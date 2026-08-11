TRỰC TIẾP Trực tiếp AZ Alkmaar vs Groningen: AZ Alkmaar gỡ hòa 1-1 AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 20 điểm, nhưng đang đi qua chuỗi phong độ chưa như ý. Trận gặp Groningen lúc 22h45 ngày 08/11 trên sân AFAS Stadion là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế.

AZ Alkmaar 1 - 1 Groningen Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: AZ Alkmaar 1 - 1 Groningen.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: AZ Alkmaar 52% - 48% Groningen, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 0.

26' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 55% - 45% Groningen, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: AZ Alkmaar 51% - 49% Groningen, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

9' BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (1-1) Phút 9': Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Ro Zangelo Daal). Tỷ số: 1 - 1.

2' BÀN THẮNG! Groningen (0-1) Phút 2': Jacob Ondrejka (Groningen) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu AZ Alkmaar tiếp đón Groningen.

Cập nhật lúc 23:31 08/11/2026

Đội hình chính thức AZ Alkmaar Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Echteld Groningen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Lukkien 28 J. De Busser 22 E. Dijkstra 3 W. Goes 29 W. Hoedt 5 M. Chávez 21 D. Kwakman 6 Koopmeiners 24 A. Oufkir 17 V. Byskov 11 R. Daal 9 M. Meerdink 1 E. Vaessen 33 H. Hateboer 3 T. Blokzijl 5 M. Rente 4 M. Csinger 8 T. de Jonge 24 P. Clement 14 J. Schreuders 26 T. van Bergen 11 J. Ondrejka 9 B. Willumsson Dự bị AZ Alkmaar 12 H. Verhulst 14 C. Stengs 10 K. Smit 1 Owusu-Oduro 20 A. Natali 2 S. Maikuma 18 B. Kovacs 30 D. Kasius 31 R. Ichihara Groningen 19 O. Zawada 15 van der Laan 13 L. Štubljar 2 Wouter Prins 16 A. Nordin 42 J. Mosselaar 29 Tyrique Mercera 18 T. Land 20 Nils Eggens Cập nhật đội hình lúc 22:17 08/11/2026

AZ Alkmaar Thống kê Groningen 52% Kiểm soát bóng 48% 7 Dứt điểm 4 1 Trúng đích 3 2 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 4 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 0

AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và trận tiếp đón Groningen lúc 22h45 ngày 08/11 trên sân AFAS Stadion là phép thử quan trọng cho tham vọng ấy. Đội chủ nhà hiện đứng thứ 5 với 20 điểm, trong khi Groningen xếp thứ 9 với 15 điểm.

AZ Alkmaar cần dừng đà trượt dài

Vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy AZ Alkmaar vẫn nằm ở nhóm đầu. Tuy vậy, phong độ gần đây lại là điểm đáng lo. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Cả 3 trận thua đều đến ở giai đoạn mới nhất, nên mạch kết quả đang đi xuống.

Chính vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa lớn hơn ba điểm thông thường. Một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp AZ Alkmaar chấm dứt chuỗi thất bại và giữ khoảng cách với nhóm bên dưới. Ngược lại, thêm một lần sa sút có thể khiến họ khó giữ nhịp trong cuộc đua tốp đầu.

Groningen cũng mang tâm lý nặng nề

Groningen không có phong độ tốt hơn là mấy. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận, trong đó 2 trận thua liên tiếp ở thời điểm mới nhất. Chuyến làm khách tại Alkmaar vì thế là cơ hội để họ tìm lại cảm giác chiến thắng.

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 4 bậc và 5 điểm. Groningen chưa bị bỏ quá xa, nên một kết quả tốt trên sân đối thủ có thể thu hẹp chênh lệch. Với tâm lý đó, đội khách nhiều khả năng sẽ chơi chắc chắn và tìm cách khai thác sự thiếu ổn định của chủ nhà.

Thế đối đầu nghiêng về AZ Alkmaar

Lịch sử gần đây đứng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AZ Alkmaar thắng 3 trận, hòa 1 trận và để Groningen thắng 1 trận. Đây là lợi thế về mặt tâm lý với AZ Alkmaar, nhất là khi họ cần một điểm tựa để thoát khỏi giai đoạn khó khăn.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội cùng đang chững lại nên khả năng cao đây sẽ là trận đấu thận trọng ở giai đoạn đầu. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế sai sót trước sẽ có lợi thế tinh thần rõ rệt. AZ Alkmaar có thêm yếu tố sân nhà, vị trí cao hơn và thành tích đối đầu tích cực.

Nhìn chung, AZ Alkmaar nhỉnh hơn về vị thế và thế đối đầu. Tuy nhiên, chuỗi 3 trận thua gần nhất khiến họ chưa thể chủ quan trước một Groningen đang cần điểm số. Kết quả trận đấu này sẽ tác động trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất AZ Alkmaar · 3 thắng 1 hòa Groningen · 1 thắng Groningen 3 - 0 AZ Alkmaar GRO AZ Alkmaar 4 - 1 Groningen AA AZ Alkmaar 3 - 0 Groningen AA AZ Alkmaar 3 - 1 Groningen AA Groningen 0 - 0 AZ Alkmaar Hòa

AZ Alkmaar 5 trận gần nhất B B B T H 11 Trận 6-2-3 T-H-B 20 Ghi (TB 1.8) 13 Thủng lưới Groningen 5 trận gần nhất B B H B T 11 Trận 4-3-4 T-H-B 26 Ghi (TB 2.4) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 11 7 4 0 +21 25 H H T T T 2 Ajax 11 7 3 1 +17 24 T T T H H 3 PSV Eindhoven 11 7 2 2 +22 23 T H B T B 4 Twente 11 7 2 2 +18 23 T T B H T 5 AZ Alkmaar 11 6 2 3 +7 20 B B H B T 6 Fortuna Sittard 12 5 5 2 0 20 H H T H H … 8 GO Ahead Eagles 12 4 5 3 -3 17 T B T B H 9 Groningen 11 4 3 4 +2 15 B H B T T 10 Cambuur 11 4 3 4 +1 15 T T H T H …