TRỰC TIẾP Trực tiếp Atletico Madrid vs Manchester United: Hết hiệp 1, Atletico Madrid dẫn 1-0 Atletico Madrid đang có mạch thắng ấn tượng với 4 trận thắng liên tiếp, sẵn sàng tiếp Manchester United tại Riyadh Air Metropolitano lúc 02:00 ngày 14/10/2026.

Atletico Madrid 1 - 0 Manchester United Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' VAR Phút 45': Bàn thắng không được công nhận — Johnny Cardoso (Atletico Madrid).

37' Atletico Madrid ép sân Cầm bóng: Atletico Madrid 63% - 37% Manchester United, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 2 - 1.

37' Thẻ vàng Phút 37': Diego Pablo Simeone (Atletico Madrid) nhận thẻ vàng (Dissent).

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Atletico Madrid 54% - 46% Manchester United, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Atletico Madrid 53% - 47% Manchester United, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 2 - 0); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

1' BÀN THẮNG! Atletico Madrid (1-0) Phút 1': Pablo Barrios Rivas (Atletico Madrid) lập công (kiến tạo: Alejandro Baena Rodríguez). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Atletico Madrid tiếp đón Manchester United.

Cập nhật lúc 02:51 14/10/2026

Đội hình chính thức Atletico Madrid Sơ đồ 4-4-2 · HLV D. Simeone Manchester United Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Carrick 13 J. Oblak 14 Marcos Llorente 21 C. Romero 17 D. Hancko 22 Álex Grimaldo 20 G. Simeone 8 Pablo Barrios 5 J. Cardoso 10 Álex Baena 7 Lee Kang-In 19 J. Álvarez 1 S. Lammens 15 L. Yoro 26 A. Heaven 6 Lisandro Martínez 2 Diogo Dalot 20 C. Baleba 17 Andrey Santos 8 Bruno Fernandes 18 Y. Tielemans 9 M. Rashford 19 B. Mbeumo Dự bị Atletico Madrid 46 J. Castillo 15 J. David 27 J. Dominguez 23 M. Hjulmand 24 Robin Le Normand 11 A. Lookman 4 Rodrigo Mendoza 1 J. Musso 16 Arnau Ortiz Manchester United 57 Daniel Armer 11 J. Zirkzee 10 Matheus Cunha 12 K. Darlow 4 M. de Ligt 16 A. Diallo 39 T. Fletcher 31 S. Lacey 5 H. Maguire Cập nhật đội hình lúc 01:32 14/10/2026

Atletico Madrid Thống kê Manchester United 63% Kiểm soát bóng 37% 4 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 2 1 Phạt góc 2 2 Phạm lỗi 5 2 Thủ môn cứu thua 1

Atletico Madrid bước vào trận tiếp đón Manchester United với mạch thắng ấn tượng: thắng cả 4 trận gần nhất và chỉ thua ở trận xa nhất trong chuỗi 5 trận. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 14/10/2026 trên sân Riyadh Air Metropolitano.

Atletico Madrid giữ đà thăng hoa

Trong 5 trận gần nhất, Atletico Madrid thắng 4 và thua 1. Điểm đáng chú ý là chuỗi thắng đang được duy trì ở những trận mới nhất, cho thấy đội chủ nhà đang vào guồng và có sự tự tin cao khi thi đấu trên sân nhà.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng lại kể một câu chuyện khác. Atletico Madrid đang đứng hạng 26 với 0 điểm. Khoảng cách giữa phong độ gần đây và thứ hạng hiện tại khiến trận đấu này trở thành phép thử đáng chú ý cho đội bóng của thủ đô Tây Ban Nha.

Manchester United thiếu sự ổn định

Ngược lại, Manchester United có chuỗi 5 trận gần nhất kém thuyết phục hơn: thắng 1, hòa 2 và thua 2. Hai trận gần nhất của đội khách đều kết thúc với kết quả hòa, trước đó là hai trận thua liên tiếp, và chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất.

Dù vậy, trên bảng xếp hạng, Manchester United đang đứng hạng 4 với 3 điểm. Đây là lợi thế về thứ hạng so với đối thủ, song phong độ chưa ổn định khiến đội khách khó có thể chủ quan khi hành quân đến Riyadh Air Metropolitano.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Atletico Madrid thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1 trước Manchester United. Thành tích này cho thấy đội bóng Tây Ban Nha có lợi thế tâm lý nhất định trước đối thủ đến từ nước Anh.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu này là sự va chạm giữa hai hướng đi khác nhau. Atletico Madrid mang theo đà thắng dồn dập nhưng cần chuyển hóa phong độ thành điểm số. Manchester United nắm lợi thế về thứ hạng nhưng chưa tìm được sự ổn định trong các trận gần đây.

Nếu Atletico Madrid tiếp tục duy trì tinh thần và hiệu quả như các trận vừa qua, họ có cơ sở để tạo áp lực lên đối thủ ngay từ đầu. Ngược lại, Manchester United cần chấm dứt chuỗi hòa liên tiếp để giữ vững vị trí trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về phong độ và thành tích đối đầu, Atletico Madrid được đánh giá nhỉnh hơn trước trận đấu. Tuy vậy, Manchester United đang ở vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng nên vẫn có đủ cơ sở để cạnh tranh. Một trận đấu giằng co, nơi sự tự tin của chủ nhà đối đầu với thử thách tìm lại nhịp độ của đội khách, là kịch bản đáng chờ đợi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Atletico Madrid · 3 thắng 1 hòa Manchester United · 1 thắng Manchester United 2 - 1 Atletico Madrid MU Atletico Madrid 1 - 0 Manchester United AM Atletico Madrid 1 - 0 Manchester United AM Manchester United 0 - 1 Atletico Madrid AM Atletico Madrid 1 - 1 Manchester United Hòa

Atletico Madrid 5 trận gần nhất T T T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới Manchester United 5 trận gần nhất H H B B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 1 1 0 0 +5 3 T 2 Bayern München 1 1 0 0 +5 3 T 3 Barcelona 1 1 0 0 +4 3 T 4 Manchester United 1 1 0 0 +4 3 T 5 Como 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T 9 Aston Villa 1 1 0 0 +1 3 T … 24 Club Brugge KV 1 0 0 1 -1 0 B 25 Inter 1 0 0 1 -1 0 B 26 Atletico Madrid 1 0 0 1 -1 0 B 27 Napoli 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Atletico Madrid Không có thông tin Manchester United ✚ K. Darlow (Injury) ✚ P. Dorgu (Hamstring Injury) ✚ T. Heaton (Abdominal strain) ✚ K. Mainoo (Injury) ✚ N. Mazraoui (Injury) ✚ B. Sesko (Leg Injury) ✚ L. Shaw (Injury) ✚ M. Ugarte (Knee Injury)