TRỰC TIẾP Trực tiếp AZ Alkmaar vs Hapoel Beer Sheva: AZ Alkmaar vượt lên dẫn trước AZ Alkmaar đang tìm cách bám sát nhóm đầu dù đứng hạng 26 với 0 điểm. Họ tiếp Hapoel Beer Sheva (hạng 20, 1 điểm) lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại AFAS Stadion.

AZ Alkmaar 2 - 1 Hapoel Beer Sheva Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: AZ Alkmaar 2 - 1 Hapoel Beer Sheva.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Foul).

86' Thay người Phút 86' (AZ Alkmaar): Weslley Pinto Batista vào sân thay Ro Zangelo Daal.

85' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 62% - 38% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 13 - 13, cứu thua 2 - 4.

83' Thẻ vàng Phút 83': Denso Kasius (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

78' Thay người Phút 78' (Hapoel Beer Sheva): João Victor vào sân thay zahi ahmed.

78' Thay người Phút 78' (Hapoel Beer Sheva): Adrián Ugarriza vào sân thay Igor Zlatanović.

78' Thẻ vàng Phút 78': Calvin Stengs (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

77' BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (2-1) Phút 77': Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

76' Thẻ vàng Phút 76': Djibril diop (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Foul).

76' Thay người Phút 76' (AZ Alkmaar): Mexx Meerdink vào sân thay Bendegúz Kovács.

76' Thay người Phút 76' (AZ Alkmaar): Mateo Chávez vào sân thay Mees de Wit.

75' VAR Phút 75': Phạt đền được công nhận — Bendegúz Kovács (AZ Alkmaar).

73' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 63% - 37% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 1 - 3.

62' Thay người Phút 62' (Hapoel Beer Sheva): Javon East vào sân thay Mohamad Abu Rumi.

62' Thay người Phút 62' (Hapoel Beer Sheva): Niv·Yehoshua vào sân thay Eilel Peretz.

61' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 63% - 37% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 0 - 2.

61' Thay người Phút 61' (AZ Alkmaar): Denso Kasius vào sân thay Seiya Maikuma.

61' Thay người Phút 61' (AZ Alkmaar): Calvin Stengs vào sân thay Ayoub Oufkir.

55' BÀN THẮNG! Hapoel Beer Sheva (1-1) Phút 55': Forson Amankwah (Hapoel Beer Sheva) lập công (kiến tạo: zahi ahmed). Tỷ số: 1 - 1.

53' Thay người Phút 53' (Hapoel Beer Sheva): Miguel Vitor vào sân thay Idan Nachmias.

52' Thẻ vàng Phút 52': Eilel Peretz (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Argument).

52' Thẻ vàng Phút 52': Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Argument).

49' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 66% - 34% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 10 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 0 - 2.

49' BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (1-0) Phút 49': Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Valdemar Byskov Andreasen). Tỷ số: 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thẻ vàng Phút 45': Seiya Maikuma (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Dissent).

39' Thẻ vàng Phút 39': Pedro Miguel Santos Amador (Hapoel Beer Sheva) nhận thẻ vàng (Foul).

37' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 66% - 34% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 0 - 1.

25' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 68% - 32% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 5.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: AZ Alkmaar 52% - 48% Hapoel Beer Sheva, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu AZ Alkmaar tiếp đón Hapoel Beer Sheva.

Cập nhật lúc 01:35 16/10/2026

Đội hình chính thức AZ Alkmaar Sơ đồ 4-3-3 · HLV L. Echteld Hapoel Beer Sheva Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Kojok 28 J. De Busser 2 S. Maikuma 3 W. Goes 29 W. Hoedt 34 M. de Wit 21 D. Kwakman 17 V. Byskov 6 Koopmeiners 24 A. Oufkir 18 B. Kovacs 11 R. Daal 1 O. Marciano 2 G. Mizrahi 44 D. Diop 15 I. Nachmias 5 Pedro Amador 7 E. Peretz 25 Lucas Ventura 17 A. Forson 45 M. Abu Rumi 66 I. Zlatanović 9 Z. Ahmed Dự bị AZ Alkmaar 27 Wassim bouziane 54 Jerolldino Bergraaf 5 M. Chávez 8 J. Clasie 22 E. Dijkstra 31 R. Ichihara 30 D. Kasius 9 M. Meerdink 1 Owusu-Oduro Hapoel Beer Sheva 20 J. East 28 N. Yehoshua 11 A. Ganah 70 João Victor 8 Kna'an 4 M. Vítor 12 I. Rotman 36 Y. Shani 90 A. Ugarriza Cập nhật đội hình lúc 23:17 15/10/2026

