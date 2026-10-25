TRỰC TIẾP Trực tiếp Atalanta vs Frosinone: Atalanta vượt lên dẫn trước Frosinone đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 13 điểm. Họ làm khách của Atalanta lúc 21h00 ngày 25/10/2026 tại New Balance Arena.

Atalanta 3 - 2 Frosinone Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Atalanta 3 - 2 Frosinone.

45' BÀN THẮNG! Atalanta (3-2) Phút 45': Nikola Krstović (Atalanta) lập công (kiến tạo: Davide Zappacosta). Tỷ số: 3 - 2.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Atalanta 55% - 45% Frosinone, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 0 - 1.

33' BÀN THẮNG! Atalanta (2-2) Phút 33': Éderson José dos Santos (Atalanta) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.

29' Thay người Phút 29' (Atalanta): Lorenzo Bernasconi vào sân thay Raoul Bellanova.

29' VAR Phút 29': Phạt đền được công nhận — Charles De Ketelaere (Atalanta).

28' Thẻ vàng Phút 28': Giorgi Kvernadze (Frosinone) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Atalanta 55% - 45% Frosinone, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3.

17' BÀN THẮNG! Frosinone (1-2) Phút 17': Romano Schmid (Frosinone) lập công (kiến tạo: Farès Ghedjemis). Tỷ số: 1 - 2.

14' BÀN THẮNG! Atalanta (1-1) Phút 14': Nikola Krstović (Atalanta) lập công (kiến tạo: Charles De Ketelaere). Tỷ số: 1 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Atalanta 56% - 44% Frosinone, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3.

7' Thẻ vàng Phút 7': Gabriele Bracaglia (Frosinone) nhận thẻ vàng (Foul).

1' BÀN THẮNG! Frosinone (0-1) Phút 1': Romano Schmid (Frosinone) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Atalanta tiếp đón Frosinone.

Cập nhật lúc 21:47 25/10/2026

Đội hình chính thức Atalanta Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Sarri Frosinone Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Alvini 29 Carnesecchi 16 R. Bellanova 31 T. Kristensen 40 R. ObriÄ 77 D. Zappacosta 13 Éderson 70 G. Gaetano 99 E. Elmas 17 De Ketelaere 11 J. Rowe 90 N. Krstović 22 L. Palmisani 20 A. Oyono 2 G. Cittadini 3 G. Calvani 79 G. Bracaglia 14 G. Calò 73 P. Masini 7 F. Ghedjemis 10 R. Schmid 17 G. Kvernadze 9 A. Raimondo Dự bị Atalanta 53 M. Plaia 59 N. Zalewski 57 M. Sportiello 51 M. Sonzogni 9 G. Scamacca 10 L. Samardžić 8 Mario Pasalic 41 J. Idele 47 L. Bernasconi Frosinone 5 W. Amey 89 T. Bobček 11 D. Bîrligea 16 Matteo Cichella 91 Desplanches 34 A. El Azzouzi 74 Omar Fayed 40 S. Fini 70 L. Hasa Cập nhật đội hình lúc 20:32 25/10/2026

Atalanta Thống kê Frosinone 55% Kiểm soát bóng 45% 11 Dứt điểm 7 4 Trúng đích 2 3 Phạt góc 2 2 Phạm lỗi 6 0 Việt vị 2 0 Thủ môn cứu thua 1

Frosinone đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 và 13 điểm. Khi đến New Balance Arena lúc 21h00 ngày 25/10/2026, đội khách mang theo sự tự tin của một tập thể đang chơi tốt hơn chủ nhà trong thời gian gần đây. Atalanta đứng thứ 11 với 9 điểm và cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu.

Frosinone bám sát nhóm đầu bằng phong độ ổn định

Frosinone đang ở vị trí thứ 6 với 13 điểm, thành quả của chuỗi trận khá vững vàng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy mạch phong độ vẫn đang được duy trì.

