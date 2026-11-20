TRỰC TIẾP Trực tiếp Athletic Club vs Espanyol: Đội hình xuất phát Các cuộc đối đầu gần đây giữa Athletic Club và Espanyol thường có nhiều bàn thắng. Hai đội đấu tại San Mamés lúc 03h00 ngày 21/11/2026, chủ nhà hơn 4 điểm.

Athletic Club vs Espanyol SẮP BẮT ĐẦU • 03:00 03:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Athletic Club và Espanyol đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:34 21/11/2026

Đội hình chính thức Athletic Club Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Terzić Espanyol Sơ đồ 5-4-1 · HLV Eder Sarabia 1 Unai Simón 15 Hugo Rincón 5 Yeray 14 Aymeric Laporte 17 Yuri 28 Peio Canales 6 Beñat Prados 7 Álex Berenguer 8 Oihan Sancet 10 Nico Williams 9 I. Williams 1 Ángel Fortuño 23 O. El Hilali 5 C. Riedel 6 L. Cabrera 3 Q. Hartman 21 Roger Hinojo 11 Pere Milla 10 Pol Lozano 26 Rafel Bauzà 36 Alejandro Santiago Vargas 9 Roberto Fernández Dự bị Athletic Club 25 Álvaro Djaló 12 Jesús Areso 24 Beñat Gerenabarrena 18 Mikel Jauregizar 31 J. Louis-Jean 23 Robert Navarro 13 Álex Padilla 4 Aitor Paredes 20 Alejandro Rego Espanyol 17 Jofre Carreras 13 M. Dmitrović 24 T. Dolan 16 V. Drkušić 18 Marcos Fernández 2 Gorosabel 28 Javier Hernandez 34 Makar Kotovshchikov 14 Unai Núñez Cập nhật đội hình lúc 02:34 21/11/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Athletic Club và Espanyol thường có nhiều bàn thắng, và trận đấu lúc 03h00 ngày 21/11/2026 trên sân San Mamés có nhiều lý do để tiếp tục xu hướng đó. Chủ nhà đang ở nhóm trên của bảng xếp hạng, còn đội khách cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Thế đối đầu cân bằng, nhiều bàn thắng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Athletic Club thắng 2 trận, hòa 1 trận và Espanyol cũng thắng 2 trận. Không đội nào tạo được ưu thế rõ rệt, nên mỗi cuộc chạm trán đều mang tính cạnh tranh cao.

Một thế đối đầu cân bằng như vậy thường khiến hai bên không dám chơi thận trọng quá mức. Cả hai đều tin mình có thể ghi bàn và đều biết hàng thủ đối phương không phải bức tường bất khả xâm phạm. Đó là lý do các trận đấu giữa họ hay rơi vào kịch bản đôi công.

Athletic Club: phong độ vững, chỉ vấp nhẹ ở trận gần nhất

Athletic Club thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận gần nhất của đội là một trận hòa, sau chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước đó. Dù vậy, nhìn tổng thể, đây vẫn là phong độ của một đội đang chơi ổn định.

Hiện Athletic Club đứng thứ 7 với 16 điểm. Thi đấu trên sân nhà San Mamés, đội chủ nhà có điều kiện thuận lợi để giữ nhịp tấn công và chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu.

Espanyol: chuỗi trận khó khăn, cần một tín hiệu tích cực

Phong độ của Espanyol kém hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1, hòa 1 và thua 3. Trận gần nhất của Espanyol kết thúc với tỷ số hòa, nhưng trước đó đội đã nếm trải 3 thất bại liên tiếp ở các trận cũ hơn trong chuỗi này.

Espanyol hiện xếp thứ 13 với 12 điểm, kém Athletic Club 4 điểm. Khoảng cách này không quá lớn, nên một kết quả tốt trên sân khách có thể giúp đội thu hẹp chênh lệch.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với tinh thần thi đấu cởi mở, những pha chuyển trạng thái nhanh sẽ là yếu tố quyết định. Athletic Club có lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn, nên nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình để gây sức ép. Ngược lại, Espanyol có thể chọn cách đánh nhanh khi có bóng, tận dụng khoảng trống mà chủ nhà để lại phía sau.

Việc từng thắng Athletic Club 2 lần trong 5 lần gặp gần nhất cũng cho thấy Espanyol có khả năng gây khó dễ cho đối thủ này, bất chấp phong độ chưa thuận lợi.

Nhận định

Nhìn chung, Athletic Club được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ tốt hơn, thứ hạng cao hơn và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cùng xu hướng nhiều bàn thắng ở các lần gặp gần đây khiến Espanyol hoàn toàn có thể tạo bất ngờ. Người hâm mộ có thể kỳ vọng một trận đấu mở, nhiều cơ hội và nhiều biến động tại San Mamés.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Athletic Club · 2 thắng 1 hòa Espanyol · 2 thắng Espanyol 2 - 0 Athletic Club ESP Athletic Club 1 - 2 Espanyol ESP Espanyol 1 - 1 Athletic Club Hòa Athletic Club 4 - 1 Espanyol AC Espanyol 1 - 2 Athletic Club AC

Athletic Club 5 trận gần nhất H T T T B Espanyol 5 trận gần nhất H T B B B 12 Trận 3-3-6 T-H-B 13 Ghi (TB 1.1) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 12 11 0 1 +35 33 T T B T T 2 Real Madrid 12 10 0 2 +21 30 T T T T T 3 Atletico Madrid 12 9 1 2 +13 28 B T T T T … 6 Sevilla 12 5 3 4 -2 18 H B T B H 7 Athletic Club 11 4 4 3 +4 16 H T T B H 8 Villarreal 12 4 3 5 +2 15 T B T H B … 12 Alaves 12 3 4 5 -2 13 H B H B B 13 Espanyol 12 3 3 6 -1 12 H T B B H 14 Rayo Vallecano 11 3 3 5 -6 12 B T B H H …

Tình hình lực lượng Athletic Club ✚ U. Egiluz (Knee Injury) ✚ G. Guruzeta (Knee Injury) ✚ M. Sannadi (Muscle Injury) ✚ D. Vivian (Muscle Injury) Espanyol ✚ A. Calatrava (Knee Injury) ✚ K. Garcia (Hamstring Injury) ✚ U. Gonzalez (Injury)