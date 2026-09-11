TRỰC TIẾP Trực tiếp Atletico Madrid vs Barcelona: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Atletico Madrid và Barcelona cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, nên kết quả trận này tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 09/11/2026 tại sân Riyadh Air Metropolitano.

Atletico Madrid 1 - 1 Barcelona Hiệp 2 — phút 64' 64' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Atletico Madrid 1 - 1 Barcelona.

64' Barcelona ép sân Cầm bóng: Atletico Madrid 39% - 61% Barcelona, dứt điểm 8 - 15 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 4 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 3 - 3.

60' Thay người Phút 60' (Barcelona): Andreas Christensen vào sân thay João Cancelo.

60' Thay người Phút 60' (Atletico Madrid): Alexander Sørloth vào sân thay Lee Kang-In.

48' Barcelona ép sân Cầm bóng: Atletico Madrid 42% - 58% Barcelona, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 2 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45' BÀN THẮNG! Barcelona (1-1) Phút 45': Fermín López (Barcelona) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Barcelona): Frenkie de Jong vào sân thay Brian Farinas.

43' Thẻ vàng Phút 43': Alejandro Baena Rodríguez (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Barcelona ép sân Cầm bóng: Atletico Madrid 37% - 63% Barcelona, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 2 - 2.

24' Barcelona ép sân Cầm bóng: Atletico Madrid 41% - 59% Barcelona, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Atletico Madrid 48% - 52% Barcelona, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0.

10' BÀN THẮNG! Atletico Madrid (1-0) Phút 10': Giuliano Simeone Baldini (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Julián Álvarez). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Atletico Madrid tiếp đón Barcelona.

Cập nhật lúc 04:25 09/11/2026

Đội hình chính thức Atletico Madrid Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone Barcelona Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Flick 13 J. Oblak 14 Marcos Llorente 18 Marc Pubill 17 D. Hancko 22 Álex Grimaldo 20 G. Simeone 6 Koke 8 Pablo Barrios 10 Álex Baena 7 Lee Kang-In 19 J. Álvarez 1 Joan García 4 B. Farinas 5 Pau Cubarsí Paredes 18 Gerard Martín 2 João Cancelo 8 Pedri 22 Marc Bernal 7 Fermín 10 Lamine Yamal 11 Raphinha 17 A. Gordon Dự bị Atletico Madrid 23 M. Hjulmand 11 A. Lookman 15 J. David 27 J. Dominguez 26 R. Hueso 24 Robin Le Normand 30 Dani MartÃ­nez 4 Rodrigo Mendoza 1 J. Musso Barcelona 9 Gabriel Jesus 30 E. Tunkara 13 W. Szczęsny 29 H. Abdelkarim 6 Gavi 25 D. Livaković 24 Eric García 41 A. Campos 15 Christensen Cập nhật đội hình lúc 02:32 09/11/2026

Atletico Madrid Thống kê Barcelona 39% Kiểm soát bóng 61% 8 Dứt điểm 15 4 Trúng đích 3 3 Phạt góc 2 8 Phạm lỗi 12 4 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 3

Atletico Madrid và Barcelona cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, vì thế trận đấu tại Riyadh Air Metropolitano lúc 03:00 ngày 09/11/2026 có tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Barcelona đang đứng đầu bảng xếp hạng với 30 điểm. Atletico Madrid xếp thứ ba với 28 điểm, kém đối thủ đúng 2 điểm.

Khoảng cách 2 điểm và áp lực cho cả hai

Chênh lệch giữa hai đội nhỏ đến mức một trận đấu có thể thay đổi cục diện ở nhóm đầu. Nếu Atletico Madrid thắng, họ sẽ có 31 điểm, vượt mốc 30 điểm của Barcelona. Ngược lại, nếu Barcelona giành chiến thắng, khoảng cách giữa hai đội sẽ nới rộng lên 5 điểm.

Với đội chủ nhà, đây là cơ hội rút ngắn khoảng cách ngay trên sân nhà. Với Barcelona, trận đấu là phép thử để bảo vệ vị trí dẫn đầu trước một đối thủ đang bám sát.

Phong độ: Atletico Madrid chững lại, Barcelona chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Atletico Madrid thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là thất bại nằm ở trận mới nhất, nên đội chủ nhà cần chứng minh họ có thể phản ứng ngay sau cú vấp.

Barcelona cũng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Họ thắng hai trận mới nhất sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó, cho thấy khả năng vực dậy. Tuy nhiên, việc để thua tới hai trận trong 5 lần ra sân cho thấy đội khách chưa thực sự vững vàng.

Thế đối đầu nghiêng về Barcelona

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Barcelona thắng 3 trận và Atletico Madrid thắng 2 trận, không có trận hòa nào. Đây là chuỗi đối đầu cho thấy hai đội luôn phân định thắng thua rõ ràng. Barcelona nhỉnh hơn về số trận thắng, nhưng Atletico Madrid vẫn đủ khả năng gây khó khăn.

Điểm then chốt của trận đấu

Với khoảng cách chỉ 2 điểm, cả hai đội đều hiểu cái giá của một sai lầm. Atletico Madrid có lợi thế sân nhà và cần một phản ứng tích cực sau trận thua gần nhất. Barcelona mang theo vị trí dẫn đầu và hai chiến thắng liên tiếp gần đây.

Yếu tố tâm lý nhiều khả năng giữ vai trò quan trọng. Đội nào giữ được sự ổn định trong những giai đoạn then chốt sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua ngôi đầu.

Nhận định

Đây là trận đấu cân bằng giữa hai ứng viên cho chức vô địch. Barcelona nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu. Atletico Madrid có sân nhà và khoảng cách điểm số đủ gần để tạo ra cuộc cạnh tranh khó lường. Kết quả của trận này nhiều khả năng sẽ định hình bức tranh nhóm đầu trong những vòng đấu tới.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atletico Madrid · 2 thắng 0 hòa Barcelona · 3 thắng Atletico Madrid 1 - 2 Barcelona BAR Barcelona 0 - 2 Atletico Madrid AM Atletico Madrid 1 - 2 Barcelona BAR Barcelona 3 - 0 Atletico Madrid BAR Atletico Madrid 4 - 0 Barcelona AM

Atletico Madrid 5 trận gần nhất B T T H T 11 Trận 9-1-1 T-H-B 22 Ghi (TB 2.0) 8 Thủng lưới Barcelona 5 trận gần nhất T T B B T 11 Trận 10-0-1 T-H-B 46 Ghi (TB 4.2) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30 T B T T T 2 Real Madrid 12 10 0 2 +21 30 T T T T T 3 Atletico Madrid 11 9 1 1 +14 28 T T T T T 4 Real Betis 12 8 2 2 +5 26 T T H B T …