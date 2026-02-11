TRỰC TIẾP Trực tiếp Atalanta vs Parma: Atalanta ép sân, chưa có bàn thắng Atalanta và Parma cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Hai đội gặp nhau lúc 02h45 ngày 03/11/2026, cách nhau 6 điểm trên bảng xếp hạng.

Atalanta 0 - 0 Parma Hiệp 1 — phút 40' 40' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

36' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 73% - 27% Parma, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 1 - 5, cứu thua 0 - 1.

24' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 70% - 30% Parma, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 1.

12' Atalanta ép sân Cầm bóng: Atalanta 87% - 13% Parma, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

8' BÀN THẮNG! Atalanta (1-0) Phút 8': (Atalanta) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Atalanta tiếp đón Parma.

Cập nhật lúc 03:25 03/11/2026

Đội hình chính thức Atalanta Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Sarri Parma Sơ đồ 3-5-2 · HLV A. Gilardino 29 Carnesecchi 77 D. Zappacosta 42 G. Scalvini 40 R. ObriÄ 47 L. Bernasconi 13 Éderson 8 Mario Pasalic 59 N. Zalewski 17 De Ketelaere 11 J. Rowe 90 N. Krstović 30 G. Daffara 15 E. Del Prato 37 M. Troilo 72 D. Drobnic 27 S. Britschgi 80 G. Fabbian 4 V. Sierro 16 M. Keita 14 E. Valeri 76 S. Lontani 19 E. Touré Dự bị Atalanta 99 E. Elmas 41 J. Idele 53 M. Plaia 10 L. Samardžić 51 M. Sonzogni 57 M. Sportiello 7 K. Sulemana 46 Sergej Levak Parma 8 B. Cremaschi 9 D. Romero 32 C. Ordoñez 41 H. Nicolussi 3 N'Diaye 47 Abdou Konate 22 S. Ghidotti 20 M. Frigan 23 N. Elphege Cập nhật đội hình lúc 02:17 03/11/2026

Atalanta Thống kê Parma 73% Kiểm soát bóng 27% 6 Dứt điểm 1 1 Trúng đích 0 5 Phạt góc 1 1 Phạm lỗi 5 3 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Atalanta và Parma bước vào trận đấu trên sân New Balance Arena với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 03/11/2026 và mang ý nghĩa lớn với cả hai, bởi cả chủ nhà lẫn đội khách đều chưa thể hài lòng với những gì đã có trong thời gian gần đây.

Atalanta: ít thắng, nhiều hòa

Trong 5 trận gần nhất, Atalanta thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa có hai trận hòa liên tiếp, trước đó là hai trận thua, và chiến thắng gần nhất đã lùi khá xa so với thời điểm hiện tại.

Hai trận hòa gần nhất giúp Atalanta chấm dứt mạch thua, nhưng chưa đủ để tạo ra sự bứt phá. Hiện đội xếp hạng 13 với 11 điểm, vị trí cho thấy họ vẫn đang loay hoay để tìm một chuỗi kết quả ổn định.

Parma: dấu hiệu khởi sắc mong manh

Phong độ của Parma còn chật vật hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận gần nhất họ cầm hòa đối thủ, chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp trước đó.

Một trận hòa chưa thể xem là bước ngoặt, nhưng đó là tín hiệu để Parma tìm lại sự tự tin. Hiện Parma đứng hạng 18 với 5 điểm, kém Atalanta 6 điểm. Vì vậy, một kết quả tích cực trên sân khách sẽ có giá trị lớn với họ.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu cho thấy đây là cặp đấu khó đoán. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Atalanta thắng 2 trận, Parma cũng thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Thế cân bằng đó là lý do Atalanta khó coi đây là trận đấu dễ dàng, dù đang xếp trên và được chơi trên sân nhà. Ngược lại, Parma cũng có cơ sở để tin rằng họ hoàn toàn có thể rời sân với điểm số.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với việc cả hai đều đang tìm một chiến thắng, yếu tố tâm lý có thể quyết định nhiều hơn các toan tính chiến thuật. Atalanta cần biến những trận hòa gần đây thành ba điểm, còn Parma phải chứng minh rằng kết quả hòa gần nhất không chỉ là ngoại lệ.

Đội nào giữ được sự kiên nhẫn và hạn chế sai sót trước khung thành của mình sẽ nắm lợi thế lớn. Khi áp lực cùng đè nặng lên hai bên, một sai lầm nhỏ hoàn toàn có thể làm thay đổi cục diện trận đấu.

Nhận định

Atalanta có lợi thế về sân nhà và vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây chưa đủ thuyết phục để họ được coi là đội cửa trên rõ rệt. Parma đang ở vị trí khó khăn hơn, song lịch sử đối đầu cho thấy họ không hề kém cạnh. Đây là trận đấu mà cả hai cùng khát thắng và sẽ phải nỗ lực để đạt được mục tiêu đó.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atalanta · 2 thắng 1 hòa Parma · 2 thắng Atalanta 4 - 0 Parma ATA Parma 1 - 1 Atalanta Hòa Atalanta 2 - 3 Parma PAR Parma 1 - 3 Atalanta ATA Parma 4 - 1 Atalanta PAR

Atalanta 5 trận gần nhất H H B B T 9 Trận 3-2-4 T-H-B 16 Ghi (TB 1.8) 17 Thủng lưới Parma 5 trận gần nhất H B B B T 9 Trận 1-2-6 T-H-B 5 Ghi (TB 0.6) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 10 9 1 0 +16 28 T T T T T 2 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T 3 AS Roma 10 7 3 0 +18 24 T T H T H … 12 Cagliari 10 4 1 5 -6 13 B B B B H 13 Atalanta 9 3 2 4 -1 11 H H B T B 14 Lecce 10 3 0 7 -10 9 B B B T B … 17 Fiorentina 9 1 2 6 -10 5 H B B B H 18 Parma 9 1 2 6 -10 5 H B B B T 19 Udinese 10 1 2 7 -12 5 B H B B B …

Tình hình lực lượng Atalanta ✚ R. Bellanova (Thigh Injury) ✚ G. Gaetano (Muscle Injury) ✚ I. Hien (Muscle Injury) ✚ F. Kessie (Calf Injury) ✚ S. Kolasinac (Thigh Injury) ✚ O. Kossounou (Thigh Injury) ✚ T. Kristensen (Muscle Injury) ✚ G. Raspadori (Thigh Injury) Parma ✚ A. Bernabe (Inactive) ✚ L. Valenti (Coach's decision) ✚ A. Bernabe (Inactive) ✚ L. Valenti (Coach's decision)