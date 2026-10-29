TRỰC TIẾP Trực tiếp Austin vs Real Salt Lake: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Các cuộc đối đầu gần đây giữa Austin và Real Salt Lake thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu giữa hai đội diễn ra lúc 07:30 ngày 29/10/2026 trên sân Q2 Stadium.

Austin 0 - 0 Real Salt Lake Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Austin 38% - 62% Real Salt Lake, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

35' Thẻ vàng Phút 35': Morgan Guilavogui (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

25' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Austin 39% - 61% Real Salt Lake, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

13' Real Salt Lake ép sân Cầm bóng: Austin 35% - 65% Real Salt Lake, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Austin tiếp đón Real Salt Lake.

Cập nhật lúc 08:27 29/10/2026

Đội hình chính thức Austin Sơ đồ 3-4-3 · HLV D. Arnaud Real Salt Lake Sơ đồ 5-4-1 · HLV P. Mastroeni 12 D. Las 3 M. Desler 6 Ilie Sánchez 29 Guilherme Biro 30 J. Rosales 14 B. Šabović 24 Jorge Alastuey 17 J. Gallagher 10 M. Uzuni 9 B. Vázquez 11 F. Torres 1 Rafael Cabral 11 D. Marczuk 44 De Fougerolles 26 P. Quinton 3 K. Henry 8 J. Sanabria 12 Lobzhanidze 6 S. Spierings 92 N. Caliskan 9 M. Guilavogui 22 S. Solans Dự bị Austin 32 M. Burton 35 M. Đorđević 4 B. Hines-Ike 23 Ž. Kolmanič 77 P. Płacheta 21 C. Ramirez 1 B. Stuver 5 O. Svatok 2 R. Thomas Real Salt Lake 2 D. Yedlin 31 M. Stajduhar 19 A. Piol 98 A. Katránis 29 S. Junqua 39 A. Hezarkhani 25 Colin Guske 15 J. Glad 23 Chadwick Zachary Booth Cập nhật đội hình lúc 07:02 29/10/2026

Austin Thống kê Real Salt Lake 38% Kiểm soát bóng 62% 7 Dứt điểm 7 1 Trúng đích 1 2 Phạt góc 4 2 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Austin và Real Salt Lake gặp nhau với kỳ vọng về một trận đấu mở, khi các lần chạm trán gần đây giữa hai đội thường chứng kiến nhiều bàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 29/10/2026 trên sân Q2 Stadium.

Thế đối đầu nghiêng về Real Salt Lake

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Real Salt Lake thắng 3 trận, hòa 2 trận, còn Austin chưa thắng trận nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội khách trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, các cuộc đối đầu này thường không khép lại trong sự dè dặt. Hai đội có xu hướng tấn công cởi mở và để lại nhiều khoảng trống phía sau, nên trận đấu có thể diễn ra với nhịp độ cao và nhiều pha chuyển trạng thái.

Phong độ trái ngược

Real Salt Lake đang có phong độ tốt hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, trong đó họ thắng cả hai trận gần đây nhất. Chuỗi kết quả này giúp đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin.

Ngược lại, Austin đang trải qua giai đoạn không ổn định. Đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Dù vậy, trận gần nhất của họ là một chiến thắng, tín hiệu tích cực để Austin tìm lại cảm giác chiến thắng trên sân nhà.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Real Salt Lake hiện đứng thứ 10 với 39 điểm, còn Austin xếp thứ 14 với 34 điểm. Khoảng cách 5 điểm cho thấy hai đội không cách biệt quá xa, và một kết quả tích cực có thể thay đổi bầu không khí quanh mỗi bên.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang lên và thành tích đối đầu thuận lợi, Real Salt Lake có thể chơi tự tin và chủ động tạo cơ hội. Austin cần tận dụng lợi thế sân nhà, giữ sự tập trung ở khâu phòng ngự và nhanh chóng chuyển trạng thái để gây khó khăn cho đối thủ.

Khả năng cao hai đội sẽ không chơi thận trọng. Đội nào kiểm soát tốt những khoảng trống giữa hai tuyến và xử lý chính xác các tình huống chuyển đổi sẽ có nhiều cơ hội giành lợi thế.

Nhận định

Real Salt Lake nhỉnh hơn về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu. Tuy vậy, Austin vừa có một chiến thắng gần đây và được thi đấu trên sân nhà, nên trận đấu chưa thể nghiêng hẳn về bên nào. Xét xu hướng các lần gặp nhau trước đó, người xem có thể kỳ vọng một màn đôi công với nhiều bàn thắng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Austin · 0 thắng 2 hòa Real Salt Lake · 3 thắng Real Salt Lake 2 - 1 Austin RSL Real Salt Lake 3 - 1 Austin RSL Austin 1 - 1 Real Salt Lake Hòa Austin 2 - 2 Real Salt Lake Hòa Real Salt Lake 5 - 1 Austin RSL

Austin 5 trận gần nhất T B B B H 31 Trận 8-10-13 T-H-B 40 Ghi (TB 1.3) 57 Thủng lưới Real Salt Lake 5 trận gần nhất T T H B T 31 Trận 11-6-14 T-H-B 48 Ghi (TB 1.5) 48 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 31 16 7 8 +31 55 B T H H B 2 FC Dallas 31 15 9 7 +11 54 T H T B T 3 St. Louis City 31 14 9 8 +12 51 B B H T T … 9 Los Angeles Galaxy 32 10 11 11 -9 41 H H T B T 10 Real Salt Lake 31 11 6 14 0 39 T T H B T 11 Portland Timbers 31 10 7 14 -4 37 T H B H B … 13 Minnesota United FC 31 8 11 12 -8 35 H T H H B 14 Austin 31 8 10 13 -17 34 T B B B H 15 Sporting Kansas City 31 6 4 21 -40 22 B B B H B

Tình hình lực lượng Austin ✚ C. Applewhite (Muscle Injury) ✚ J. Bell (Abdominal strain) ✚ E. Torres (Injury) ✚ C. Applewhite (Muscle Injury) ✚ J. Bell (Abdominal strain) ✚ E. Torres (Injury) Real Salt Lake ✚ E. Eneli (Knee Injury) ✚ D. Luna (Knee Injury) ✚ J. J. Arias (Hamstring Injury) ✚ G. Dillon (Foot Injury) ✚ L. Engel (Hamstring Injury) ✚ E. Eneli (Knee Injury) ✚ D. Luna (Knee Injury) ✚ J. J. Arias (Hamstring Injury)