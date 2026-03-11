TRỰC TIẾP Trực tiếp Barcelona vs Aston Villa: Barcelona nới rộng cách biệt 3-0 Aston Villa còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Barcelona tại Spotify Camp Nou lúc 03h00 ngày 04/11/2026, với lợi thế hơn chủ nhà 3 điểm.

Barcelona 3 - 0 Aston Villa Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Barcelona 3 - 0 Aston Villa.

87' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 67% - 33% Aston Villa, dứt điểm 14 - 7 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 4 - 8; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 14 - 8, cứu thua 1 - 4.

82' Thay người Phút 82' (Barcelona): Alejandro Balde vào sân thay Brian Farinas.

77' Thay người Phút 77' (Aston Villa): Tammy Abraham vào sân thay Nicolas Jackson.

77' Thay người Phút 77' (Aston Villa): Alysson Edward Franco da Rocha vào sân thay John McGinn.

75' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 66% - 34% Aston Villa, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 4 - 8; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 4.

70' Thay người Phút 70' (Barcelona): Frenkie de Jong vào sân thay Pedri.

70' Thay người Phút 70' (Barcelona): Pablo Martín Páez Gavira vào sân thay Fermín López.

70' Thay người Phút 70' (Barcelona): Gabriel Jesus vào sân thay Raphael Dias Belloli.

64' BÀN THẮNG! Barcelona (3-0) Phút 64': Raphael Dias Belloli (Barcelona) lập công (kiến tạo: João Cancelo). Tỷ số: 3 - 0.

62' Thay người Phút 62' (Aston Villa): Ibrahim Mbaye vào sân thay Emiliano Buendía.

62' Thay người Phút 62' (Aston Villa): Leon Goretzka vào sân thay Johan Manzambi.

62' Thay người Phút 62' (Aston Villa): Ross Barkley vào sân thay João Gomes.

61' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 69% - 31% Aston Villa, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 3.

52' BÀN THẮNG! Barcelona (2-0) Phút 52': Raphael Dias Belloli (Barcelona) lập công (kiến tạo: Fermín López). Tỷ số: 2 - 0.

49' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 70% - 30% Aston Villa, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 1 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thẻ vàng Phút 45': Nicolas Jackson (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thẻ vàng Phút 45': Raphael Dias Belloli (Barcelona) nhận thẻ vàng (Argument).

45' Thay người Phút 45' (Barcelona): Marc Bernal vào sân thay Rodrigo Hernandez Cascante.

37' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 64% - 36% Aston Villa, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.

31' Thẻ vàng Phút 31': Emiliano Buendía (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 71% - 29% Aston Villa, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4.

13' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 66% - 34% Aston Villa, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3.

11' Thẻ vàng Phút 11': Ian Maatsen (Aston Villa) nhận thẻ vàng (Foul).

7' BÀN THẮNG! Barcelona (1-0) Phút 7': Lamine Yamal (Barcelona) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Barcelona tiếp đón Aston Villa.

Cập nhật lúc 04:51 04/11/2026

Đội hình chính thức Barcelona Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV H. Flick Aston Villa Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Unai Emery 1 Joan García 4 B. Farinas 5 Pau Cubarsí Paredes 18 Gerard Martín 2 João Cancelo 16 Rodri 8 Pedri 10 Lamine Yamal 7 Fermín 17 A. Gordon 11 Raphinha 1 Z. Suzuki 2 M. Cash 3 V. Lindelöf 14 Pau Torres 22 I. Maatsen 8 B. Kamara 35 João Gomes 7 J. McGinn 44 J. Manzambi 10 E. Buendía 11 N. Jackson Dự bị Barcelona 14 K. Adeyemi 3 Alejandro Balde 22 Marc Bernal 41 A. Campos 32 O. Goren 25 D. Livaković 6 Gavi 29 H. Abdelkarim 13 W. Szczęsny Aston Villa 47 Alysson Edward 42 J. Wright 6 R. Barkley 40 M. Bizot 17 A. Garnacho 27 L. Goretzka 4 Harwood-Bellis 53 George Hemmings 19 I. Mbaye Cập nhật đội hình lúc 02:32 04/11/2026

Barcelona Thống kê Aston Villa 67% Kiểm soát bóng 33% 14 Dứt điểm 7 7 Trúng đích 1 4 Phạt góc 8 14 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 3 1 Thủ môn cứu thua 4

Aston Villa còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đặt chân đến Spotify Camp Nou để làm khách của Barcelona. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 04/11/2026. Đội khách đang xếp hạng 2 với 9 điểm, trong khi chủ nhà đứng hạng 8 với 6 điểm.

