TRỰC TIẾP Trực tiếp Barcelona vs Alaves: Hết hiệp 1, Barcelona dẫn 4-0 Alaves phải chặn đà sa sút khi làm khách của Barcelona tại Spotify Camp Nou lúc 03:00 ngày 01/11/2026, trong lúc chủ nhà đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 27 điểm.

Barcelona 4 - 0 Alaves Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 4 - 0.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': Angel Pérez Hidalgo (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).

45+1' BÀN THẮNG! Barcelona (4-0) Phút 45+1': Lamine Yamal (Barcelona) lập công (kiến tạo: João Cancelo). Tỷ số: 4 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Barcelona): Marc Bernal vào sân thay Pedri.

45' Thay người Phút 45' (Alaves): Toni Martínez vào sân thay Carlos Protesoni.

41' BÀN THẮNG! Barcelona (3-0) Phút 41': Raphael Dias Belloli (Barcelona) lập công (kiến tạo: Fermín López). Tỷ số: 3 - 0.

40' Thẻ vàng Phút 40': Pedri (Barcelona) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 75% - 25% Alaves, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 1.

27' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 77% - 23% Alaves, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 0.

27' Thẻ vàng Phút 27': Carlos Protesoni (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).

23' BÀN THẮNG! Barcelona (2-0) Phút 23': Fermín López (Barcelona) lập công (kiến tạo: Lamine Yamal). Tỷ số: 2 - 0.

13' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 76% - 24% Alaves, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

8' BÀN THẮNG! Barcelona (1-0) Phút 8': Raphael Dias Belloli (Barcelona) lập công (kiến tạo: Fermín López). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Barcelona tiếp đón Alaves.

Cập nhật lúc 04:11 01/11/2026

Đội hình chính thức Barcelona Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Flick Alaves Sơ đồ 4-4-2 · HLV Quique Sánchez Flores 1 Joan García 4 B. Farinas 5 Pau Cubarsí Paredes 21 F. de Jong 2 João Cancelo 8 Pedri 16 Rodri 7 Fermín 10 Lamine Yamal 11 Raphinha 14 K. Adeyemi 1 Sivera 17 Jonny 14 N. Tenaglia 16 V. Koski 3 Yusi 7 Angel Pérez 6 Guevara 23 C. Benavídez 4 Denis Suárez 15 L. Boyé 21 A. Rebbach Dự bị Barcelona 3 Alejandro Balde 29 H. Abdelkarim 22 Marc Bernal 41 A. Campos 9 Gabriel Jesus 6 Gavi 17 A. Gordon 25 D. Livaković 18 Gerard Martín Alaves 2 N. Valentini 22 Miguel Rodríguez 13 A. Giménez 27 X. Olaiz 12 Hugo Novoa 11 Toni Martínez 20 Aitor Mañas 19 Pablo Ibáñez 9 M. Díaz Cập nhật đội hình lúc 02:32 01/11/2026

Barcelona Thống kê Alaves 75% Kiểm soát bóng 25% 6 Dứt điểm 3 3 Trúng đích 1 1 Phạt góc 2 2 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 1

Alaves phải chặn đà sa sút ngay trong chuyến làm khách của Barcelona. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 01/11/2026 tại Spotify Camp Nou. Đội khách chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất và sẽ gặp đội đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Alaves cần dừng chuỗi trận không thắng

Phong độ của Alaves là điểm đáng lo nhất trước trận đấu này. Trong 5 trận gần nhất, đội khách không có chiến thắng nào: hòa 2 trận và thua 3 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó.

Kết quả hòa gần nhất cho thấy Alaves chưa hoàn toàn mất khả năng cầm hòa đối thủ. Tuy nhiên, việc chưa thắng trận nào trong cả giai đoạn dài khiến áp lực đè nặng lên các cầu thủ. Họ cần một kết quả tích cực để thoát khỏi vòng xoáy này, và sân của đội đầu bảng là thử thách lớn nhất.

