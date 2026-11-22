TRỰC TIẾP Trực tiếp Atalanta vs Inter: Atalanta rút ngắn cách biệt 1-2 Inter còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 28 điểm và thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Họ làm khách của Atalanta tại New Balance Arena lúc 02:45 ngày 23/11/2026.

Atalanta 1 - 2 Inter Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Atalanta 1 - 2 Inter.

39' Inter ép sân Cầm bóng: Atalanta 37% - 63% Inter, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 2 - 2.

35' BÀN THẮNG! Atalanta (1-2) Phút 35': Elif Elmas (Atalanta) lập công (kiến tạo: Nicola Zalewski). Tỷ số: 1 - 2.

33' Thay người Phút 33' (Inter): Petar Sučić vào sân thay Hakan Çalhanoğlu.

32' BÀN THẮNG! Inter (0-2) Phút 32': Pio Esposito (Inter) lập công (kiến tạo: Federico Dimarco). Tỷ số: 0 - 2.

27' Inter ép sân Cầm bóng: Atalanta 36% - 64% Inter, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

16' BÀN THẮNG! Inter (0-1) Phút 16': Pio Esposito (Inter) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

13' Inter ép sân Cầm bóng: Atalanta 21% - 79% Inter, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Atalanta tiếp đón Inter.

Cập nhật lúc 03:29 23/11/2026

Đội hình chính thức Atalanta Sơ đồ 4-3-2-1 · HLV M. Sarri Inter Sơ đồ 3-5-2 · HLV C. Chivu 29 Carnesecchi 16 R. Bellanova 42 G. Scalvini 23 S. Kolašinac 77 D. Zappacosta 99 E. Elmas 19 F. Kessié 13 Éderson 17 De Ketelaere 59 N. Zalewski 90 N. Krstović 1 Josep Martínez 28 B. Pavard 95 A. Bastoni 30 Carlos Augusto 99 D. Spence 23 N. Barella 20 H. Çalhanoğlu 22 H. Mkhitaryan 32 F. Dimarco 94 F. Esposito 9 M. Thuram Dự bị Atalanta 7 K. Sulemana 70 G. Gaetano 47 L. Bernasconi 41 J. Idele 31 T. Kristensen 40 R. ObriÄ 8 Mario Pasalic 18 G. Raspadori 11 J. Rowe Inter 8 P. Sučić 6 J. Stones 5 A. Stanković 49 I. Provedel 10 Lautaro Martínez 11 Luis Henrique 53 M. Lavelli 21 C. Jones 17 A. Diouf Cập nhật đội hình lúc 02:19 23/11/2026

Atalanta Thống kê Inter 37% Kiểm soát bóng 63% 7 Dứt điểm 9 3 Trúng đích 4 2 Phạt góc 2 2 Phạm lỗi 4 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 2

Inter bước vào chuyến làm khách trên sân của Atalanta với cơ hội bám đuổi ngôi đầu còn nguyên vẹn. Đội khách đang đứng hạng 3 với 28 điểm, trong khi Atalanta xếp hạng 11 với 14 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 23/11/2026 tại New Balance Arena.

Inter giữ nhịp tốt trong cuộc đua phía trên

Với 28 điểm, Inter đang nằm trong nhóm dẫn đầu và có thể tiếp tục bám sát nhóm đầu bảng nếu giành kết quả tốt ở trận này. Đội khách hơn Atalanta 14 điểm trên bảng xếp hạng, một khoảng cách cho thấy sự khác biệt về vị thế của hai đội ở thời điểm hiện tại.

Phong độ gần đây củng cố thêm vị thế đó. Inter thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó có chuỗi hai trận thắng liên tiếp ở thời điểm hiện tại. Với một đội đang theo đuổi vị trí cao hơn, giữ được nhịp độ này là điều kiện quan trọng để không bị bỏ xa.

Atalanta chưa tìm lại sự ổn định

Đội chủ nhà có 5 trận gần nhất khá giằng co: thắng 1, hòa 3, thua 1. Trận thắng gần nhất mang lại tín hiệu tích cực, nhưng việc hòa tới 3 trong 5 lần cho thấy Atalanta khó chuyển thế trận cân bằng thành điểm số trọn vẹn.

Ở vị trí thứ 11 với 14 điểm, Atalanta cần những kết quả có sức nặng hơn. Chơi trên sân nhà là lợi thế, và một trận đấu chặt chẽ trước đối thủ mạnh có thể giúp họ cải thiện tinh thần sau chuỗi hòa nhiều hơn thắng.

Thế đối đầu nghiêng về Inter

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Inter thắng 4 lần, hòa 1 lần và Atalanta chưa thắng trận nào. Xu hướng này cho thấy Inter thường xuyên làm chủ cuộc đối đầu, và đó là yếu tố tâm lý đáng kể khi hai đội gặp lại nhau.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Atalanta là biến lợi thế sân nhà thành những chiến thắng, thay vì tiếp tục chia điểm. Muốn vậy, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung trong suốt trận và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi trước một đối thủ có phong độ cao.

Về phía Inter, sự ổn định trong 5 trận gần nhất là nền tảng để họ kiểm soát nhịp độ. Đội khách chỉ cần giữ được tính kỷ luật và hiệu quả như thời gian qua để tiếp tục đeo bám nhóm đầu bảng.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và lịch sử đối đầu gần đây, Inter được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy vậy, Atalanta có lợi thế sân nhà và vẫn có thể gây khó khăn nếu duy trì được sự chắc chắn. Kết quả của trận đấu sẽ tác động trực tiếp đến tham vọng bám đuổi ngôi đầu của Inter.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atalanta · 0 thắng 1 hòa Inter · 4 thắng Inter 1 - 1 Atalanta Hòa Atalanta 0 - 1 Inter INT Atalanta 0 - 2 Inter INT Inter 2 - 0 Atalanta INT Inter 4 - 0 Atalanta INT

Atalanta 5 trận gần nhất T H B H H 11 Trận 4-2-5 T-H-B 17 Ghi (TB 1.5) 20 Thủng lưới Inter 5 trận gần nhất T T B T T 11 Trận 9-1-1 T-H-B 28 Ghi (TB 2.5) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 12 10 2 0 +19 32 T H T T T 2 AS Roma 12 9 3 0 +25 30 T T T T H 3 Inter 11 9 1 1 +15 28 T B T T T 4 Como 12 8 2 2 +10 26 T B T T T … 10 Cagliari 12 5 1 6 -7 16 B T B B B 11 Atalanta 11 4 2 5 -3 14 T B H H B 12 Torino 12 4 2 6 -3 14 B H B B T …

Tình hình lực lượng Atalanta ✚ I. Hien (Muscle Injury) ✚ O. Kossounou (Thigh Injury) ✚ G. Gaetano (Muscle Injury) Inter ✚ A. Bonny (Muscle Injury) ✚ A. Stankovic (Muscle Injury) ✚ P. Zielinski (Foot Injury)