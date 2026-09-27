Trực tiếp Austin vs San Diego: Hết hiệp 1, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Austin vs San Diego: Hết hiệp 1, hòa 0-0

Văn Thể27/09/2026 03:04

San Diego bước vào chuyến làm khách trên sân Austin với nỗi lo thiếu người, trong bối cảnh hai đội đang bám đuổi quyết liệt với khoảng cách chỉ vỏn vẹn một điểm.

Austin0 - 0San DiegoNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 37'Austin ép sân

    Cầm bóng: Austin 43% - 57% San Diego, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 0 - 2.

  • 36'Thay người

    Phút 36' (Austin): Oleksandr Svatok vào sân thay Žan Kolmanič.

  • 25'San Diego ép sân

    Cầm bóng: Austin 41% - 59% San Diego, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 13'San Diego ép sân

    Cầm bóng: Austin 27% - 73% San Diego, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Austin tiếp đón San Diego.

Cập nhật lúc 08:30 27/09/2026

Đội hình chính thức
Austin
Sơ đồ 3-4-3 · HLV D. Arnaud
San Diego
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Mikey Varas
12
D. Las
4
B. Hines-Ike
23
Ž. Kolmanič
15
J. Bell
3
M. Desler
38
Ervin Torres
14
B. Šabović
17
J. Gallagher
11
F. Torres
9
B. Vázquez
21
C. Ramirez
18
D. Ferree
26
M. Duah
25
I. Pilcher
32
I. Murphy
33
O. Verhoeven
6
J. Tverskov
20
A. Godoy
5
Kieran Sargeant
10
A. Dreyer
7
M. Ingvartsen
19
D. Vazquez
Dự bị
Austin
5 O. Svatok24 Jorge Alastuey22 Chris Applewhite32 M. Burton35 M. Đorđević26 Patrick Cayelli25 Stefan Dobrijevic40 E. Lauta6 Ilie Sánchez
San Diego
14 Bryan Bi Zamble97 C. McVey94 C. Bakambu70 A. Alvarado3 Þór­halls­son15 P. Soma16 M. Alstrup77 A. Mighten17 O. SÃ¸e
Cập nhật đội hình lúc 07:03 27/09/2026
AustinThống kêSan Diego
43%
Kiểm soát bóng
57%
7
Dứt điểm
0
2
Trúng đích
0
4
Phạt góc
0
5
Phạm lỗi
1
0
Thủ môn cứu thua
2

San Diego hành quân đến sân Q2 Stadium lúc 07h30 ngày 27/09/2026 với bài toán nhân sự đầy nan giải. Chuyến làm khách này diễn ra trong bối cảnh áp lực đè nặng lên ban huấn luyện San Diego, khi những mất mát về quân số có thể ảnh hưởng lớn đến cách thức vận hành lối chơi của họ trước một Austin đang duy trì được tính tổ chức cao.

Sự tương phản về phong độ giữa hai câu lạc bộ

Đội chủ nhà Austin bước vào trận đấu với sự tự tin đáng kể nhờ chuỗi phong độ ổn định. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này giữ thành tích bất bại khi giành được 2 chiến thắng và có 3 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn đã giúp Austin duy trì được tâm lý thi đấu vững vàng và sự chủ động trong cách triển khai thế trận.

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, San Diego đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy êm ả. Đội khách chỉ giành được đúng 1 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần đây, còn lại là 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc phong độ chững lại kết hợp cùng sự thiếu hụt nhân sự khiến San Diego đối diện nhiều khó khăn khi phải rời xa tổ ấm của mình.

Cuộc bám đuổi sít sao trên bảng xếp hạng

Trận đấu tại sân Q2 Stadium mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội khi họ đang là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng. Hiện tại, San Diego tạm đứng ở vị trí thứ 11 với 31 điểm. Ngay phía sau họ là Austin ở vị trí thứ 12 với 30 điểm. Khoảng cách mong manh chỉ 1 điểm khiến cục diện giữa hai bên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Dù đang kém đối thủ một bậc, Austin lại nắm giữ lợi thế sân bãi cùng tâm lý hưng phấn. Với San Diego, nếu không sớm ổn định lại bộ khung đội hình và tìm ra giải pháp thay thế hiệu quả cho các vị trí vắng mặt, vị trí thứ 11 của họ hoàn toàn có thể bị đe dọa trực tiếp sau 90 phút tranh tài.

Chỗ dựa từ lịch sử đối đầu

Điểm tựa tinh thần lớn nhất dành cho San Diego lúc này chính là thành tích đối đầu trong quá khứ gần. Thống kê qua 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ ra rằng San Diego đã giành 2 chiến thắng, trong khi Austin mới có 1 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chưa từng chia điểm.

Dẫu vậy, những con số từ các lần so tài trước đó chỉ mang tính tham khảo khi bối cảnh hiện tại đã thay đổi nhiều. San Diego thiếu hụt quân số sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ trước một Austin đang hừng hực khí thế trên sân nhà, tạo nên một cuộc đối đầu giằng co về mặt thế trận.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Austin · 1 thắng0 hòaSan Diego · 2 thắng
14/05/2026
San Diego
5 - 0
Austin
SD
01/06/2025
San Diego
2 - 0
Austin
SD
24/03/2025
Austin
2 - 1
San Diego
AUS
Austin
5 trận gần nhất
HTHHT
26
Trận
7-9-10
T-H-B
32
Ghi (TB 1.2)
44
Thủng lưới
San Diego
5 trận gần nhất
HBBBT
26
Trận
8-7-11
T-H-B
44
Ghi (TB 1.7)
44
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps251546+3349TBTBT
2Houston Dynamo261358+444HBTHH
3St. Louis City261286+944TTHTH
10Seattle Sounders25889-332THHHH
11San Diego268711031HBBBT
12Austin267910-1230HTHHT
13Real Salt Lake268513-729BBBBH
Tình hình lực lượng
Austin
Guilherme Biro (Yellow Cards)
P. Placheta (Lower-Body Injury)
J. Rosales (Yellow Cards)
M. Uzuni (International duty)
Guilherme Biro (Yellow Cards)
P. Placheta (Lower-Body Injury)
J. Rosales (Yellow Cards)
M. Uzuni (International duty)
San Diego
E. Achouri (International duty)
Gabriel Pirani (Injury)
A. Pellegrino (Lower-Body Injury)
O. Valakari (International duty)
S. Vines (Lower-Body Injury)
dos Santos CJ (International duty)
A. Mighten (Lower-Body Injury)
E. Achouri (International duty)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Austin vs San Diego: Hết hiệp 1, hòa 0-0
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