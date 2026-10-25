Trực tiếp Athletic Club vs Getafe: Athletic Club nới rộng cách biệt 3-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Athletic Club vs Getafe: Athletic Club nới rộng cách biệt 3-0

Văn Thể25/10/2026 15:15

Getafe chịu tổn thất nhân sự trước chuyến làm khách tại San Mamés. Hai đội cùng 9 điểm, Athletic Club hạng 15, Getafe hạng 16. Trận đấu bắt đầu lúc 20h00 ngày 25/10/2026.

Athletic Club3 - 0GetafeHiệp 2 — phút 86'
  • 86'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Athletic Club 3 - 0 Getafe.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Athletic Club): Jesús Vizcay Hurtado vào sân thay Iñaki Williams.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Athletic Club): Beñat Prados Díaz vào sân thay Peio Canales.

  • 76'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 61% - 39% Getafe, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 1 - 0.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Beñat Gerenabarrena (Athletic Club) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Getafe): Borja Mayoral vào sân thay Ramón Terrats.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Getafe): Enes Ünal vào sân thay Iván Azón.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Getafe): David Cordón Mancha vào sân thay Johan Mojica.

  • 70'BÀN THẮNG! Athletic Club (3-0)

    Phút 70': Aitor Paredes (Athletic Club) lập công (kiến tạo: Alex Berenguer). Tỷ số: 3 - 0.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Athletic Club): Christian Imga vào sân thay Nico Williams.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Athletic Club): Alejandro Rego Mora vào sân thay Maroan Sannadi.

  • 64'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 63% - 37% Getafe, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 1 - 0.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Johan Mojica (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 52'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 64% - 36% Getafe, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Getafe): Saba Sazonov vào sân thay Francho Serrano Gracia.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Getafe): Andrés García vào sân thay Kiko Femenia.

  • 43'Thẻ vàng

    Phút 43': Daniel Carvajal (Getafe) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 40'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 67% - 33% Getafe, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Ramón Terrats (Getafe) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 35'BÀN THẮNG! Athletic Club (2-0)

    Phút 35': Iñaki Williams (Athletic Club) lập công (kiến tạo: Alex Berenguer). Tỷ số: 2 - 0.

  • 26'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 73% - 27% Getafe, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 18'Thay người

    Phút 18' (Athletic Club): Beñat Gerenabarrena vào sân thay Iñigo Ruiz De Galarreta.

  • 17'BÀN THẮNG! Athletic Club (1-0)

    Phút 17': Alex Berenguer (Athletic Club) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 14'Athletic Club ép sân

    Cầm bóng: Athletic Club 78% - 22% Getafe, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; cứu thua 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Athletic Club tiếp đón Getafe.

Cập nhật lúc 21:47 25/10/2026

Đội hình chính thức
Athletic Club
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Terzić
Getafe
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Pepe Bordalás
1
Unai Simón
15
Hugo Rincón
3
Dani Vivian
4
Aitor Paredes
17
Yuri
16
Ruíz de Galarreta
28
Peio Canales
9
I. Williams
7
Álex Berenguer
10
Nico Williams
21
Maroan Sannadi
13
David Soria
14
Daniel Carvajal
8
N. Gudelj
26
J. Valou
22
J. Mojica
17
Kiko Femenía
6
Mario Martín
16
Francho Serrano
11
Ramón Terrats
20
Iván Azón
10
M. Satriano
Dự bị
Athletic Club
22 Nico Serrano6 Beñat Prados5 Yeray20 Alejandro Rego13 Álex Padilla23 Robert Navarro31 J. Louis-Jean18 Mikel Jauregizar24 Beñat Gerenabarrena
Getafe
21 Andrés García19 E. Ünal4 S. Sazonov28 Alberto Risco9 Borja Mayoral1 J. Letáček35 Diego Ferrer3 Davinchi5 A. Abqar
Cập nhật đội hình lúc 19:32 25/10/2026
Athletic ClubThống kêGetafe
61%
Kiểm soát bóng
39%
9
Dứt điểm
7
3
Trúng đích
1
2
Phạt góc
4
11
Phạm lỗi
12
0
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
0

Getafe đến sân San Mamés với bài toán nhân sự chưa được giải xong. Đây là điểm đáng chú ý nhất trước trận gặp Athletic Club lúc 20h00 ngày 25/10/2026, khi hai đội đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng và cùng có 9 điểm.

