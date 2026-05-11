Trực tiếp AZ Alkmaar vs Juventus: Hết hiệp 1, Juventus dẫn 2-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp AZ Alkmaar vs Juventus: Hết hiệp 1, Juventus dẫn 2-0

Văn Thể05/11/2026 22:14

AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Juventus 1 điểm trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau lúc 03h00 ngày 06/11 tại AFAS Stadion (Alkmaar).

AZ Alkmaar0 - 2JuventusNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 37'AZ Alkmaar ép sân

    Cầm bóng: AZ Alkmaar 60% - 40% Juventus, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 10, cứu thua 0 - 1.

  • 37'BÀN THẮNG! Juventus (0-2)

    Phút 37': Randal Kolo Muani (Juventus) lập công (kiến tạo: Nick Woltemade). Tỷ số: 0 - 2.

  • 28'Thẻ vàng

    Phút 28': Wesley Hoedt (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: AZ Alkmaar 52% - 48% Juventus, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 6.

  • 23'Thay người

    Phút 23' (AZ Alkmaar): Wesley Hoedt vào sân thay Lewis Schouten.

  • 19'BÀN THẮNG! Juventus (0-1)

    Phút 19': Teun Koopmeiners (Juventus) lập công (kiến tạo: Randal Kolo Muani). Tỷ số: 0 - 1.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: AZ Alkmaar 56% - 44% Juventus, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    AZ Alkmaar tiếp đón Juventus.

Cập nhật lúc 03:49 06/11/2026

Đội hình chính thức
AZ Alkmaar
Sơ đồ 4-3-3 · HLV L. Echteld
Juventus
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Spalletti
28
J. De Busser
30
D. Kasius
3
W. Goes
4
L. Schouten
34
M. de Wit
21
D. Kwakman
17
V. Byskov
6
Koopmeiners
14
C. Stengs
9
M. Meerdink
11
R. Daal
25
G. Vicario
15
P. Kalulu
4
F. Gatti
26
J. Lucumí
6
L. Kelly
8
Koopmeiners
29
P. Sarr
20
A. Cambiaso
27
N. Woltemade
17
Kerim-Sam Alajbegović
9
R. Kolo Muani
Dự bị
AZ Alkmaar
8 J. Clasie5 M. Chávez22 E. Dijkstra29 W. Hoedt31 R. Ichihara18 B. Kovacs2 S. Maikuma24 A. Oufkir1 Owusu-Oduro
Juventus
13 J. Boga3 Bremer32 J. Cabal12 Douglas Luiz18 J. Ekhator48 D. Elimoghale51 A. Merola33 Neto41 A. Owusu
Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026
AZ AlkmaarThống kêJuventus
60%
Kiểm soát bóng
40%
4
Dứt điểm
5
1
Trúng đích
1
0
Phạt góc
1
3
Phạm lỗi
10
0
Thủ môn cứu thua
1

AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội thu hẹp khoảng cách ngay trên sân nhà. Đội chủ nhà hiện đứng hạng 10 với 6 điểm, chỉ kém Juventus, đội đứng hạng 7 với 7 điểm, đúng 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 06/11 tại AFAS Stadion (Alkmaar).

Cuộc đua sát nút ở nhóm đầu bảng

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng rất nhỏ. Juventus đang nhỉnh hơn nhờ vị trí thứ 7 và 7 điểm, trong khi AZ Alkmaar xếp ngay sau với 6 điểm ở vị trí thứ 10. Chỉ cách nhau 1 điểm nên kết quả trận này có thể làm thay đổi cục diện giữa hai đội.

Vì vậy, đây là cuộc gặp mà cả hai đều có lý do để chơi tích cực. Đội chủ nhà muốn tiếp cận nhóm trên, còn đội khách muốn giữ khoảng cách ở nhóm phía trước.

Phong độ: hai đội có thành tích tương đồng

Trong 5 trận gần nhất, AZ Alkmaar thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, chuỗi kết quả của họ đang đi xuống khi thua cả 2 trận mới nhất. Trước đó, đội bóng này thắng một trận, hòa một trận rồi thắng tiếp một trận.

Juventus cũng có thành tích 5 trận gần nhất là thắng 2, hòa 1 và thua 2. Khác với chủ nhà, đội khách đang có tâm lý tốt hơn khi thắng trận gần nhất. Trước đó, họ thua một trận, thắng một trận, hòa một trận và thua một trận.

Có thể thấy phong độ của cả hai đều thiếu ổn định. Điều này khiến trận đấu khó lường, và đội nào giữ được sự bình tĩnh tốt hơn sẽ có lợi thế.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với AZ Alkmaar, ưu tiên hàng đầu là chấm dứt mạch hai trận thua liên tiếp. Chơi trên sân nhà, họ cần bắt đầu trận đấu thật chắc chắn và tạo được sự tự tin trước đối thủ đứng cao hơn trên bảng xếp hạng.

Juventus bước vào trận với tinh thần phấn chấn sau trận thắng gần nhất. Tuy vậy, thành tích thắng, thua đan xen trong 5 trận qua cho thấy đội bóng này chưa thể hiện được sự ổn định. Nếu để chủ nhà dẫn dắt nhịp độ, họ sẽ gặp khó khăn.

Nhận định

Juventus nhỉnh hơn về thứ hạng và đà phong độ gần nhất, nhưng lợi thế này mong manh khi khoảng cách chỉ là 1 điểm. AZ Alkmaar có yếu tố sân nhà và động lực bám đuổi nhóm trên. Một trận đấu cân bằng, nhiều giằng co là kịch bản hợp lý nhất, và kết quả có thể được định đoạt bởi sự tập trung ở những thời điểm quan trọng.

AZ Alkmaar
5 trận gần nhất
BBTHT
3
Trận
2-0-1
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
2
Thủng lưới
Juventus
5 trận gần nhất
TBTHB
3
Trận
2-1-0
T-H-B
9
Ghi (TB 3.0)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Olympiakos Piraeus4310+310HTTT
2Benfica3300+89TTT
3Bayer Leverkusen3300+89TTT
6Union St. Gilloise3210+77THT
7Juventus3210+67HTT
8Beşiktaş3210+47HTT
9Sunderland3210+27HTT
10AZ Alkmaar3201+46TTB
11Omonia Nicosia3201+16BTT
24AC Milan3102-13BTB
25Celta Vigo3102-13TBB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
AZ Alkmaar
J. Hornkamp (Injury)
S. Resink (Knee Injury)
K. Smit (Injury)
H. Verhulst (Off the roster)
J. Zoet (Inactive)
J. Hornkamp (Injury)
S. Resink (Knee Injury)
K. Smit (Injury)
Juventus
Z. Celik (Muscle Injury)
F. Conceicao (Shoulder Injury)
N. Gonzalez (Calf Injury)
K. Grabara (Knee Injury)
M. Locatelli (Knee Injury)
W. McKennie (Groin Injury)
A. Milik (Inactive)
D. Rugani (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp AZ Alkmaar vs Juventus: Hết hiệp 1, Juventus dẫn 2-0
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