Trực tiếp Atalanta vs Parma: Atalanta ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Atalanta vs Parma: Atalanta ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể02/11/2026 21:46

Atalanta và Parma cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Hai đội gặp nhau lúc 02h45 ngày 03/11/2026, cách nhau 6 điểm trên bảng xếp hạng.

Atalanta0 - 0ParmaHiệp 1 — phút 40'
  • 40'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 36'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 73% - 27% Parma, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 0 - 1.

  • 24'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 70% - 30% Parma, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 12'Atalanta ép sân

    Cầm bóng: Atalanta 87% - 13% Parma, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 8'BÀN THẮNG! Atalanta (1-0)

    Phút 8': (Atalanta) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Atalanta tiếp đón Parma.

Cập nhật lúc 03:25 03/11/2026

Đội hình chính thức
Atalanta
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Sarri
Parma
Sơ đồ 3-5-2 · HLV A. Gilardino
29
Carnesecchi
77
D. Zappacosta
42
G. Scalvini
40
R. ObriÄ
47
L. Bernasconi
13
Éderson
8
Mario Pasalic
59
N. Zalewski
17
De Ketelaere
11
J. Rowe
90
N. Krstović
30
G. Daffara
15
E. Del Prato
37
M. Troilo
72
D. Drobnic
27
S. Britschgi
80
G. Fabbian
4
V. Sierro
16
M. Keita
14
E. Valeri
76
S. Lontani
19
E. Touré
Dự bị
Atalanta
99 E. Elmas41 J. Idele53 M. Plaia10 L. Samardžić51 M. Sonzogni57 M. Sportiello7 K. Sulemana46 Sergej Levak
Parma
8 B. Cremaschi9 D. Romero32 C. Ordoñez41 H. Nicolussi3 N'Diaye47 Abdou Konate22 S. Ghidotti20 M. Frigan23 N. Elphege
Cập nhật đội hình lúc 02:17 03/11/2026
AtalantaThống kêParma
73%
Kiểm soát bóng
27%
6
Dứt điểm
1
1
Trúng đích
0
5
Phạt góc
1
1
Phạm lỗi
5
3
Việt vị
0
0
Thủ môn cứu thua
1

Atalanta và Parma bước vào trận đấu trên sân New Balance Arena với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 03/11/2026 và mang ý nghĩa lớn với cả hai, bởi cả chủ nhà lẫn đội khách đều chưa thể hài lòng với những gì đã có trong thời gian gần đây.

Atalanta: ít thắng, nhiều hòa

Trong 5 trận gần nhất, Atalanta thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa có hai trận hòa liên tiếp, trước đó là hai trận thua, và chiến thắng gần nhất đã lùi khá xa so với thời điểm hiện tại.

Hai trận hòa gần nhất giúp Atalanta chấm dứt mạch thua, nhưng chưa đủ để tạo ra sự bứt phá. Hiện đội xếp hạng 13 với 11 điểm, vị trí cho thấy họ vẫn đang loay hoay để tìm một chuỗi kết quả ổn định.

Parma: dấu hiệu khởi sắc mong manh

Phong độ của Parma còn chật vật hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận gần nhất họ cầm hòa đối thủ, chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp trước đó.

Một trận hòa chưa thể xem là bước ngoặt, nhưng đó là tín hiệu để Parma tìm lại sự tự tin. Hiện Parma đứng hạng 18 với 5 điểm, kém Atalanta 6 điểm. Vì vậy, một kết quả tích cực trên sân khách sẽ có giá trị lớn với họ.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu cho thấy đây là cặp đấu khó đoán. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Atalanta thắng 2 trận, Parma cũng thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Thế cân bằng đó là lý do Atalanta khó coi đây là trận đấu dễ dàng, dù đang xếp trên và được chơi trên sân nhà. Ngược lại, Parma cũng có cơ sở để tin rằng họ hoàn toàn có thể rời sân với điểm số.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với việc cả hai đều đang tìm một chiến thắng, yếu tố tâm lý có thể quyết định nhiều hơn các toan tính chiến thuật. Atalanta cần biến những trận hòa gần đây thành ba điểm, còn Parma phải chứng minh rằng kết quả hòa gần nhất không chỉ là ngoại lệ.

Đội nào giữ được sự kiên nhẫn và hạn chế sai sót trước khung thành của mình sẽ nắm lợi thế lớn. Khi áp lực cùng đè nặng lên hai bên, một sai lầm nhỏ hoàn toàn có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Nhận định

Atalanta có lợi thế về sân nhà và vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây chưa đủ thuyết phục để họ được coi là đội cửa trên rõ rệt. Parma đang ở vị trí khó khăn hơn, song lịch sử đối đầu cho thấy họ không hề kém cạnh. Đây là trận đấu mà cả hai cùng khát thắng và sẽ phải nỗ lực để đạt được mục tiêu đó.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Atalanta · 2 thắng1 hòaParma · 2 thắng
25/01/2026
Atalanta
4 - 0
Parma
ATA
30/08/2025
Parma
1 - 1
Atalanta
Hòa
26/05/2025
Atalanta
2 - 3
Parma
PAR
24/11/2024
Parma
1 - 3
Atalanta
ATA
04/08/2024
Parma
4 - 1
Atalanta
PAR
Atalanta
5 trận gần nhất
HHBBT
9
Trận
3-2-4
T-H-B
16
Ghi (TB 1.8)
17
Thủng lưới
Parma
5 trận gần nhất
HBBBT
9
Trận
1-2-6
T-H-B
5
Ghi (TB 0.6)
15
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio10910+1628TTTTT
2Inter10811+1325BTTTT
3AS Roma10730+1824TTHTH
12Cagliari10415-613BBBBH
13Atalanta9324-111HHBTB
14Lecce10307-109BBBTB
17Fiorentina9126-105HBBBH
18Parma9126-105HBBBT
19Udinese10127-125BHBBB
Tình hình lực lượng
Atalanta
R. Bellanova (Thigh Injury)
G. Gaetano (Muscle Injury)
I. Hien (Muscle Injury)
F. Kessie (Calf Injury)
S. Kolasinac (Thigh Injury)
O. Kossounou (Thigh Injury)
T. Kristensen (Muscle Injury)
G. Raspadori (Thigh Injury)
Parma
A. Bernabe (Inactive)
L. Valenti (Coach's decision)
A. Bernabe (Inactive)
L. Valenti (Coach's decision)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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