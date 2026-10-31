Trực tiếp Barcelona vs Alaves: Barcelona nới rộng cách biệt 5-0

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Barcelona vs Alaves: Barcelona nới rộng cách biệt 5-0

Văn Thể31/10/2026 22:15

Alaves phải chặn đà sa sút khi làm khách của Barcelona tại Spotify Camp Nou lúc 03:00 ngày 01/11/2026, trong lúc chủ nhà đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 27 điểm.

Barcelona5 - 0AlavesHiệp 2 — phút 79'
  • 79'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Barcelona 5 - 0 Alaves.

  • 78'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Barcelona 78% - 22% Alaves, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 2 - 1.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Barcelona): Anthony Gordon vào sân thay Lamine Yamal.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Alaves): Hugo Novoa Ramos vào sân thay Angel Pérez Hidalgo.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Alaves): Mariano Díaz vào sân thay Lucas Boyé.

  • 66'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Barcelona 77% - 23% Alaves, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 2 - 1.

  • 64'BÀN THẮNG! Barcelona (5-0)

    Phút 64': Lamine Yamal (Barcelona) lập công (kiến tạo: Gabriel Jesus). Tỷ số: 5 - 0.

  • 64'VAR

    Phút 64': Bàn thắng được công nhận — Lamine Yamal (Barcelona).

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Barcelona): Alejandro Balde vào sân thay João Cancelo.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Barcelona): Gabriel Jesus vào sân thay Raphael Dias Belloli.

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Pablo Ibanez Lumbreras (Alaves) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 57'Thẻ vàng

    Phút 57': João Cancelo (Barcelona) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Alaves): Pablo Ibanez Lumbreras vào sân thay Denis Suárez.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (Alaves): Aitor Mañas vào sân thay Abderrahmane Rebbach.

  • 52'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Barcelona 78% - 22% Alaves, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 4 - 0.

  • 45+3'Thẻ vàng

    Phút 45+3': Angel Pérez Hidalgo (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45+1'BÀN THẮNG! Barcelona (4-0)

    Phút 45+1': Lamine Yamal (Barcelona) lập công (kiến tạo: João Cancelo). Tỷ số: 4 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Barcelona): Marc Bernal vào sân thay Pedri.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Alaves): Toni Martínez vào sân thay Carlos Protesoni.

  • 41'BÀN THẮNG! Barcelona (3-0)

    Phút 41': Raphael Dias Belloli (Barcelona) lập công (kiến tạo: Fermín López). Tỷ số: 3 - 0.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': Pedri (Barcelona) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 39'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Barcelona 75% - 25% Alaves, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 1.

  • 27'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Barcelona 77% - 23% Alaves, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Carlos Protesoni (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 23'BÀN THẮNG! Barcelona (2-0)

    Phút 23': Fermín López (Barcelona) lập công (kiến tạo: Lamine Yamal). Tỷ số: 2 - 0.

  • 13'Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Barcelona 76% - 24% Alaves, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

  • 8'BÀN THẮNG! Barcelona (1-0)

    Phút 8': Raphael Dias Belloli (Barcelona) lập công (kiến tạo: Fermín López). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Barcelona tiếp đón Alaves.

Cập nhật lúc 04:45 01/11/2026

Đội hình chính thức
Barcelona
Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Flick
Alaves
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Quique Sánchez Flores
1
Joan García
4
B. Farinas
5
Pau Cubarsí Paredes
21
F. de Jong
2
João Cancelo
8
Pedri
16
Rodri
7
Fermín
10
Lamine Yamal
11
Raphinha
14
K. Adeyemi
1
Sivera
17
Jonny
14
N. Tenaglia
16
V. Koski
3
Yusi
7
Angel Pérez
6
Guevara
23
C. Benavídez
4
Denis Suárez
15
L. Boyé
21
A. Rebbach
Dự bị
Barcelona
3 Alejandro Balde29 H. Abdelkarim22 Marc Bernal41 A. Campos9 Gabriel Jesus6 Gavi17 A. Gordon25 D. Livaković18 Gerard Martín
Alaves
2 N. Valentini22 Miguel Rodríguez13 A. Giménez27 X. Olaiz12 Hugo Novoa11 Toni Martínez20 Aitor Mañas19 Pablo Ibáñez9 M. Díaz
Cập nhật đội hình lúc 02:32 01/11/2026
BarcelonaThống kêAlaves
78%
Kiểm soát bóng
22%
12
Dứt điểm
5
6
Trúng đích
2
4
Phạt góc
3
12
Phạm lỗi
9
1
Việt vị
4
2
Thủ môn cứu thua
1

Alaves phải chặn đà sa sút ngay trong chuyến làm khách của Barcelona. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 01/11/2026 tại Spotify Camp Nou. Đội khách chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất và sẽ gặp đội đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Alaves cần dừng chuỗi trận không thắng

Phong độ của Alaves là điểm đáng lo nhất trước trận đấu này. Trong 5 trận gần nhất, đội khách không có chiến thắng nào: hòa 2 trận và thua 3 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó.

