TRỰC TIẾP Trực tiếp Atletico Madrid vs Deportivo La Coruna: Deportivo La Coruna ép sân, chưa có bàn thắng Atletico Madrid còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang xếp thứ 2 với 22 điểm. Trận gặp Deportivo La Coruna đá lúc 02:00 ngày 25/10/2026 tại Riyadh Air Metropolitano.

Atletico Madrid 0 - 0 Deportivo La Coruna Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

37' Deportivo La Coruna ép sân Cầm bóng: Atletico Madrid 54% - 46% Deportivo La Coruna, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 3 - 0.

26' Thẻ vàng Phút 26': Marc Pubill (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Atletico Madrid 62% - 38% Deportivo La Coruna, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

13' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Atletico Madrid 76% - 24% Deportivo La Coruna, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Atletico Madrid tiếp đón Deportivo La Coruna.

Cập nhật lúc 02:47 25/10/2026

Đội hình chính thức Atletico Madrid Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Simeone Deportivo La Coruna Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Antonio Hidalgo 13 J. Oblak 14 Marcos Llorente 18 Marc Pubill 17 D. Hancko 22 Álex Grimaldo 8 Pablo Barrios 23 M. Hjulmand 7 Lee Kang-In 10 Álex Baena 11 A. Lookman 19 J. Álvarez 13 Leo Román 2 Adrià Alti 20 J. Giménez 15 Miguel Loureiro 12 G. Quagliata 8 Diego Villares 16 L. Amatucci 11 David Mella 21 Mario Soriano 10 Peke 32 B. Nsongo Dự bị Atletico Madrid 4 Rodrigo Mendoza 30 Dani MartÃ­nez 1 J. Musso 16 Arnau Ortiz 20 G. Simeone 9 A. Sørloth 3 O. Vargas 24 Robin Le Normand 25 Salvador Esquivel Deportivo La Coruna 3 Arnau Comas 19 Luismi Cruz 17 Angeliño 25 Álvaro Fernández 18 Jonathan Asp Jensen 35 ruben lopez 23 Ximo Navarro 4 L. Noubi 14 Riki Rodríguez Cập nhật đội hình lúc 01:32 25/10/2026

Atletico Madrid Thống kê Deportivo La Coruna 54% Kiểm soát bóng 46% 3 Dứt điểm 6 0 Trúng đích 3 1 Phạt góc 3 3 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 0

Atletico Madrid đang đứng thứ 2 với 22 điểm và còn nguyên cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Trận tiếp đón Deportivo La Coruna lúc 02:00 ngày 25/10/2026 trên sân Riyadh Air Metropolitano là cơ hội để đội chủ nhà giữ vững vị thế trong nhóm dẫn đầu. Ở chiều ngược lại, Deportivo La Coruna đang xếp thứ 9 với 11 điểm, kém đối thủ đúng 11 điểm.

Atletico Madrid giữ nhịp tốt trong nhóm dẫn đầu

Trong 5 trận gần nhất, Atletico Madrid thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm thất bại nào. Đáng chú ý, trận hòa là kết quả mới nhất của đội, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước đó.

Chuỗi kết quả này giúp Atletico Madrid duy trì vị trí thứ 2 với 22 điểm. Với đội đang bám đuổi ngôi đầu, mỗi trận làm khách của nhóm giữa bảng đều cần được tận dụng tối đa. Trận đấu trên sân nhà là cơ hội để họ trở lại mạch thắng sau trận hòa gần nhất.

Deportivo La Coruna chưa tìm lại cảm giác thắng

Phong độ của Deportivo La Coruna kém ổn định hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 3 trận, thua 2 trận và chưa thắng trận nào. Kết quả mới nhất của họ là một trận hòa.

Dù vậy, việc hòa tới 3 trong 5 trận cho thấy Deportivo La Coruna không dễ bị đánh bại hoàn toàn. Hiện đội xếp thứ 9 với 11 điểm, và một kết quả tích cực trước đối thủ cùng nhóm đầu bảng sẽ là tín hiệu đáng giá cho họ.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về đội chủ nhà

Lịch sử gặp nhau gần đây ủng hộ Atletico Madrid. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 lần và hòa 1 lần, còn Deportivo La Coruna chưa có chiến thắng nào.

Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho Atletico Madrid trước trận đấu. Ngược lại, Deportivo La Coruna cần phá vỡ thế bất lợi kéo dài này nếu muốn tạo bất ngờ ở thủ đô Madrid.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách 7 bậc trên bảng xếp hạng và chênh lệch 11 điểm phản ánh rõ sự khác biệt về chất lượng giữa hai đội. Atletico Madrid có phong độ tốt hơn, lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu áp đảo. Những yếu tố này khiến họ được đánh giá cao hơn trước trận.

Tuy vậy, trận hòa gần nhất cho thấy Atletico Madrid vẫn có thể bị cầm chân nếu thiếu sự tập trung. Về phía Deportivo La Coruna, chuỗi 5 trận không thắng đặt ra yêu cầu phải chơi chắc chắn và tận dụng tốt từng cơ hội để có điểm.

Nhận định

Nhìn chung, Atletico Madrid là bên có nhiều lợi thế hơn khi hội tụ phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu. Với mục tiêu bám đuổi ngôi đầu, đội chủ nhà có động lực rõ ràng để giành trọn ba điểm. Deportivo La Coruna cần một màn trình diễn kỷ luật để chấm dứt chuỗi trận không thắng và phá vỡ thế bất lợi trong các lần chạm trán gần đây.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atletico Madrid · 4 thắng 1 hòa Deportivo La Coruna · 0 thắng Deportivo La Coruna 0 - 1 Atletico Madrid AM Atletico Madrid 1 - 0 Deportivo La Coruna AM Deportivo La Coruna 0 - 1 Atletico Madrid AM Deportivo La Coruna 1 - 1 Atletico Madrid Hòa Atletico Madrid 1 - 0 Deportivo La Coruna AM

Atletico Madrid 5 trận gần nhất H T T T T 9 Trận 7-1-1 T-H-B 19 Ghi (TB 2.1) 8 Thủng lưới Deportivo La Coruna 5 trận gần nhất H B B H H 9 Trận 2-5-2 T-H-B 13 Ghi (TB 1.4) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 9 9 0 0 +30 27 T T T T T 2 Atletico Madrid 9 7 1 1 +11 22 T T T T T 3 Real Madrid 9 7 0 2 +14 21 T T B T T … 8 Celta Vigo 9 2 5 2 +3 11 T H T H H 9 Deportivo La Coruna 9 2 5 2 +1 11 H B H B H 10 Osasuna 9 3 2 4 -8 11 T B H B B …

Tình hình lực lượng Atletico Madrid ✚ J. Cardoso (Thigh Injury) ✚ Koke (Muscle Injury) ✚ C. Romero (Muscle Injury) ✚ J. Cardoso (Thigh Injury) ✚ Koke (Muscle Injury) ✚ C. Romero (Muscle Injury) Deportivo La Coruna ✚ P. Aubameyang (Knee Injury) ✚ N. Carrillo (Muscle Injury) ✚ M. Casado (Collarbone injury) ✚ Z. Eddahchouri (Wrist Injury) ✚ B. Ede (Hamstring Injury) ✚ P. Aubameyang (Knee Injury) ✚ N. Carrillo (Muscle Injury) ✚ M. Casado (Collarbone injury)