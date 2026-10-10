TRỰC TIẾP Trực tiếp Barcelona vs Getafe: Barcelona mở tỷ số Barcelona bước vào cuộc tiếp đón Getafe với mạch toàn thắng ấn tượng cùng ngôi đầu bảng, trong khi đối thủ đang gặp nhiều thử thách ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Barcelona 1 - 0 Getafe Hiệp 1 — phút 17' 17' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Barcelona 1 - 0 Getafe.

13' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 84% - 16% Getafe, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0).

2' BÀN THẮNG! Barcelona (1-0) Phút 2': Anthony Gordon (Barcelona) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Barcelona tiếp đón Getafe.

Cập nhật lúc 23:50 10/10/2026

Đội hình chính thức Barcelona Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Flick Getafe Sơ đồ 5-4-1 · HLV Pepe Bordalás 1 Joan García 23 J. Koundé 24 Eric García 18 Gerard Martín 12 X. Espart 6 Gavi 16 Rodri 20 Dani Olmo 10 Lamine Yamal 9 Gabriel Jesus 17 A. Gordon 13 David Soria 17 Kiko Femenía 2 D. Dakonam 8 N. Gudelj 24 Z. Romero 22 J. Mojica 21 Andrés García 16 Francho Serrano 6 Mario Martín 11 Ramón Terrats 20 Iván Azón Dự bị Barcelona 29 H. Abdelkarim 14 K. Adeyemi 3 Alejandro Balde 22 Marc Bernal 2 João Cancelo 4 B. Farinas 7 Fermín 25 D. Livaković 8 Pedri Getafe 5 A. Abqar 15 S. Boselli 3 Davinchi 35 Diego Ferrer 1 J. Letáček 9 Borja Mayoral 28 Alberto Risco 10 M. Satriano 4 S. Sazonov Cập nhật đội hình lúc 23:03 10/10/2026

Barcelona Thống kê Getafe 84% Kiểm soát bóng 16% 1 Dứt điểm 0 1 Trúng đích 0

Barcelona đang thể hiện phong độ hủy diệt với chuỗi trận toàn thắng đầy thuyết phục để độc chiếm vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Cuộc chạm trán với Getafe lúc 23:30 ngày 10/10/2026 trên sân vận động Spotify Camp Nou sẽ là cơ hội để đội bóng xứ Catalonia tiếp tục thị uy sức mạnh và củng cố vững chắc ngôi vương.

Sức mạnh tuyệt đối của đội đầu bảng

Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn thi đấu vô cùng thăng hoa khi giành trọn vẹn 5 chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Sự ổn định và hiệu quả tối đa trên từng bước chạy đã giúp Barcelona tích lũy được 21 điểm sau những màn trình diễn thuyết phục, qua đó hiên ngang đứng ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng.

Tại thánh địa Spotify Camp Nou, đoàn quân áo lam đỏ luôn duy trì khả năng kiểm soát thế trận vượt trội và áp đặt lối chơi lên các đối thủ. Tinh thần hưng phấn cùng sự tự tin cao độ từ mạch toàn thắng chính là điểm tựa lớn nhất để chủ nhà hướng tới một màn trình diễn bùng nổ tiếp theo.

Thử thách cực đại cho Getafe

Ở chiều ngược lại, Getafe bước vào chuyến làm khách này với hành trang tương đối bất ổn. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có được vỏn vẹn 1 chiến thắng, để hòa 2 trận và phải nhận 2 thất bại. Kết quả này phản ánh sự thiếu ổn định trong việc duy trì nhịp độ thi đấu cũng như khả năng tận dụng cơ hội.

Hiện tại, Getafe đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 8 điểm. Việc phải hành quân đến sân của đội bóng đang dẫn đầu giải đấu rõ ràng là thử thách vô cùng nặng nề đối với đại diện đến từ ngoại ô Madrid, đặc biệt là khi phong độ của họ vẫn chưa có dấu hiệu bứt phá rõ rệt.

Cán cân đối đầu nghiêng hẳn về một phía

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai đội cho thấy sự áp đảo hoàn toàn của đội chủ sân Spotify Camp Nou. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Barcelona áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Getafe hoàn toàn không có được chiến thắng nào.

Sự vượt trội về mặt thành tích đối đầu phản ánh khoảng cách đáng kể về đẳng cấp giữa đôi bên. Dù Getafe luôn nỗ lực thiết lập khối đội hình phòng ngự chặt chẽ, những con số thống kê cho thấy họ thường xuyên gặp bế tắc trước sự biến hóa và sức ép dồn dập từ phía đội bóng xứ Catalonia.

Cục diện một chiều tại Spotify Camp Nou

Với sự vượt trội từ phong độ hiện tại cho đến thành tích đối đầu, kịch bản trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra theo thế trận kiểm soát áp đảo dành cho Barcelona. Đội đầu bảng với 21 điểm nắm giữ mọi lợi thế để làm chủ hoàn toàn nhịp độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Trong khi đó, mục tiêu thiết thực nhất của Getafe có lẽ là cố gắng duy trì sự tập trung tối đa ở tuyến phòng ngự nhằm hạn chế sức tấn công mãnh liệt từ đối thủ. Tuy nhiên, trước một Barcelona đang sở hữu mạch 5 trận thắng liên tiếp và tràn đầy khí thế, đội khách sẽ cần nhiều hơn sự kiên cường để tạo nên bất ngờ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Barcelona · 4 thắng 1 hòa Getafe · 0 thắng Getafe 0 - 2 Barcelona BAR Barcelona 3 - 0 Getafe BAR Getafe 1 - 1 Barcelona Hòa Barcelona 1 - 0 Getafe BAR Barcelona 4 - 0 Getafe BAR

Barcelona 5 trận gần nhất T T T T T 7 Trận 7-0-0 T-H-B 31 Ghi (TB 4.4) 7 Thủng lưới Getafe 5 trận gần nhất T B H H B 7 Trận 2-2-3 T-H-B 4 Ghi (TB 0.6) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 7 7 0 0 +24 21 T T T T T 2 Atletico Madrid 7 5 1 1 +9 16 T T T B T 3 Real Betis 7 5 1 1 +2 16 H T T T B … 11 Espanyol 8 2 2 4 0 8 H B B T H 12 Getafe 7 2 2 3 -3 8 T B H H B 13 Rayo Vallecano 7 2 2 3 -5 8 H T B T B …

Tình hình lực lượng Barcelona ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ A. Christensen (Muscle Injury) ✚ Raphinha (Muscle Injury) ✚ F. de Jong (Knee Injury) ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ A. Christensen (Muscle Injury) ✚ Raphinha (Muscle Injury) ✚ F. de Jong (Knee Injury) Getafe ✚ Juanmi (Knee Injury) ✚ C. Uche (Knee Injury) ✚ A. Abqar (Muscle Injury) ✚ Juanmi (Knee Injury) ✚ C. Uche (Knee Injury) ✚ A. Abqar (Muscle Injury)