Getafe đối mặt bài toán nhân sự trước chuyến làm khách

Việc thiếu người khiến Getafe khó giữ được sự ổn định ở một trận đấu đòi hỏi nhiều về thể lực và sự tập trung. Làm khách trên sân của đối thủ cùng nhóm điểm số, đội bóng này buộc phải tính toán kỹ hơn về cách phân bổ lực lượng.

Trong bối cảnh đó, sự chắc chắn trong tổ chức phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội hiếm hoi sẽ quyết định nhiều đến hướng đi của Getafe ở San Mamés.

Phong độ: cả hai chưa tìm được mạch thắng

Athletic Club thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là đội chủ nhà hòa tới 3 lần, nhưng trận gần nhất lại để thua. Họ vừa khó thắng, vừa chưa tạo được chuỗi kết quả đủ vững.

Phong độ của Getafe không sáng hơn. Đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Giống Athletic Club, Getafe cũng thua ở trận vừa qua, nên cả hai cùng cần một kết quả tích cực để lấy lại sự tự tin.

Bảng xếp hạng: khoảng cách chỉ một bậc

Athletic Club đứng hạng 15 với 9 điểm, còn Getafe hạng 16 cũng với 9 điểm. Hai đội cùng điểm số và chỉ cách nhau một bậc, nên trận đấu này mang tính cạnh tranh trực tiếp giữa hai đối thủ có vị trí gần như ngang nhau.

Lợi thế sân nhà cho phép Athletic Club chủ động hơn trong cách vào trận. Tuy nhiên, với phong độ còn nhiều hòa và thua, họ khó có thể xem đây là một trận đấu dễ dàng.

Thế đối đầu: cán cân cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Athletic Club thắng 2 trận, hòa 1 trận và Getafe thắng 2 trận. Kết quả này cho thấy cán cân giữa hai đội gần như cân bằng, không bên nào tạo được ưu thế rõ rệt.

Xu hướng đó phù hợp với hình ảnh hiện tại của hai đội: điểm số bằng nhau, thứ hạng liền kề và phong độ tương đồng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với một trận đấu cân bằng như vậy, các chi tiết nhỏ sẽ có trọng lượng lớn. Athletic Club cần chuyển những trận hòa gần đây thành chiến thắng bằng cách tận dụng tốt hơn lợi thế sân nhà. Getafe, ngược lại, phải giữ sự kỷ luật và hạn chế tối đa sai sót khi lực lượng bị hao hụt.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang cần khởi sắc. Athletic Club có lợi thế sân nhà, còn Getafe phải chứng minh họ đủ sức vượt qua khó khăn về nhân sự để mang điểm rời San Mamés.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Athletic Club · 2 thắng1 hòaGetafe · 2 thắng
05/04/2026
Getafe
2 - 0
Athletic Club
GET
25/10/2025
Athletic Club
0 - 1
Getafe
GET
16/05/2025
Getafe
0 - 2
Athletic Club
AC
16/08/2024
Athletic Club
1 - 1
Getafe
Hòa
04/05/2024
Getafe
0 - 2
Athletic Club
AC
Athletic Club
5 trận gần nhất
BHHTH
8
Trận
2-3-3
T-H-B
8
Ghi (TB 1.0)
9
Thủng lưới
Getafe
5 trận gần nhất
BHHBT
9
Trận
2-3-4
T-H-B
5
Ghi (TB 0.6)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona9900+3027TTTTT
2Atletico Madrid10811+1225TTTTT
3Real Madrid9702+1421TTBTT
14Elche10244-310THHTB
15Athletic Club8233-19BHHH
16Getafe9234-69HBTBH
17Rayo Vallecano9234-89BHHT
Tình hình lực lượng
Athletic Club
U. Egiluz (Knee Injury)
G. Guruzeta (Knee Injury)
A. Laporte (Red Card)
O. Sancet (Muscle Injury)
U. Egiluz (Knee Injury)
G. Guruzeta (Knee Injury)
A. Laporte (Red Card)
O. Sancet (Muscle Injury)
Getafe
Djene (Red Card)
Juanmi (Knee Injury)
O. Mangala (Muscle Injury)
Z. Romero (Muscle Injury)
C. Uche (Knee Injury)
Djene (Red Card)
Juanmi (Knee Injury)
O. Mangala (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Athletic Club vs Getafe: Athletic Club nới rộng cách biệt 3-0
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