phút 6': Nicolas Jackson (Aston Villa) lập công (kiến tạo: John McGinn). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Aston Villa tiếp đón Manchester City.

Cập nhật lúc 20:17 24/10/2026

Đội hình chính thức Aston Villa Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Unai Emery Manchester City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca 1 Z. Suzuki 2 M. Cash 3 V. Lindelöf 14 Pau Torres 22 I. Maatsen 8 B. Kamara 35 João Gomes 47 Alysson Edward 44 J. Manzambi 7 J. McGinn 11 N. Jackson 1 G. Donnarumma 45 A. Khusanov 3 Rúben Dias 6 M. Guéhi 24 J. Gvardiol 5 E. Anderson 17 E. Fernández 7 I. Ndiaye 10 R. Cherki 11 J. Doku 9 E. Haaland Dự bị Aston Villa 39 Brian Madjo 19 I. Mbaye 53 George Hemmings 27 L. Goretzka 26 L. Bogarde 10 E. Buendía 6 R. Barkley 5 T. Mings 40 M. Bizot Manchester City 47 P. Foden 56 R. McAidoo 28 G. Rulli 21 R. Aït-Nouri 22 Vitor Nunes 33 O'Reilly 82 R. Lewis 8 M. Kovačić 32 A. Bouaddi Cập nhật đội hình lúc 18:02 24/10/2026

Aston Villa Thống kê Manchester City 38% Kiểm soát bóng 62% 8 Dứt điểm 14 2 Trúng đích 6 4 Phạt góc 7 19 Phạm lỗi 15 1 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 0

Aston Villa và Manchester City cùng bước vào cuộc đối đầu tại Villa Park với phong độ cao. Mỗi đội đều thắng 4 trong 5 trận gần nhất, nên trận đấu lúc 18h30 ngày 24/10/2026 hứa hẹn là màn so tài giữa hai tập thể đang chơi tự tin.

Aston Villa: chuỗi thắng kéo dài trên sân nhà

Aston Villa đang có mạch trận ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Đáng chú ý, ba trận gần đây nhất đều kết thúc với chiến thắng.

Chuỗi kết quả này giúp Aston Villa có tinh thần tốt khi tiếp đón một đối thủ mạnh. Việc không thua trận nào trong giai đoạn vừa qua cũng cho thấy sự chắc chắn của tập thể ở cả hai đầu sân.

Manchester City: phong độ cao, chỉ một lần vấp ngã

Manchester City cũng thắng 4 trong 5 trận gần nhất và thua 1 trận. Hai chiến thắng mới nhất giúp đội khách giữ nhịp tốt trước chuyến làm khách. Lần thất bại duy nhất xuất hiện ở trận thứ ba tính từ gần nhất, sau đó Manchester City đã phục hồi bằng hai trận thắng liên tiếp.

Khả năng đáp lại thất bại nhanh chóng là điểm đáng chú ý của đội bóng này. Một đối thủ vừa thua vẫn có thể lấy lại nhịp thi đấu ngay sau đó là tín hiệu cho thấy bản lĩnh của một ứng viên hàng đầu.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về chủ nhà

Xét 5 lần gặp nhau gần nhất, Aston Villa thắng 3 trận, Manchester City thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Cán cân này cho thấy Aston Villa có lợi thế nhỏ trong các cuộc chạm trán gần đây.

Điều đó cũng nói lên tính chất của cặp đấu: mỗi trận thường có người thắng, người thua rõ ràng và ít khi kết thúc trong thế cân bằng.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Dù phong độ gần đây khá tương đồng, vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng lại cách biệt. Manchester City đang đứng thứ 1 với 21 điểm, còn Aston Villa xếp thứ 12 với 8 điểm, kém đối thủ 13 điểm.

Sự chênh lệch này phản ánh quãng đường mà hai đội đã đi trước trận đấu. Tuy nhiên, chuỗi kết quả gần đây của Aston Villa cho thấy họ đang thi đấu tốt hơn vị trí hiện tại.

Điểm then chốt của trận đấu

Với hai đội cùng đang vào phom, sự khác biệt có thể nằm ở khả năng giữ nhịp độ và tận dụng cơ hội. Aston Villa có lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu gần đây tích cực. Manchester City sở hữu vị trí dẫn đầu và khả năng bật dậy nhanh sau thất bại.

Nhìn chung, đây là cuộc gặp giữa một đội đang trên đà đi lên và đội đầu bảng giàu thành tích. Cả hai đều có lý do để tin vào chiến thắng, và trận đấu tại Villa Park nhiều khả năng sẽ cân bằng, giàu cường độ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Aston Villa · 3 thắng 0 hòa Manchester City · 2 thắng Manchester City 1 - 2 Aston Villa AV Aston Villa 1 - 0 Manchester City AV Manchester City 2 - 1 Aston Villa MC Aston Villa 2 - 1 Manchester City AV Manchester City 4 - 1 Aston Villa MC

Aston Villa 5 trận gần nhất T T T H T 7 Trận 2-2-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.0) 11 Thủng lưới Manchester City 5 trận gần nhất T T B T T 7 Trận 7-0-0 T-H-B 19 Ghi (TB 2.7) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 7 7 0 0 +12 21 T T T T T 2 Arsenal 7 6 0 1 +6 18 T T B T T 3 Brighton 7 5 1 1 +18 16 T T T T H … 11 Newcastle 7 2 2 3 -4 8 B B T B H 12 Aston Villa 7 2 2 3 -4 8 T H T B H 13 Manchester United 7 1 4 2 0 7 H H H B H …

Tình hình lực lượng Aston Villa ✚ A. Onana (Knee Injury) ✚ M. Ruggeri (Muscle Injury) ✚ A. Wan-Bissaka (Muscle Injury) ✚ J. Manzambi (Calf Injury) ✚ A. Onana (Knee Injury) ✚ M. Ruggeri (Muscle Injury) ✚ A. Wan-Bissaka (Muscle Injury) ✚ J. Manzambi (Calf Injury) Manchester City ✚ A. Semenyo (Knee Injury) ✚ M. Kovacic (Injury) ✚ M. Nunes (Knock) ✚ N. O'Reilly (Back Injury) ✚ A. Semenyo (Knee Injury) ✚ M. Kovacic (Injury) ✚ M. Nunes (Knock) ✚ N. O'Reilly (Back Injury)