Aston Villa ở vị thế của kẻ bám đuổi

Với 9 điểm, Aston Villa đang nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng. Mỗi trận không thua trên sân khách đều giúp họ giữ vững khoảng cách với nhóm bám sau, đồng thời duy trì sức ép lên các đội xếp trên.

Phong độ gần đây cũng ủng hộ đội bóng xứ Birmingham. Trong 5 trận gần nhất, Aston Villa thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Chuỗi 3 chiến thắng ở giai đoạn trước cho thấy họ đã có nền tảng ổn định, dù hai trận gần nhất chưa trọn vẹn khi họ thua một trận rồi hòa một trận.

Barcelona cần điểm số để rút ngắn khoảng cách

Barcelona đang ở vị trí thấp hơn kỳ vọng với hạng 8 và 6 điểm, kém Aston Villa 3 điểm. Đây là lý do trận đấu trên sân nhà mang ý nghĩa lớn với đội bóng xứ Catalunya: một chiến thắng sẽ giúp họ san bằng điểm số với đối thủ.

Phong độ của Barcelona có phần thất thường. Họ thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trận gần nhất là một chiến thắng, nhưng trước đó họ có hai trận thua liên tiếp, sau hai trận thắng ở giai đoạn trước nữa. Sự thiếu ổn định ấy là điểm đáng chú ý với một đội chủ nhà cần sự chắc chắn.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu này đặt hai hướng đi tương phản bên nhau. Barcelona vừa lấy lại mạch thắng sau chuỗi trận trồi sụt, và có lợi thế sân nhà. Aston Villa mang theo vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng cùng mạch 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất.

Kết quả hòa trong trận gần nhất của Aston Villa cho thấy họ vẫn biết cách giành điểm. Nhưng để bám đuổi ngôi đầu, đội khách cần giữ sự chắc chắn ở những thời điểm chủ nhà dồn lên. Với Barcelona, bài toán là duy trì được sự ổn định thay vì để những khoảng hụt hơi quay lại.

Nhận định

Xét về vị trí và đà phong độ, Aston Villa nhỉnh hơn một chút và đang có lợi thế tâm lý của đội xếp trên. Tuy nhiên, Barcelona thi đấu trên sân nhà và có động lực lớn để thu hẹp khoảng cách. Một trận đấu cân bằng, ít khoảng trống, là kịch bản dễ xảy ra, và chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả.

Barcelona 5 trận gần nhất T B B T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 11 Ghi (TB 3.7) 6 Thủng lưới Aston Villa 5 trận gần nhất H B T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 12 Ghi (TB 4.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Aston Villa 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T … 7 Arsenal 3 2 1 0 +4 7 H T T 8 Barcelona 3 2 0 1 +5 6 B T T 9 Como 3 2 0 1 +5 6 T B T … 24 Lask Linz 3 1 0 2 -3 3 T B B T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Barcelona ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ A. Christensen (Muscle Injury) ✚ X. Espart (Ankle Injury) ✚ E. Garcia (Muscle Injury) ✚ J. Kounde (Ankle Injury) ✚ D. Olmo (Groin Injury) ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ A. Christensen (Muscle Injury) Aston Villa ✚ M. Cisse (Off the roster) ✚ B. Madjo (Off the roster) ✚ A. Onana (Knee Injury) ✚ M. Ruggeri (Muscle Injury) ✚ A. Wan-Bissaka (Muscle Injury) ✚ M. Cisse (Off the roster) ✚ B. Madjo (Off the roster) ✚ A. Onana (Knee Injury)