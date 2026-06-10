TRỰC TIẾP Trực tiếp Atherton Collieries vs Trafford: Hết hiệp 1, Atherton Collieries dẫn 1-0 Atherton Collieries tiếp đón Trafford tại Alder Street với phong độ ấn tượng trên sân nhà cùng lợi thế vượt trội từ thành tích đối đầu trong các lần chạm trán.

Atherton Collieries 1 - 0 Trafford Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

37' Atherton Collieries ép sân Cầm bóng: Atherton Collieries 59% - 41% Trafford, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2.

29' BÀN THẮNG! Atherton Collieries (1-0) Phút 29': (Trafford) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Atherton Collieries 45% - 55% Trafford, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Atherton Collieries 53% - 47% Trafford, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Atherton Collieries tiếp đón Trafford.

Cập nhật lúc 02:36 07/10/2026

Atherton Collieries Thống kê Trafford 59% Kiểm soát bóng 41% 3 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 1 0 Phạt góc 2

Atherton Collieries bước vào cuộc tiếp đón Trafford vào lúc 01:45 ngày 07/10/2026 với sự tự tin lớn nhờ điểm tựa quen thuộc tại sân vận động Alder Street. Lợi thế sân bãi cùng sự hưng phấn từ các kết quả tích cực gần đây đang mang lại tâm lý vững vàng cho đội chủ nhà trong việc làm chủ thế trận.

Điểm tựa Alder Street và ưu thế đối đầu của chủ nhà

Lợi thế sân nhà luôn là yếu tố quan trọng giúp Atherton Collieries thi đấu thăng hoa và thiết lập nhịp độ chơi bóng chủ động. Khi được sải bước trên mặt cỏ Alder Street, đội bóng này luôn thể hiện bản lĩnh thi đấu kiên cường và biết cách tận dụng từng cơ hội để gây sức ép lên đối phương.

Sự tự tin của Atherton Collieries còn được củng cố bởi thành tích đối đầu vượt trội trước đối thủ. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, đội chủ nhà chiếm ưu thế rõ rệt khi giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để đối phương vượt qua vỏn vẹn 1 lần. Những kết quả đối đầu tích cực này tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đội bóng áo vàng trước giờ bóng lăn.

Phong độ thăng hoa của cả Atherton Collieries và Trafford

Bên cạnh yếu tố sân bãi, phong độ thực tế của Atherton Collieries cũng đang rất ổn định. Đội bóng sở hữu chuỗi 3 trận bất bại liên tiếp gần nhất, trong đó có 2 trận thắng và 1 trận hòa. Khả năng duy trì sự gắn kết và tính kỷ luật giúp họ duy trì được sự liền mạch trong lối chơi.

Ở bên kia chiến tuyến, Trafford chắc chắn không phải là thử thách dễ chịu cho đội chủ nhà. Đội khách cũng bước vào màn so tài này với phong độ tương đồng khi giành được 2 chiến thắng cùng 1 trận hòa trong 3 trận gần nhất. Sự hưng phấn và tính ổn định hiện tại sẽ biến Trafford thành một vật cản khó lường trong chuyến làm khách lần này.

Thế trận giằng co và nhận định cục diện

Với phong độ cùng đạt độ chín của cả hai phía, trận đấu tại Alder Street được kỳ vọng sẽ diễn ra với nhịp độ chặt chẽ và không thiếu những pha tranh chấp quyết liệt. Trafford với mạch bất bại sẽ nỗ lực phá vỡ cán cân đối đầu có phần lép vế trong quá khứ.

Dẫu vậy, với lợi thế sân nhà đã được khẳng định cùng ưu thế áp đảo qua các lần chạm trán trực tiếp, Atherton Collieries vẫn nắm giữ nhiều yếu tố thuận lợi hơn để kiểm soát tình hình và hướng tới kết quả khả quan trước đối thủ quen mặt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atherton Collieries · 3 thắng 1 hòa Trafford · 1 thắng Trafford 2 - 2 Atherton Collieries Hòa Trafford 4 - 1 Atherton Collieries TRA Atherton Collieries 1 - 0 Trafford AC Atherton Collieries 4 - 0 Trafford AC Trafford 0 - 1 Atherton Collieries AC

Atherton Collieries 5 trận gần nhất H T T B B 3 Trận 2-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới Trafford 5 trận gần nhất H T T T B 3 Trận 2-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới