TRỰC TIẾP Trực tiếp Auckland vs Tottenham Hotspur: Tottenham Hotspur nhân đôi cách biệt Auckland sẽ đối đầu Tottenham Hotspur trong trận giao hữu câu lạc bộ vào lúc 10:00 ngày 26/07/2026. Trận đấu là dịp để hai đội kiểm chứng sự chuẩn bị trong bối cảnh chưa có thêm dữ liệu về phong độ và lực lượng.

Auckland 0 - 2 Tottenham Hotspur Hiệp 2 — phút 82' 82' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Auckland 0 - 2 Tottenham Hotspur.

79' Thay người Phút 79' (): Harry Byrne vào sân thay Malachi Hardy.

79' Thay người Phút 79' (): Tyrese Hall vào sân thay Manor Solomon.

74' Tottenham Hotspur ép sân Cầm bóng: Auckland 41 - 59 Tottenham Hotspur, dứt điểm 8 - 20 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 3 - 8; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 4 - 4.

72' Thay người Phút 72' (): Joseph Knowles vào sân thay Michael Woud.

71' Thay người Phút 71' (): Aaron Cartwright vào sân thay B. Ferguson.

70' BÀN THẮNG! Tottenham Hotspur (0-2) Phút 70': Richarlison () lập công (kiến tạo: Mathys Tel). Tỷ số: 0 - 2.

63' Thay người Phút 63' (): Conor Gallagher vào sân thay Lucá Williams-Barnett.

63' Thay người Phút 63' (): Minhyeok Yang vào sân thay Jamie Paul Donley.

63' Thay người Phút 63' (): Marley Leuluai vào sân thay Luka Vicelich.

63' Thay người Phút 63' (): James Mitchell vào sân thay Ronan Wynne.

63' Thay người Phút 63' (): Mathys Tel vào sân thay Mikey Moore.

62' Tottenham Hotspur ép sân Cầm bóng: Auckland 43 - 57 Tottenham Hotspur, dứt điểm 7 - 18 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 3 - 7; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 4 - 3.

62' Thay người Phút 62' (): Ben Davies vào sân thay Rio Kyerematen.

62' Thay người Phút 62' (): Mateus Fernandes vào sân thay Archie Gray.

62' Thay người Phút 62' (): Richarlison vào sân thay Dane Scarlett.

50' Tottenham Hotspur ép sân Cầm bóng: Auckland 40 - 60 Tottenham Hotspur, dứt điểm 7 - 14 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 3.

46' Thay người Phút 46' (): Jonty Bidois vào sân thay Sam Cosgrove.

46' Thay người Phút 46' (): Jake Brimmer vào sân thay Daniel Normann.

46' Thay người Phút 46' (): Lachlan Brook vào sân thay Logan Rogerson.

46' Thay người Phút 46' (): Aaron Calver vào sân thay Hiroki Sakai.

46' Thay người Phút 46' (): B. Ferguson vào sân thay Lachlan Bayliss.

46' Thay người Phút 46' (): Felipe Gallegos vào sân thay Cameron Howieson.

46' Thay người Phút 46' (): Isa Prins vào sân thay Van Fitzharris.

46' Thay người Phút 46' (): Francis de Vries vào sân thay Matthew D'Hotman.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

37' Tottenham Hotspur ép sân Cầm bóng: Auckland 36 - 64 Tottenham Hotspur, dứt điểm 4 - 15 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 0 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 1.

25' Tottenham Hotspur ép sân Cầm bóng: Auckland 39 - 61 Tottenham Hotspur, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 1 - 1.

13' Tottenham Hotspur ép sân Cầm bóng: Auckland 30 - 70 Tottenham Hotspur, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 1.

12' BÀN THẮNG! Tottenham Hotspur (0-1) Phút 12': Dane Scarlett () lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Auckland tiếp đón Tottenham Hotspur.

Cập nhật lúc 11:40 26/07/2026

Đội hình chính thức Auckland Sơ đồ 5-3-2 Tottenham Hotspur Sơ đồ 4-2-3-1 1 Michael Woud 7 Cameron Howieson 45 Matthew D'Hotman 2 Hiroki Sakai 23 Ronan Wynne 25 Luka Vicelich 57 Van Fitzharris 27 Logan Rogerson 16 Daniel Normann 10 Lachlan Bayliss 9 Sam Cosgrove 40 Brandon Austin 25 Kota Takai 66 Malachi Hardy 57 Rio Kyerematen 89 Tye Hall 14 Archie Gray 68 Lucá Williams-Barnett 43 Jamie Paul Donley 44 Dane Scarlett 47 Mikey Moore 27 Manor Solomon Cập nhật đội hình lúc 09:35 26/07/2026

Auckland Thống kê Tottenham Hotspur 41% Kiểm soát bóng 59% 8 Dứt điểm 20 3 Trúng đích 6 3 Phạt góc 8 9 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 4

Auckland sẽ chạm trán Tottenham Hotspur trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 10:00 ngày 26/07/2026, theo thời gian được công bố.

Bối cảnh trận đấu

Đây là một trận giao hữu giữa Auckland và Tottenham Hotspur. Với tính chất không thuộc một vòng đấu cạnh tranh cụ thể, cuộc đối đầu có thể được nhìn nhận trước hết qua cách hai đội tiếp cận trận đấu và khả năng triển khai kế hoạch thi đấu trên sân.

Tuy nhiên, thông tin được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải đấu hay khoảng cách điểm số giữa hai đội. Vì vậy, chưa có cơ sở để đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế của Auckland hoặc Tottenham Hotspur.

Những điểm chưa thể xác định

Dữ liệu hiện có cũng chưa đề cập đến đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt, sơ đồ chiến thuật hoặc tình trạng lực lượng của hai bên. Do đó, các yếu tố như khả năng kiểm soát bóng, cách tổ chức phòng ngự và phương án tấn công chỉ có thể được đánh giá khi có thêm thông tin chính thức.

Trong bối cảnh đó, trận đấu sẽ là phép thử trực tiếp cho sự chuẩn bị của Auckland và Tottenham Hotspur. Diễn biến trên sân, cách hai đội tổ chức lối chơi và khả năng điều chỉnh trong trận sẽ là những cơ sở quan trọng để nhận định chính xác hơn.

Nhận định trước trận

Auckland vs Tottenham Hotspur hứa hẹn thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của hai đội trong một trận giao hữu câu lạc bộ. Dù chưa thể xác định tương quan lực lượng hoặc dự đoán kết quả cụ thể, cuộc đối đầu vẫn mang ý nghĩa kiểm chứng sự sẵn sàng của cả hai bên trước giờ bóng lăn.

Tottenham Hotspur và Auckland sẽ gặp nhau lúc 10:00 ngày 26/07/2026. Những thông tin về đội hình, phong độ và chiến thuật nếu được công bố thêm sẽ giúp bức tranh trước trận trở nên đầy đủ hơn.

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