Barcelona vừa chững lại sau chuỗi thắng

Barcelona cũng không đến trận đấu này với tâm thế hoàn hảo. Chủ nhà thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Hai trận gần đây nhất đều là thất bại, sau 3 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Đáng chú ý, đây là một khoảng chững hiếm hoi với đội đang đứng đầu bảng. Barcelona sẽ muốn trở lại với chiến thắng trên sân nhà để chấm dứt chuỗi hai trận thua. Trận đấu này vì thế là dịp để họ khép lại giai đoạn đi xuống ngắn ngủi.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử gặp nhau gần đây ủng hộ Barcelona. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận, không có trận hòa nào, và Alaves thắng 1 trận.

Con số này cho thấy Alaves từng tìm được cách gây khó khăn cho Barcelona, nhưng chỉ một lần trong 5 lần chạm trán. Với đội khách, đó vừa là niềm tin nhỏ vừa là lời nhắc về độ khó của nhiệm vụ.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Barcelona đứng hạng 1 với 27 điểm. Alaves xếp hạng 7 với 12 điểm, kém đội đầu bảng 15 điểm. Khoảng cách này phản ánh rõ sự chênh lệch về sự ổn định giữa hai đội trong mùa giải.

Dù vậy, vị trí thứ 7 cho thấy Alaves vẫn đang ở nhóm giữa bảng xếp hạng chứ chưa rơi vào vùng đáy. Đội khách có lý do để tin vào nền tảng của mình, nếu họ giải quyết được vấn đề phong độ hiện tại.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với đội khách, bài toán trước hết là giữ vững sự chắc chắn trước một đối thủ đang cần chiến thắng để lấy lại nhịp. Chuỗi trận không thắng thường kéo theo tâm lý dè dặt. Vì vậy, một khởi đầu tập trung và kỷ luật có thể quyết định cục diện của trận đấu.

Ở phía bên kia, Barcelona có lợi thế sân nhà và vị thế đội đầu bảng. Việc họ vừa thua hai trận liên tiếp có thể khiến chủ nhà muốn kiểm soát trận đấu ngay từ đầu để tránh những sai sót đã gặp. Cuộc đối đầu giữa sự quyết tâm của đội nhà và nỗ lực chống đỡ của đội khách sẽ là mạch chính của trận đấu.

Nhận định

Nhìn chung, các chỉ số nghiêng rõ về phía Barcelona: đứng đầu bảng, thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất và chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp gần đây cho thấy chủ nhà chưa thật sự vững vàng, và đó là kẽ hở mà Alaves cần tận dụng.

Alaves buộc phải thay đổi vận may sau 5 trận không thắng. Nếu giữ được sự tập trung trong cả trận, đội khách vẫn có cơ hội làm khó đội đầu bảng. Trận đấu tại Spotify Camp Nou vì thế sẽ là phép thử cho khả năng chặn đà sa sút của Alaves và khả năng hồi phục của Barcelona.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Barcelona · 4 thắng 0 hòa Alaves · 1 thắng Alaves 1 - 0 Barcelona ALA Barcelona 3 - 1 Alaves BAR Barcelona 1 - 0 Alaves BAR Alaves 0 - 3 Barcelona BAR Alaves 1 - 3 Barcelona BAR

Barcelona 5 trận gần nhất B B T T T 10 Trận 9-0-1 T-H-B 40 Ghi (TB 4.0) 11 Thủng lưới Alaves 5 trận gần nhất H B B H B 10 Trận 3-3-4 T-H-B 14 Ghi (TB 1.4) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 10 9 0 1 +29 27 B T T T T 2 Atletico Madrid 10 8 1 1 +12 25 T T T T T 3 Real Madrid 10 8 0 2 +15 24 T T T B T … 6 Sevilla 10 5 2 3 0 17 T B H B T 7 Alaves 10 3 3 4 +3 12 H B B H B 8 Athletic Club 9 3 3 3 +3 12 T B H H H …

Tình hình lực lượng Barcelona ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ A. Christensen (Muscle Injury) ✚ X. Espart (Ankle Injury) ✚ D. Olmo (Groin Injury) ✚ E. Garcia (Muscle Injury) ✚ J. Kounde (Ankle Injury) ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ A. Christensen (Muscle Injury) Alaves ✚ F. Garces (Suspended) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury) ✚ F. Garces (Suspended) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury)