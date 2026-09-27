TRỰC TIẾP Trực tiếp Austin vs San Diego: San Diego dẫn 3-2 San Diego bước vào chuyến làm khách trên sân Austin với nỗi lo thiếu người, trong bối cảnh hai đội đang bám đuổi quyết liệt với khoảng cách chỉ vỏn vẹn một điểm.

Austin 2 - 3 San Diego Hiệp 2 — phút 82' 82' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Austin 2 - 3 San Diego.

74' San Diego ép sân Cầm bóng: Austin 42% - 58% San Diego, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 1 - 2.

73' BÀN THẮNG! Austin (1-3) Phút 73': Brandon Vazquez (Austin) lập công (kiến tạo: Ervin Torres). Tỷ số: 1 - 3.

65' Thay người Phút 65' (Austin): Ilie Sánchez vào sân thay Oleksandr Svatok.

65' Thay người Phút 65' (Austin): Jorge Alastuey vào sân thay Besard Sabovic.

64' BÀN THẮNG! San Diego (0-3) Phút 64': Marcus Ingvartsen (San Diego) lập công (kiến tạo: Anders Dreyer). Tỷ số: 0 - 3.

62' San Diego ép sân Cầm bóng: Austin 38% - 62% San Diego, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 1 - 2.

57' BÀN THẮNG! San Diego (0-2) Phút 57': Mikkel Desler (Austin) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 2.

50' San Diego ép sân Cầm bóng: Austin 40% - 60% San Diego, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 2.

50' BÀN THẮNG! San Diego (0-1) Phút 50': Aníbal Godoy (San Diego) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (San Diego): Cédric Bakambu vào sân thay David Vazquez.

37' Austin ép sân Cầm bóng: Austin 43% - 57% San Diego, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 0 - 2.

36' Thay người Phút 36' (Austin): Oleksandr Svatok vào sân thay Žan Kolmanič.

25' San Diego ép sân Cầm bóng: Austin 41% - 59% San Diego, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 4 - 0, cứu thua 0 - 1.

13' San Diego ép sân Cầm bóng: Austin 27% - 73% San Diego, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Austin tiếp đón San Diego.

Cập nhật lúc 09:24 27/09/2026

Đội hình chính thức Austin Sơ đồ 3-4-3 · HLV D. Arnaud San Diego Sơ đồ 3-4-3 · HLV Mikey Varas 12 D. Las 4 B. Hines-Ike 23 Ž. Kolmanič 15 J. Bell 3 M. Desler 38 Ervin Torres 14 B. Šabović 17 J. Gallagher 11 F. Torres 9 B. Vázquez 21 C. Ramirez 18 D. Ferree 26 M. Duah 25 I. Pilcher 32 I. Murphy 33 O. Verhoeven 6 J. Tverskov 20 A. Godoy 5 Kieran Sargeant 10 A. Dreyer 7 M. Ingvartsen 19 D. Vazquez Dự bị Austin 5 O. Svatok 24 Jorge Alastuey 22 Chris Applewhite 32 M. Burton 35 M. Đorđević 26 Patrick Cayelli 25 Stefan Dobrijevic 40 E. Lauta 6 Ilie Sánchez San Diego 14 Bryan Bi Zamble 97 C. McVey 94 C. Bakambu 70 A. Alvarado 3 Þór­halls­son 15 P. Soma 16 M. Alstrup 77 A. Mighten 17 O. SÃ¸e Cập nhật đội hình lúc 07:03 27/09/2026

Austin Thống kê San Diego 42% Kiểm soát bóng 58% 9 Dứt điểm 6 3 Trúng đích 3 4 Phạt góc 0 10 Phạm lỗi 6 1 Thủ môn cứu thua 2

San Diego hành quân đến sân Q2 Stadium lúc 07h30 ngày 27/09/2026 với bài toán nhân sự đầy nan giải. Chuyến làm khách này diễn ra trong bối cảnh áp lực đè nặng lên ban huấn luyện San Diego, khi những mất mát về quân số có thể ảnh hưởng lớn đến cách thức vận hành lối chơi của họ trước một Austin đang duy trì được tính tổ chức cao.

Sự tương phản về phong độ giữa hai câu lạc bộ

Đội chủ nhà Austin bước vào trận đấu với sự tự tin đáng kể nhờ chuỗi phong độ ổn định. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này giữ thành tích bất bại khi giành được 2 chiến thắng và có 3 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn đã giúp Austin duy trì được tâm lý thi đấu vững vàng và sự chủ động trong cách triển khai thế trận.

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, San Diego đang trải qua giai đoạn thi đấu không mấy êm ả. Đội khách chỉ giành được đúng 1 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần đây, còn lại là 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Việc phong độ chững lại kết hợp cùng sự thiếu hụt nhân sự khiến San Diego đối diện nhiều khó khăn khi phải rời xa tổ ấm của mình.

Cuộc bám đuổi sít sao trên bảng xếp hạng

Trận đấu tại sân Q2 Stadium mang ý nghĩa quan trọng với cả hai đội khi họ đang là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng. Hiện tại, San Diego tạm đứng ở vị trí thứ 11 với 31 điểm. Ngay phía sau họ là Austin ở vị trí thứ 12 với 30 điểm. Khoảng cách mong manh chỉ 1 điểm khiến cục diện giữa hai bên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Dù đang kém đối thủ một bậc, Austin lại nắm giữ lợi thế sân bãi cùng tâm lý hưng phấn. Với San Diego, nếu không sớm ổn định lại bộ khung đội hình và tìm ra giải pháp thay thế hiệu quả cho các vị trí vắng mặt, vị trí thứ 11 của họ hoàn toàn có thể bị đe dọa trực tiếp sau 90 phút tranh tài.

Chỗ dựa từ lịch sử đối đầu

Điểm tựa tinh thần lớn nhất dành cho San Diego lúc này chính là thành tích đối đầu trong quá khứ gần. Thống kê qua 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội chỉ ra rằng San Diego đã giành 2 chiến thắng, trong khi Austin mới có 1 lần ca khúc khải hoàn và hai bên chưa từng chia điểm.

Dẫu vậy, những con số từ các lần so tài trước đó chỉ mang tính tham khảo khi bối cảnh hiện tại đã thay đổi nhiều. San Diego thiếu hụt quân số sẽ phải đối mặt với thử thách không nhỏ trước một Austin đang hừng hực khí thế trên sân nhà, tạo nên một cuộc đối đầu giằng co về mặt thế trận.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Austin · 1 thắng 0 hòa San Diego · 2 thắng San Diego 5 - 0 Austin SD San Diego 2 - 0 Austin SD Austin 2 - 1 San Diego AUS

Austin 5 trận gần nhất H T H H T 26 Trận 7-9-10 T-H-B 32 Ghi (TB 1.2) 44 Thủng lưới San Diego 5 trận gần nhất H B B B T 26 Trận 8-7-11 T-H-B 44 Ghi (TB 1.7) 44 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 25 15 4 6 +33 49 T B T B T 2 Houston Dynamo 26 13 5 8 +4 44 H B T H H 3 St. Louis City 26 12 8 6 +9 44 T T H T H … 10 Seattle Sounders 25 8 8 9 -3 32 T H H H H 11 San Diego 26 8 7 11 0 31 H B B B T 12 Austin 26 7 9 10 -12 30 H T H H T 13 Real Salt Lake 26 8 5 13 -7 29 B B B B H …

Tình hình lực lượng Austin ✚ Guilherme Biro (Yellow Cards) ✚ P. Placheta (Lower-Body Injury) ✚ J. Rosales (Yellow Cards) ✚ M. Uzuni (International duty) ✚ Guilherme Biro (Yellow Cards) ✚ P. Placheta (Lower-Body Injury) ✚ J. Rosales (Yellow Cards) ✚ M. Uzuni (International duty) San Diego ✚ E. Achouri (International duty) ✚ Gabriel Pirani (Injury) ✚ A. Pellegrino (Lower-Body Injury) ✚ O. Valakari (International duty) ✚ S. Vines (Lower-Body Injury) ✚ dos Santos CJ (International duty) ✚ A. Mighten (Lower-Body Injury) ✚ E. Achouri (International duty)