Kết quả hòa gần nhất cho thấy Alaves chưa hoàn toàn mất khả năng cầm hòa đối thủ. Tuy nhiên, việc chưa thắng trận nào trong cả giai đoạn dài khiến áp lực đè nặng lên các cầu thủ. Họ cần một kết quả tích cực để thoát khỏi vòng xoáy này, và sân của đội đầu bảng là thử thách lớn nhất.

Barcelona vừa chững lại sau chuỗi thắng

Barcelona cũng không đến trận đấu này với tâm thế hoàn hảo. Chủ nhà thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Hai trận gần đây nhất đều là thất bại, sau 3 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Đáng chú ý, đây là một khoảng chững hiếm hoi với đội đang đứng đầu bảng. Barcelona sẽ muốn trở lại với chiến thắng trên sân nhà để chấm dứt chuỗi hai trận thua. Trận đấu này vì thế là dịp để họ khép lại giai đoạn đi xuống ngắn ngủi.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử gặp nhau gần đây ủng hộ Barcelona. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận, không có trận hòa nào, và Alaves thắng 1 trận.

Con số này cho thấy Alaves từng tìm được cách gây khó khăn cho Barcelona, nhưng chỉ một lần trong 5 lần chạm trán. Với đội khách, đó vừa là niềm tin nhỏ vừa là lời nhắc về độ khó của nhiệm vụ.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Barcelona đứng hạng 1 với 27 điểm. Alaves xếp hạng 7 với 12 điểm, kém đội đầu bảng 15 điểm. Khoảng cách này phản ánh rõ sự chênh lệch về sự ổn định giữa hai đội trong mùa giải.

Dù vậy, vị trí thứ 7 cho thấy Alaves vẫn đang ở nhóm giữa bảng xếp hạng chứ chưa rơi vào vùng đáy. Đội khách có lý do để tin vào nền tảng của mình, nếu họ giải quyết được vấn đề phong độ hiện tại.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với đội khách, bài toán trước hết là giữ vững sự chắc chắn trước một đối thủ đang cần chiến thắng để lấy lại nhịp. Chuỗi trận không thắng thường kéo theo tâm lý dè dặt. Vì vậy, một khởi đầu tập trung và kỷ luật có thể quyết định cục diện của trận đấu.

Ở phía bên kia, Barcelona có lợi thế sân nhà và vị thế đội đầu bảng. Việc họ vừa thua hai trận liên tiếp có thể khiến chủ nhà muốn kiểm soát trận đấu ngay từ đầu để tránh những sai sót đã gặp. Cuộc đối đầu giữa sự quyết tâm của đội nhà và nỗ lực chống đỡ của đội khách sẽ là mạch chính của trận đấu.

Nhận định

Nhìn chung, các chỉ số nghiêng rõ về phía Barcelona: đứng đầu bảng, thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất và chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp gần đây cho thấy chủ nhà chưa thật sự vững vàng, và đó là kẽ hở mà Alaves cần tận dụng.

Alaves buộc phải thay đổi vận may sau 5 trận không thắng. Nếu giữ được sự tập trung trong cả trận, đội khách vẫn có cơ hội làm khó đội đầu bảng. Trận đấu tại Spotify Camp Nou vì thế sẽ là phép thử cho khả năng chặn đà sa sút của Alaves và khả năng hồi phục của Barcelona.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Barcelona · 4 thắng0 hòaAlaves · 1 thắng
14/05/2026
Alaves
1 - 0
Barcelona
ALA
29/11/2025
Barcelona
3 - 1
Alaves
BAR
02/02/2025
Barcelona
1 - 0
Alaves
BAR
06/10/2024
Alaves
0 - 3
Barcelona
BAR
04/02/2024
Alaves
1 - 3
Barcelona
BAR
Barcelona
5 trận gần nhất
BBTTT
10
Trận
9-0-1
T-H-B
40
Ghi (TB 4.0)
11
Thủng lưới
Alaves
5 trận gần nhất
HBBHB
10
Trận
3-3-4
T-H-B
14
Ghi (TB 1.4)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona10901+2927BTTTT
2Atletico Madrid10811+1225TTTTT
3Real Madrid10802+1524TTTBT
6Sevilla10523017TBHBT
7Alaves10334+312HBBHB
8Athletic Club9333+312TBHHH
Tình hình lực lượng
Barcelona
R. Bardghji (Knee Injury)
A. Christensen (Muscle Injury)
X. Espart (Ankle Injury)
D. Olmo (Groin Injury)
E. Garcia (Muscle Injury)
J. Kounde (Ankle Injury)
R. Bardghji (Knee Injury)
A. Christensen (Muscle Injury)
Alaves
F. Garces (Suspended)
M. Rodriguez (Ankle Injury)
F. Garces (Suspended)
M. Rodriguez (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Barcelona vs Alaves: Barcelona nới rộng cách biệt 5-0
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO