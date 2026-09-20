TRỰC TIẾP Trực tiếp AZ Alkmaar vs Telstar: AZ Alkmaar bị VAR từ chối bàn thắng AZ Alkmaar xếp nhì bảng với 16 điểm, nắm trọn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp đón Telstar trên sân nhà AFAS nhờ phong độ vượt trội với 4 chiến thắng liên tiếp.

AZ Alkmaar 1 - 0 Telstar Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: AZ Alkmaar 1 - 0 Telstar.

89' Thay người Phút 89' (AZ Alkmaar): Seiya Maikuma vào sân thay Elijah Dijkstra.

88' Thẻ vàng Phút 88': Wouter Goes (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

85' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 62% - 38% Telstar, dứt điểm 14 - 2 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 12 - 12, cứu thua 1 - 6.

83' Thay người Phút 83' (Telstar): Prince Aning vào sân thay Rui Mendes.

74' Thay người Phút 74' (Telstar): Ar'jany Martha vào sân thay Jelani Seedorf.

73' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 61% - 39% Telstar, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 1 - 4.

71' Thay người Phút 71' (AZ Alkmaar): Ayoub Oufkir vào sân thay Ro Zangelo Daal.

71' Thay người Phút 71' (AZ Alkmaar): Weslley Pinto Batista vào sân thay Calvin Stengs.

71' Thay người Phút 71' (AZ Alkmaar): Jizz Hornkamp vào sân thay Mexx Meerdink.

63' Thay người Phút 63' (Telstar): Emirhan Demircan vào sân thay Jeff Hardeveld.

61' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 62% - 38% Telstar, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 1 - 3.

57' VAR Phút 57': Bàn thắng không được công nhận — Kees Smit (AZ Alkmaar).

49' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 64% - 36% Telstar, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (AZ Alkmaar): Kees Smit vào sân thay Valdemar Byskov Andreasen.

45' Thay người Phút 45' (Telstar): Rojendro Oudsten vào sân thay Gerald Alders.

41' Thẻ vàng Phút 41': Gerald Alders (Telstar) nhận thẻ vàng (Foul).

37' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 63% - 37% Telstar, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 1 - 1.

25' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 71% - 29% Telstar, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 5.

19' BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (1-0) Phút 19': Mexx Meerdink (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Valdemar Byskov Andreasen). Tỷ số: 1 - 0.

13' AZ Alkmaar ép sân Cầm bóng: AZ Alkmaar 68% - 32% Telstar, phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu AZ Alkmaar tiếp đón Telstar.

Cập nhật lúc 21:18 20/09/2026

Đội hình chính thức AZ Alkmaar Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV L. Echteld Telstar Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV H. Brugge 28 J. De Busser 22 E. Dijkstra 3 W. Goes 4 L. Schouten 5 M. Chávez 6 Koopmeiners 21 D. Kwakman 14 C. Stengs 17 V. Byskov 11 R. Daal 9 M. Meerdink 1 R. Koeman 16 S. Valk 4 A. Soualhia 43 M. Peersman 3 Gerald Alders 10 T. Owusu 17 N. Rossen 2 J. Hardeveld 7 Rui Mendes 27 P. Brouwer 9 Jelani Seedorf Dự bị AZ Alkmaar 29 W. Hoedt 8 J. Clasie 19 J. Hornkamp 18 B. Kovacs 2 S. Maikuma 20 A. Natali 24 A. Oufkir 1 Owusu-Oduro 7 Weslley Patati Telstar 18 G. Caschili 8 E. Demircan 14 H. Kuster 42 A. Martha 13 Finn Mulder 28 R. Oudsten 20 D. Reiziger 23 N. Shenkman 21 F. Turay Cập nhật đội hình lúc 19:04 20/09/2026

AZ Alkmaar Thống kê Telstar 62% Kiểm soát bóng 38% 14 Dứt điểm 2 7 Trúng đích 1 4 Phạt góc 1 12 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 2 1 Thủ môn cứu thua 6

Cuộc chạm trán giữa AZ Alkmaar và Telstar diễn ra vào lúc 19:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động AFAS Stadion tại Alkmaar. Trận đấu này mở ra thời cơ quan trọng để đội chủ nhà tiếp tục duy trì áp lực và bám đuổi quyết liệt vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

AZ Alkmaar duy trì phong độ thăng hoa để hướng tới đỉnh bảng

Bước vào trận đấu này, AZ Alkmaar đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Khoảng cách với nhóm đầu hoàn toàn có thể được thu hẹp nếu đội bóng tiếp tục phát huy sự ổn định đáng kinh ngạc đã thể hiện suốt thời gian qua.

Phong độ của AZ Alkmaar đang đạt mức rất cao. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội chủ sân AFAS Stadion đã giành tới 4 chiến thắng liên tiếp và chỉ hòa 1 trận. Sự gắn kết trong lối chơi cùng đà tâm lý hưng phấn giúp AZ Alkmaar trở thành một thử thách vô cùng lớn cho bất kỳ đối thủ nào.

Telstar chật vật tìm kiếm điểm số ở nhóm dưới

Trái ngược với sự tự tin của đối thủ, Telstar đang trải qua giai đoạn thi đấu tương đối khó khăn. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 5 điểm sau những vòng đấu đã qua.

Thống kê phong độ của Telstar phản ánh rõ sự bất ổn khi họ không có được bất kỳ chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất. Đội bóng này để thua 3 trận và có 2 trận hòa. Chuyến hành quân xa nhà lần này vì thế hứa hẹn sẽ mang đến vô vàn áp lực trước một đội chủ nhà đang hừng hực khí thế.

Ưu thế đối đầu áp đảo cho đội chủ nhà

Lịch sử đối đầu trực tiếp giữa hai câu lạc bộ cũng nghiêng hoàn toàn về phía đội bóng thành Alkmaar. Trong 3 lần chạm trán gần nhất, AZ Alkmaar xuất sắc giành chiến thắng ở cả 3 trận mà không để Telstar giành được bất kỳ điểm số nào.

Sự chênh lệch đáng kể về điểm số, phong độ thi đấu lẫn thành tích đối đầu giúp AZ Alkmaar nắm trọn lợi thế trước giờ bóng lăn. Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại AFAS Stadion, AZ Alkmaar có nhiều cơ sở để làm chủ thế trận, hướng đến một kết quả thuận lợi nhằm tiếp tục bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất AZ Alkmaar · 3 thắng 0 hòa Telstar · 0 thắng AZ Alkmaar 2 - 1 Telstar AA Telstar 0 - 1 AZ Alkmaar AA AZ Alkmaar 2 - 1 Telstar AA

AZ Alkmaar 5 trận gần nhất B H T T T 6 Trận 5-1-0 T-H-B 17 Ghi (TB 2.8) 6 Thủng lưới Telstar 5 trận gần nhất H B H B B 6 Trận 1-2-3 T-H-B 5 Ghi (TB 0.8) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 6 5 1 0 +15 16 T T T T T 2 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 3 Feyenoord 6 4 2 0 +13 14 T T H T H … 11 NEC Nijmegen 6 2 1 3 -1 7 B H B T T 12 Telstar 6 1 2 3 -6 5 H B H B B 13 Utrecht 6 1 2 3 -8 5 T H B H B …

Tình hình lực lượng AZ Alkmaar ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ D. Kasius (Groin Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ D. Kasius (Groin Injury) Telstar ✚ R. Koeman Jr (Personal Reasons) ✚ R. Koeman Jr (Personal Reasons)