TRỰC TIẾP Trực tiếp Atert Bissen vs Gyori ETO FC: Gyori ETO FC vượt lên dẫn trước Atert Bissen chạm trán Gyori ETO FC tại UEFA Europa Conference League lúc 01h15 ngày 22/07/2026, nhưng chưa có dữ liệu về phong độ và đội hình

Atert Bissen 1 - 2 Gyori ETO FC Hiệp 1 — phút 38' 38' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Atert Bissen 1 - 2 Gyori ETO FC.

38' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Atert Bissen 39% - 61% Gyori ETO FC, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 3.

26' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Atert Bissen 35% - 65% Gyori ETO FC, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 3.

24' BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (1-2) Phút 24': M. Vitalis (Gyori ETO FC) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

20' BÀN THẮNG! Atert Bissen (1-1) Phút 20': R. Ferber (Atert Bissen) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

14' Gyori ETO FC ép sân Cầm bóng: Atert Bissen 42% - 58% Gyori ETO FC, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 0, cứu thua 0 - 2.

12' BÀN THẮNG! Gyori ETO FC (0-1) Phút 12': C. Bumba (Gyori ETO FC) lập công (kiến tạo: S. Vladoiu). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Atert Bissen tiếp đón Gyori ETO FC.

Cập nhật lúc 01:53 22/07/2026

Đội hình chính thức Atert Bissen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Fernandez Gyori ETO FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Efrain Juarez 40 Geordan Dupire 41 Lenny Almada Correia 5 Zakaría Louriz 4 Yohan Mannone 18 Eric Veiga 8 Reda Eddarraj 39 Toufik Zeghdane 71 Tyron Crame 31 Diogo Pimentel 21 Khalid Abi 30 Roman Ferber 99 Samuel Petráš 2 Ștefan Vlădoiu 26 Ádám Umathum 24 Miljan Krpić 23 Daniel Štefulj 27 Milán Vitális 6 Rajmund Tóth 17 Szabolcs Schön 80 Željko Gavrić 10 Claudiu Bumba 11 Nfansu Njie Dự bị Atert Bissen 78 Yassine Gourari Tebaa 88 Helio Lopes 3 Louis Marasi 14 Duarte Maneta 24 Brian Silva 27 Kenio Cabral 6 Mehdi Terki 7 Rafael Fernandes 11 Joel Rodrigues da Cruz Gyori ETO FC 16 Balázs Megyeri 53 Bálint Selyem 18 Modou Lamin Mass 20 Barnabás Bíró 37 Norbert Urblík 75 Noel Csorba 47 Ádám Décsy 90 Kevin Bánáti 14 Márton Szép Cập nhật đội hình lúc 00:53 22/07/2026

Atert Bissen Thống kê Gyori ETO FC 39% Kiểm soát bóng 61% 5 Dứt điểm 6 4 Trúng đích 3 4 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 3

Thông tin trận đấu

Atert Bissen sẽ đối đầu Gyori ETO FC tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:15 ngày 22/07/2026.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội được xác định trong lịch thi đấu của giải. Tuy nhiên, các thông tin hiện có chưa bao gồm vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây, lịch sử đối đầu, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của Atert Bissen và Gyori ETO FC.

Chưa đủ dữ liệu để đánh giá tương quan

Việc nhận định chính xác trước trận cần dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có màn trình diễn gần nhất, hiệu quả tấn công, khả năng phòng ngự và tình hình lực lượng. Những dữ liệu này chưa được cung cấp, vì vậy chưa thể xác định đội nào đang có lợi thế rõ ràng hơn.

Bên cạnh đó, cũng chưa có thông tin về sơ đồ chiến thuật, cách tiếp cận trận đấu hoặc những cầu thủ có khả năng tạo ảnh hưởng lớn. Do đó, mọi đánh giá cụ thể về thế trận, điểm nóng chiến thuật hay khả năng kiểm soát bóng đều chưa đủ cơ sở.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Atert Bissen và Gyori ETO FC sẽ cần thể hiện sự chủ động ngay từ đầu để tạo nền tảng cho trận đấu. Trong bối cảnh thiếu dữ liệu về phong độ và lực lượng, kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào cách hai đội tổ chức lối chơi và tận dụng những thời điểm quan trọng trên sân.

Nhìn chung, đây là trận đấu chưa thể đưa ra kết luận nghiêng về một bên chỉ từ những thông tin hiện có. Người hâm mộ có thể chờ thêm các cập nhật chính thức về đội hình và lực lượng trước khi đánh giá đầy đủ hơn về cuộc đối đầu giữa Atert Bissen và Gyori ETO FC.

Atert Bissen 5 trận gần nhất B B T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Gyori ETO FC 5 trận gần nhất H B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới