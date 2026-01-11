TRỰC TIẾP Trực tiếp Athletic Club vs Real Sociedad: Athletic Club mở tỷ số Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 19 điểm, hơn Athletic Club 7 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 02/11/2026 tại San Mamés.

Athletic Club 1 - 0 Real Sociedad Hiệp 1 — phút 28' 28' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Athletic Club 1 - 0 Real Sociedad.

24' Athletic Club ép sân Cầm bóng: Athletic Club 48% - 52% Real Sociedad, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 4.

14' BÀN THẮNG! Athletic Club (1-0) Phút 14': Iñaki Williams (Athletic Club) lập công (kiến tạo: Nico Williams). Tỷ số: 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Athletic Club 48% - 52% Real Sociedad, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

6' Thay người Phút 6' (Athletic Club): Robert Navarro Muñoz vào sân thay Maroan Sannadi.

0' Trận đấu bắt đầu Athletic Club tiếp đón Real Sociedad.

Cập nhật lúc 03:33 02/11/2026

Đội hình chính thức Athletic Club Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Terzić Real Sociedad Sơ đồ 4-4-2 · HLV P. Matarazzo 1 Unai Simón 15 Hugo Rincón 3 Dani Vivian 14 Aymeric Laporte 17 Yuri 24 Beñat Gerenabarrena 28 Peio Canales 7 Álex Berenguer 9 I. Williams 10 Nico Williams 21 Maroan Sannadi 1 Álex Remiro 2 J. Aramburu 6 Jon Martín 19 M. Sarr 17 Sergio Gómez 7 Barrenetxea 18 Carlos Soler 4 Jon Gorrotxategi 11 Gonçalo Guedes 10 Mikel Oyarzabal 24 L. Sučić Dự bị Athletic Club 13 Álex Padilla 23 Robert Navarro 31 J. Louis-Jean 18 Mikel Jauregizar 6 Beñat Prados 20 Alejandro Rego 8 Oihan Sancet 4 Aitor Paredes 22 Nico Serrano Real Sociedad 22 Héctor Fort 32 Aitor Fraga 21 Y. Herrera 14 T. Kubo 13 Unai Marrero 15 Pablo Marín 3 Aihen Muñoz 12 J. Ochieng 16 Jon Pacheco Cập nhật đội hình lúc 02:32 02/11/2026

Athletic Club Thống kê Real Sociedad 48% Kiểm soát bóng 52% 6 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 1 Phạm lỗi 4

Real Sociedad đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ đến San Mamés với tâm thế của đội đang lên. Đội khách đứng hạng 5 với 19 điểm, hơn chủ nhà Athletic Club 7 điểm ở vị trí thứ 7. Trận đấu bắt đầu lúc 03:00 ngày 02/11/2026.

Real Sociedad mang theo đà thăng hoa

Phong độ là lợi thế rõ nhất của đội khách. Real Sociedad thắng 4 trong 5 trận gần nhất và hòa 1 trận, chưa thua trận nào. Ba trận gần đây nhất của họ đều kết thúc với chiến thắng.

Chuỗi kết quả này giải thích vì sao Real Sociedad đang đứng ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Với 19 điểm, họ giữ khoảng cách đáng kể so với đối thủ và đang là đội cần được dè chừng trong cuộc đua tốp đầu.

Athletic Club cần phản ứng trên sân nhà

Athletic Club có phong độ không đồng đều bằng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai trận gần nhất là hai chiến thắng, cho thấy họ đang có tín hiệu tích cực trở lại.

Tuy nhiên, hai trận hòa và một trận thua trước đó khiến Athletic Club mới có 12 điểm và đứng hạng 7. Khoảng cách 7 điểm với Real Sociedad là lý do trận đấu này mang ý nghĩa lớn với đội chủ nhà. Một kết quả tốt trên sân nhà sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Thế đối đầu nghiêng về Real Sociedad

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Real Sociedad thắng 3 trận, Athletic Club thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này nghiêng rõ về phía đội khách, và họ sẽ muốn duy trì thế trội đó khi trở lại San Mamés.

Dù vậy, lợi thế đối đầu không bảo đảm điều gì ở một trận đấu mà đội chủ nhà có động lực rất lớn để cải thiện vị thế.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chuỗi ba chiến thắng liên tiếp, Real Sociedad nhiều khả năng giữ sự tự tin và nhịp độ ổn định. Việc duy trì kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội sẽ là chìa khóa để họ tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Ở chiều ngược lại, Athletic Club cần tận dụng sân nhà và đà hưng phấn sau hai chiến thắng gần nhất. Khả năng giữ vững sự chắc chắn trong thế trận và hiệu quả ở các tình huống quyết định sẽ giúp họ gây khó khăn cho đối thủ đang có phong độ cao.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Real Sociedad nhỉnh hơn ở nhiều tiêu chí. Họ thắng nhiều hơn, xếp trên và từng thắng đối thủ nhiều lần hơn trong các lần gặp gần đây. Athletic Club vẫn có lợi thế sân nhà và hai chiến thắng gần nhất để tạo ra một trận đấu cân bằng. Cuộc chạm trán tại San Mamés vì thế hứa hẹn là điểm nóng của cuộc đua tốp đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Athletic Club · 1 thắng 1 hòa Real Sociedad · 3 thắng Real Sociedad 0 - 1 Athletic Club AC Real Sociedad 1 - 0 Athletic Club RS Athletic Club 0 - 1 Real Sociedad RS Athletic Club 1 - 1 Real Sociedad Hòa Real Sociedad 3 - 2 Athletic Club RS

Athletic Club 5 trận gần nhất T T B H H 9 Trận 3-3-3 T-H-B 12 Ghi (TB 1.3) 9 Thủng lưới Real Sociedad 5 trận gần nhất T T T H T 10 Trận 6-1-3 T-H-B 19 Ghi (TB 1.9) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30 T B T T T 2 Atletico Madrid 11 9 1 1 +14 28 T T T T T 3 Real Madrid 10 8 0 2 +15 24 T T T B T 4 Real Betis 11 7 2 2 +3 23 T H B T H 5 Real Sociedad 10 6 1 3 +1 19 T T T T B 6 Sevilla 10 5 2 3 0 17 T B H B T 7 Athletic Club 9 3 3 3 +3 12 T B H H H 8 Villarreal 11 3 3 5 0 12 B T H B T …

Tình hình lực lượng Athletic Club ✚ U. Egiluz (Knee Injury) ✚ G. Guruzeta (Knee Injury) ✚ I. Ruiz de Galarreta (Hamstring Injury) ✚ U. Egiluz (Knee Injury) ✚ G. Guruzeta (Knee Injury) ✚ I. Ruiz de Galarreta (Hamstring Injury) Real Sociedad ✚ L. Beitia (Ankle Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) ✚ A. Zakharyan (Ankle Injury) ✚ L. Beitia (Ankle Injury) ✚ A. Odriozola (Knee Injury) ✚ A. Zakharyan (Ankle Injury)