AZ Alkmaar Thống kê Hapoel Beer Sheva 62% Kiểm soát bóng 38% 14 Dứt điểm 4 6 Trúng đích 3 4 Phạt góc 1 13 Phạm lỗi 13 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 4

AZ Alkmaar bước vào trận gặp Hapoel Beer Sheva với mục tiêu rõ ràng: bám sát nhóm đầu trong cuộc đua tốp đầu. Tuy nhiên, đội chủ nhà đang đứng hạng 26 với 0 điểm, nên cần một kết quả tích cực để thu hẹp khoảng cách. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 trên sân AFAS Stadion (Alkmaar).

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách rất nhỏ

Hapoel Beer Sheva hiện xếp hạng 20 với 1 điểm, hơn AZ Alkmaar 6 bậc trên bảng xếp hạng. Cách biệt về điểm số giữa hai đội chỉ là 1 điểm. Vì vậy, kết quả của trận này có thể thay đổi vị trí của cả hai đội.

Với AZ Alkmaar, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để có điểm đầu tiên trong bảng xếp hạng. Với đội khách, đây là dịp nới rộng khoảng cách với đối thủ đang ở thấp hơn.

Phong độ AZ Alkmaar: nhiều biến động

Trong 5 trận gần nhất, AZ Alkmaar thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà thua ở trận vừa qua, sau khi thắng trận liền trước đó. Chuỗi kết quả xen kẽ này cho thấy phong độ của họ chưa thật ổn định.

Điều này đặt ra yêu cầu lớn về sự ổn định. Nếu muốn bám sát nhóm đầu, AZ Alkmaar cần chấm dứt chuỗi thắng thua đan xen và tận dụng lợi thế sân nhà.

Phong độ Hapoel Beer Sheva: đang có đà tốt

Hapoel Beer Sheva có 5 trận gần nhất tốt hơn: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội khách thắng 2 trận liên tiếp gần đây nhất, nên bước vào trận đấu với tinh thần phấn chấn.

Tuy vậy, thành tích trong các trận gần đây chưa giúp họ tạo khoảng cách an toàn trên bảng xếp hạng, khi họ mới có 1 điểm và đứng hạng 20.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai yếu tố sẽ tác động lớn đến diễn biến trận đấu. Thứ nhất là sự đối lập về phong độ: Hapoel Beer Sheva đang đi lên, trong khi AZ Alkmaar vừa thua ở trận gần nhất. Thứ hai là lợi thế sân nhà của AZ Alkmaar trước đối thủ đang có tinh thần tốt.

Trong bối cảnh khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ, đội nào giữ được sự tập trung và hạn chế sai sót sẽ có lợi thế lớn hơn.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây, Hapoel Beer Sheva đang nhỉnh hơn với 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, AZ Alkmaar có lợi thế sân nhà và rất cần điểm số để rời khỏi vị trí hiện tại. Với khoảng cách mong manh trên bảng xếp hạng, đây là trận đấu có thể khiến thứ hạng của cả hai đội thay đổi.

AZ Alkmaar 5 trận gần nhất B T B H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới Hapoel Beer Sheva 5 trận gần nhất T T H T B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 19 Dinamo Zagreb 1 0 1 0 0 1 H 20 Hapoel Beer Sheva 1 0 1 0 0 1 H 21 Jagiellonia 1 0 0 1 -1 0 B … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B 26 AZ Alkmaar 1 0 0 1 -1 0 B 27 Levski Sofia 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng AZ Alkmaar ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury) ✚ H. Verhulst (Off the roster) ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ K. Smit (Injury) ✚ H. Verhulst (Off the roster) Hapoel Beer Sheva ✚ D. Biton (Heart Problems) ✚ Y. Stoyanov (Off the roster) ✚ M. Baltaxa (Inactive) ✚ Y. Malede (Inactive) ✚ D. Biton (Heart Problems) ✚ Y. Stoyanov (Off the roster) ✚ M. Baltaxa (Inactive) ✚ Y. Malede (Inactive)