Với thứ hạng hiện tại, Frosinone đang có mặt trong cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Mỗi trận làm khách vì thế càng quan trọng, nhất là khi đối thủ ở phía trước không còn nhiều dư địa để chùn chân.

Atalanta cần tìm lại nhịp thắng

Ở chiều ngược lại, Atalanta đang trải qua giai đoạn nhiều trắc trở. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 2 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, hai trận mới nhất của họ đều kết thúc bằng thất bại, nên chủ nhà cần sớm chặn đà đi xuống.

Hiện Atalanta đứng thứ 11 với 9 điểm, kém Frosinone 4 điểm và 5 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này chưa phải quá lớn, nhưng một kết quả không như ý trên sân nhà có thể khiến đội tụt xa nhóm đầu hơn.

Thế đối đầu nghiêng về Atalanta

Dù phong độ hiện tại đang nghiêng về Frosinone, lịch sử gần đây lại có lợi cho chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Atalanta thắng 3 trận, hòa 1 trận, còn Frosinone thắng 1 trận.

Thành tích này giúp Atalanta có thêm lý do để tin vào khả năng lấy lại điểm số trên sân nhà. Tuy nhiên, bối cảnh mỗi trận đấu khác nhau, và Frosinone hiện đang ở trạng thái tinh thần tốt hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt ra hai câu hỏi lớn. Thứ nhất, Atalanta có thể dựa vào lợi thế đối đầu và sân nhà để chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp hay không? Thứ hai, Frosinone có tiếp tục giữ nhịp độ tốt để củng cố vị trí trong nhóm đầu hay không?

Với đội khách, việc duy trì sự bền bỉ và kỷ luật sẽ là chìa khóa để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Với đội chủ nhà, yêu cầu trước mắt là lấy lại sự ổn định, bởi phong độ thiếu nhất quán đang kéo họ xuống nửa dưới của nhóm giữa bảng.

Nhận định

Xét tổng thể, Frosinone bước vào trận đấu với lợi thế về vị trí trên bảng xếp hạng, số điểm và phong độ gần đây. Atalanta lại có thành tích đối đầu tốt hơn và yếu tố sân nhà. Đây là cuộc chạm trán có sức nặng với cả hai, nhất là khi kết quả có thể thay đổi bức tranh ở khu vực giữa và trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atalanta · 3 thắng 1 hòa Frosinone · 1 thắng Atalanta 5 - 0 Frosinone ATA Frosinone 2 - 1 Atalanta FRO Frosinone 0 - 5 Atalanta ATA Atalanta 4 - 0 Frosinone ATA Frosinone 0 - 0 Atalanta Hòa

Atalanta 5 trận gần nhất B B T T B 7 Trận 3-0-4 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 11 Thủng lưới Frosinone 5 trận gần nhất T B T T H 7 Trận 4-1-2 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 8 7 1 0 +11 22 T T T T H 2 Inter 7 6 1 0 +12 19 T T H T T 3 AS Roma 8 5 3 0 +13 18 H T H H T … 5 AC Milan 7 4 3 0 +7 15 T H T H H 6 Frosinone 7 4 1 2 +4 13 T B T H T 7 Torino 8 4 1 3 +2 13 T T T H B … 10 Juventus 7 3 2 2 +1 11 B H T B H 11 Atalanta 7 3 0 4 -1 9 B T B B B 12 Lecce 7 3 0 4 -3 9 T B B T B …

Tình hình lực lượng Atalanta ✚ I. Hien (Muscle Injury) ✚ F. Kessie (Calf Injury) ✚ S. Kolasinac (Thigh Injury) ✚ O. Kossounou (Thigh Injury) ✚ G. Raspadori (Thigh Injury) ✚ G. Scalvini (Thigh Injury) ✚ K. Sulemana (Knee Injury) ✚ I. Hien (Muscle Injury) Frosinone ✚ F. Grillitsch (Thigh Injury) ✚ F. Grillitsch (Thigh Injury)