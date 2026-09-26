TRỰC TIẾP Trực tiếp Atletico Nacional vs Chapecoense-sc: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Chapecoense-sc tự tin mang phong độ ấn tượng trong chuyến làm khách trước Atletico Nacional đang sa sút với chuỗi ba trận toàn thua trên sân Atanasio Girardot.

Atletico Nacional 1 - 1 Chapecoense-sc Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Atletico Nacional 1 - 1 Chapecoense-sc.

52' Thẻ vàng Phút 52': (Chapecoense-sc) nhận thẻ vàng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

23' BÀN THẮNG! Atletico Nacional (1-1) Phút 23': Benitez (Atletico Nacional) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

22' BÀN THẮNG! Chapecoense-sc (0-1) Phút 22': Yago Felipe (Chapecoense-sc) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Atletico Nacional tiếp đón Chapecoense-sc.

Cập nhật lúc 05:22 27/09/2026

Chapecoense-sc bước vào trận đấu lúc 04h30 ngày 27/09/2026 trên sân vận động Estadio Atanasio Girardot với sự tự tin lớn nhờ thành tích sân khách đáng nể. Khả năng duy trì sự tập trung cùng tâm lý vững vàng khi thi đấu xa nhà giúp đội bóng này luôn tạo ra sự khó chịu đặc biệt cho mọi chủ nhà. Chiến thắng ở lần ra sân gần nhất càng củng cố thêm động lực và sự hưng phấn cho toàn đội trong chuyến hành quân lần này.

Bản lĩnh sân khách của Chapecoense-sc

Lối chơi thực dụng, đề cao tính kỷ luật cùng sự kiên định trong các chuyến du đấu chính là điểm tựa lớn nhất của Chapecoense-sc. Đội bóng này cho thấy khả năng thích nghi tốt trước sức ép của khán giả đối phương, bình tĩnh bẻ gãy các đợt hãm thành trước khi tung ra những đòn trừng phạt chớp nhoáng.

Sự ổn định về mặt tâm lý và phong độ thắng ở trận đấu vừa qua giúp đội khách hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn nhịp độ thi đấu. Việc biết cách kiểm soát không gian khi chịu sức ép lớn sẽ tiếp tục là chìa khóa để họ tìm kiếm một kết quả có lợi.

Khó khăn bủa vây Atletico Nacional

Trái ngược với sự tự tin của đối thủ, Atletico Nacional đang trải qua chuỗi ngày ảm đạm khi phải nhận liên tiếp 3 trận thua gần đây. Chuỗi phong độ sa sút này tạo nên rào cản tâm lý rất lớn cho đội chủ sân Estadio Atanasio Girardot trước giờ bóng lăn.

Dù sở hữu ưu thế mặt sân quen thuộc, Atletico Nacional bộc lộ nhiều lỗ hổng trong khâu phòng ngự và thường xuyên đánh mất sự tập trung ở các thời điểm then chốt. Nếu không sớm siết lại sự chắc chắn nơi hậu tuyến và cải thiện tính gắn kết giữa các tuyến, đội bóng này sẽ rất dễ bị tổn thương trước những pha chuyển trạng thái sắc lẹm.

Cục diện giằng co tại Estadio Atanasio Girardot

Xét về mặt lối chơi, Atletico Nacional nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát quyền kiểm soát bóng, tìm kiếm lợi thế để giải tỏa áp lực đè nặng từ chuỗi trận toàn thua vừa qua. Tuy nhiên, việc dâng cao quá sớm cũng đồng nghĩa với việc mở ra các khoảng trống nguy hiểm phía sau lưng hàng thủ.

Trong khi đó, Chapecoense-sc với bản lĩnh sân khách vốn có hoàn toàn có thể kiên nhẫn rình rập chờ đợi sai lầm từ phía đối phương. Một thế trận chặt chẽ và giằng co là điều có thể dự đoán trước, nơi sự vững vàng về mặt tinh thần của đội khách nhiều khả năng sẽ trở thành yếu tố định đoạt cục diện trận đấu.

Atletico Nacional 5 trận gần nhất H B T T T 3 Trận 0-0-3 T-H-B 2 Ghi (TB 0.7) 7 Thủng lưới Chapecoense-sc 5 trận gần nhất H B T B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới