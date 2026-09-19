Trực tiếp Athletic Club vs Alaves: Athletic Club ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Athletic Club vs Alaves: Athletic Club ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể19/09/2026 16:35

Alaves đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 và 10 điểm, trong khi Athletic Club quyết tâm san bằng cách biệt điểm số trên sân nhà San Mames.

Athletic Club0 - 0AlavesHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 38'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 62% - 38% Alaves, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 26'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 72% - 28% Alaves, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 14'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 72% - 28% Alaves, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Athletic Club tiếp đón Alaves.

Cập nhật lúc 22:00 19/09/2026

Đội hình chính thức
Athletic Club
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Terzić
Alaves
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Quique Sánchez Flores
1
Unai Simón
31
J. Louis-Jean
4
Aitor Paredes
14
Aymeric Laporte
17
Yuri
16
Ruíz de Galarreta
18
Mikel Jauregizar
23
Robert Navarro
8
Oihan Sancet
10
Nico Williams
9
I. Williams
1
Sivera
14
N. Tenaglia
16
V. Koski
2
N. Valentini
17
Jonny
19
Pablo Ibáñez
6
Guevara
23
C. Benavídez
21
A. Rebbach
9
M. Díaz
15
L. Boyé
Dự bị
Athletic Club
25 Álvaro Djaló28 Peio Canales7 Álex Berenguer12 Jesús Areso24 Beñat Gerenabarrena13 Álex Padilla6 Beñat Prados20 Alejandro Rego15 Hugo Rincón
Alaves
8 Antonio Blanco24 Selu Diallo3 Yusi29 Izei Hernández11 Toni Martínez12 Hugo Novoa27 X. Olaiz7 Angel Pérez13 A. Giménez
Cập nhật đội hình lúc 20:54 19/09/2026
Athletic ClubThống kêAlaves
62%
Kiểm soát bóng
38%
7
Dứt điểm
2
2
Trúng đích
0
2
Phạt góc
0
4
Phạm lỗi
3
0
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
2

Alaves đang cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ ở giai đoạn đầu mùa giải khi bám sát nhóm dự cúp châu lục. Chuyến hành quân đến thánh địa San Mames chạm trán Athletic Club vào lúc 21h15 ngày 19/09/2026 được xem là một bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng của đội khách trong cuộc đua thứ hạng.

Khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng

Trước giờ bóng lăn, Alaves đang đứng ở vị trí thứ 6 với 10 điểm tích lũy được. Việc duy trì sự hiện diện ở nửa trên bảng tổng sắp giúp đội bóng này tự tin hướng tới mục tiêu cạnh tranh các vị trí cao hơn. Khả năng tích lũy điểm số ổn định giúp Alaves tạo nên áp lực không nhỏ lên các đối thủ xếp cạnh.

Trong khi đó, Athletic Club hiện đứng thứ 8 với 7 điểm. Khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ là 3 điểm, tương đương với một trận thắng. Được thi đấu trên sân nhà San Mames, Athletic Club có cơ hội san bằng điểm số với chính đối thủ nếu giành trọn vẹn kết quả thuận lợi.

Phong độ giằng co và thành tích đối đầu cân bằng

Nhìn vào bức tranh phong độ 5 trận gần nhất, cả hai câu lạc bộ đều trải qua những thăng trầm tương đồng. Đội khách Alaves có thành tích hòa 1 trận, thắng 2 trận và thua 2 trận. Trận hòa ở lần ra sân gần nhất giúp họ duy trì mạch có điểm sau giai đoạn có 2 chiến thắng liên tiếp.

Về phía Athletic Club, chuỗi 5 trận gần nhất của đội bóng xứ Basque ghi nhận 2 trận thua, 2 trận thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, hai thất bại liên tiếp gần đây đang tạo ra thử thách không nhỏ cho thầy trò đội chủ nhà trong việc tìm lại cảm giác chiến thắng.

Lịch sử đối đầu giữa hai bên cũng phản ánh sự cân bằng đáng kinh ngạc. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, mỗi đội đều giành được 2 chiến thắng và 1 lần chia điểm. Điều này cho thấy sự hiểu biết lẫn nhau và cục diện giằng co mỗi khi Athletic Club và Alaves chạm trán trên sân cỏ.

Điểm tựa San Mames và toan tính chiến thuật

Lợi thế lớn nhất của Athletic Club trong màn so tài này là việc được chơi tại sân vận động San Mames quen thuộc. Sân nhà luôn là điểm tựa tinh thần để đội bóng áo sọc đỏ trắng thiết lập lối chơi chặt chẽ và tạo sức ép lên đối phương.

Ngược lại, Alaves bước vào trận đấu với tâm lý tự tin nhờ thứ hạng tốt hơn. Việc giữ vững vị trí thứ 6 sẽ thôi thúc đội khách chơi kỷ luật, ưu tiên sự an toàn nơi hàng phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội phản công. Một thế trận cân não với những toan tính thận trọng từ cả hai phía nhiều khả năng sẽ diễn ra trong suốt 90 phút thi đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Athletic Club · 2 thắng1 hòaAlaves · 2 thắng
02/05/2026
Alaves
2 - 4
Athletic Club
AC
13/09/2025
Athletic Club
0 - 1
Alaves
ALA
23/07/2025
Alaves
1 - 0
Athletic Club
ALA
11/05/2025
Athletic Club
1 - 0
Alaves
AC
15/12/2024
Alaves
1 - 1
Athletic Club
Hòa
Athletic Club
5 trận gần nhất
HTTB
5
Trận
2-1-2
T-H-B
7
Ghi (TB 1.4)
6
Thủng lưới
Alaves
5 trận gần nhất
BBTTH
6
Trận
3-1-2
T-H-B
11
Ghi (TB 1.8)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona6600+2218TTTTT
2Real Madrid6501+1115TTBTT
3Real Betis6501+215TTTBT
5Sevilla6411+313TTHBT
6Alaves6312+510BBTTH
7Deportivo La Coruna6231+29BHTTH
8Athletic Club5212+17HTTBB
9Espanyol721407BBTHB
Tình hình lực lượng
Athletic Club
U. Egiluz (Knee Injury)
D. Vivian (Hamstring Injury)
U. Egiluz (Knee Injury)
D. Vivian (Hamstring Injury)
Alaves
F. Garces (Suspended)
A. Manas (Injury)
M. Rodriguez (Ankle Injury)
F. Garces (Suspended)
A. Manas (Injury)
M. Rodriguez (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Athletic Club vs Alaves: Athletic Club ép sân, chưa có bàn thắng
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