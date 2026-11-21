TRỰC TIẾP Trực tiếp Aston Villa vs Sunderland: Đội hình xuất phát Aston Villa đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp Sunderland trên sân Villa Park lúc 22:00 ngày 21/11/2026, trong thế đối đầu gần đây nghiêng về chủ nhà.

Aston Villa vs Sunderland SẮP BẮT ĐẦU • 22:00 22:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Aston Villa và Sunderland đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22:00.

Cập nhật lúc 21:34 21/11/2026

Đội hình chính thức Aston Villa Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Unai Emery Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris 1 Z. Suzuki 29 Wan-Bissaka 4 Harwood-Bellis 14 Pau Torres 22 I. Maatsen 8 B. Kamara 27 L. Goretzka 47 Alysson Edward 44 J. Manzambi 10 E. Buendía 11 N. Jackson 22 R. Roefs 32 T. Hume 20 N. Mukiele 13 O'Nien 17 Reinildo 29 Jules Ahoka 27 N. Sadiki 12 T. Meunier 28 E. Le Fée 7 C. Talbi 18 W. Isidor Dự bị Aston Villa 19 I. Mbaye 35 João Gomes 7 J. McGinn 6 R. Barkley 48 M. Cissé 5 T. Mings 40 M. Bizot 39 Brian Madjo 53 George Hemmings Sunderland 31 M. Ellborg 15 O. Alderete 4 K. Danso 6 D. Methalie 8 A. Browne 39 M. Fofana 11 C. Rigg 10 N. Angulo 57 Timur Tuterov Cập nhật đội hình lúc 21:34 21/11/2026

Aston Villa đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Sunderland trên sân Villa Park lúc 22:00 ngày 21/11/2026. Đội chủ nhà đang đứng thứ 10 với 13 điểm, còn đội khách đứng thứ 19 với 8 điểm. Khoảng cách trên bảng xếp hạng cho thấy hai đội đang ở những vị trí khá khác nhau.

Aston Villa muốn giữ nhịp ở nhóm đầu

Với 13 điểm và vị trí thứ 10, Aston Villa đang ở khu vực tiệm cận nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục. Mỗi trận đấu trên sân nhà vì thế đều mang giá trị lớn để duy trì khoảng cách với nhóm phía trên.

Phong độ năm trận gần nhất của đội chủ nhà chưa thực sự ổn định. Aston Villa thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận, trong đó trận gần nhất kết thúc với kết quả hòa. Chuỗi kết quả đan xen thắng, hòa, thua cho thấy thầy trò HLV Unai Emery vẫn chưa tìm được sự đều đặn cần thiết.

Sunderland cần một cú hích ở nhóm cuối bảng

Sunderland đứng thứ 19 với 8 điểm, nên mục tiêu trước mắt của họ là tìm kiếm điểm số để cải thiện tình hình. Tuy nhiên, đội khách đang mang theo tinh thần khá tích cực: họ thắng ở trận gần nhất.

Xét năm trận gần đây, Sunderland thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Con số này thực tế nhỉnh hơn về số trận thắng so với Aston Villa, dù vị trí trên bảng xếp hạng của họ thấp hơn đáng kể. Điều đó cho thấy đội khách có thể không dễ bị khuất phục dù phải làm khách.

Thế đối đầu nghiêng về Aston Villa

Trong năm lần gặp nhau gần nhất, Aston Villa thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Sunderland thắng 1 trận. Lịch sử gặp nhau gần đây vì thế đang nghiêng rõ về phía đội chủ nhà, tạo thêm lợi thế tâm lý trước cuộc tái ngộ này.

Tuy vậy, một trận thắng của Sunderland trong chuỗi đó nhắc rằng Aston Villa không thể chủ quan. Đội khách từng tìm được cách gây khó khăn cho đối thủ, và họ sẽ muốn lặp lại điều đó.

Điểm then chốt của trận đấu

Lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu tốt hơn là ba yếu tố đang ủng hộ Aston Villa. Điều quan trọng với họ là biến những lợi thế này thành điểm số, thay vì tiếp tục chuỗi kết quả thiếu ổn định.

Ở chiều ngược lại, Sunderland có động lực lớn từ trận thắng gần nhất và nhu cầu thoát khỏi nhóm cuối bảng. Nếu duy trì được sự tập trung và kỷ luật, đội khách hoàn toàn có thể khiến trận đấu trở nên khó lường.

Nhận định

Nhìn chung, Aston Villa nhỉnh hơn về vị trí, thành tích đối đầu và lợi thế sân nhà, nên là bên được kỳ vọng nhiều hơn. Dù vậy, phong độ chưa đồng đều của đội chủ nhà cùng tinh thần đang lên của Sunderland khiến cuộc đối đầu tại Villa Park hứa hẹn không hề dễ dàng với đội bóng xứ Birmingham.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Aston Villa · 3 thắng 1 hòa Sunderland · 1 thắng Aston Villa 4 - 3 Sunderland AV Sunderland 1 - 1 Aston Villa Hòa Sunderland 0 - 3 Aston Villa AV Aston Villa 2 - 1 Sunderland AV Sunderland 3 - 1 Aston Villa SUN

Aston Villa 5 trận gần nhất H B H B T 10 Trận 3-4-3 T-H-B 14 Ghi (TB 1.4) 17 Thủng lưới Sunderland 5 trận gần nhất T B B T H 10 Trận 2-2-6 T-H-B 8 Ghi (TB 0.8) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27 T T T T T 2 Brighton 10 7 1 2 +19 22 T T B T T 3 Manchester City 10 7 0 3 +8 21 B B B T T … 9 Leeds 10 3 5 2 +2 14 T B H H B 10 Aston Villa 10 3 4 3 -3 13 H H T T H 11 Tottenham 10 3 3 4 -1 12 B T T T H … 18 Manchester United 10 1 5 4 -5 8 H B B H H 19 Sunderland 10 2 2 6 -9 8 T B H B B 20 Crystal Palace 10 2 1 7 -14 7 B B B B T

Tình hình lực lượng Aston Villa ✚ M. Cash (Concussion) ✚ A. Onana (Knee Injury) ✚ M. Ruggeri (Muscle Injury) Sunderland ✚ D. Ballard (Muscle Injury) ✚ B. Brobbey (Muscle Injury) ✚ H. Diarra (Muscle Injury) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ G. Xhaka (Calf Injury)