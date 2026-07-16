TRỰC TIẾP Trực tiếp Bate Borisov vs AF Elbasani: Bước vào hiệp phụ, hòa 0-0 Bate Borisov và AF Elbasani bước vào trận đấu tại UEFA Europa Conference League sau khi cùng hòa ở trận gần nhất, tạo thế cân bằng trước giờ bóng lăn.

Bate Borisov 0 - 0 AF Elbasani Hiệp phụ — phút 100' 100' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

95' Thay người Phút 95' (AF Elbasani): A. Kasa vào sân thay M. Barjamaj.

95' Thay người Phút 95' (AF Elbasani): B. Karrica vào sân thay L. Tresa.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

82' Thay người Phút 82' (Bate Borisov): P. Dubovskiy vào sân thay I. Mikhnyuk.

77' Thẻ vàng Phút 77': I. Diallo (AF Elbasani) nhận thẻ vàng.

76' Thay người Phút 76' (AF Elbasani): E. Lukoki Mateso vào sân thay A. Nikaj.

76' Thay người Phút 76' (AF Elbasani): A. Lleshi vào sân thay R. Hebaj.

73' Thẻ vàng Phút 73': V. Yatskevich (Bate Borisov) nhận thẻ vàng.

60' Thay người Phút 60' (Bate Borisov): V. Yatskevich vào sân thay E. Puerto.

59' Thay người Phút 59' (Bate Borisov): E. Rusakov vào sân thay N. Bochko.

46' Thay người Phút 46' (Bate Borisov): A. Sakhonchik vào sân thay K. Kaplenko.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

42' Thẻ vàng Phút 42': V. Varaksa (Bate Borisov) nhận thẻ vàng.

17' Thẻ vàng Phút 17': N. Neskoromnyi (Bate Borisov) nhận thẻ vàng.

11' Thẻ vàng Phút 11': Y. Epitaux (AF Elbasani) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu Bate Borisov tiếp đón AF Elbasani.

Cập nhật lúc 02:02 17/07/2026

Thông tin trận đấu

Bate Borisov sẽ đối đầu AF Elbasani tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 17/07/2026 trên sân Mehdi Huseynzade Stadium.

Đây là cuộc so tài có bối cảnh tương đối cân bằng khi hai đội đều vừa trải qua một trận hòa. Kết quả đối đầu gần nhất cũng không tạo ra ưu thế cho bên nào, khi Bate Borisov và AF Elbasani hòa nhau.

Hai đội cùng bắt đầu từ thế cân bằng

Bate Borisov bước vào trận đấu sau kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất. Điều đó cho thấy đội bóng này chưa tạo được khác biệt rõ ràng trong màn trình diễn mới nhất, đồng thời cũng không phải chịu thất bại trước cuộc đối đầu quan trọng tại Mehdi Huseynzade Stadium.

Ở phía đối diện, AF Elbasani cũng có kết quả hòa trong trận gần nhất. Sự tương đồng này khiến cuộc đấu trở nên khó đoán hơn, bởi cả hai đội đều có cơ sở để hướng tới một màn trình diễn thận trọng nhưng không thiếu tính cạnh tranh.

Đối đầu không nghiêng về bên nào

Bate Borisov và AF Elbasani mới có một lần đối đầu gần nhất, với kết quả hòa. Mẫu thống kê này chưa đủ để tạo ra một xu hướng áp đảo cho bất kỳ đội nào, nhưng cho thấy khoảng cách giữa hai bên không quá rõ rệt trong lần chạm trán đã được ghi nhận.

Vì vậy, những chi tiết trong cách nhập cuộc và khả năng xử lý các thời điểm then chốt có thể đóng vai trò quyết định. Đội kiểm soát tốt nhịp độ, hạn chế sai sót và duy trì sự tập trung trong cả trận sẽ có cơ hội tạo ra khác biệt.

Chờ đợi cuộc đấu giằng co về chiến thuật

Với việc cả hai cùng có kết quả hòa gần nhất, trận đấu có thể bắt đầu với sự thận trọng nhất định. Bate Borisov nhiều khả năng cần tận dụng lợi thế sân đấu để chủ động hơn trong việc triển khai bóng, trong khi AF Elbasani có thể ưu tiên giữ cự ly đội hình và chờ thời điểm chuyển trạng thái.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, danh sách cầu thủ vắng mặt hay các chỉ số chuyên môn chi tiết. Vì thế, chưa có đủ cơ sở để khẳng định đội nào sẽ sử dụng cách bố trí cụ thể hoặc tạo ra ưu thế rõ ràng ở từng khu vực trên sân.

Điểm đáng chú ý sẽ nằm ở khả năng hai đội chuyển từ thế phòng ngự sang tấn công. Nếu một bên đẩy cao đội hình nhưng không duy trì được sự cân bằng, đối thủ có thể khai thác khoảng trống phía sau. Ngược lại, việc quá thận trọng cũng có thể khiến trận đấu bị kéo vào thế giằng co kéo dài.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Bate Borisov và AF Elbasani đều có kết quả hòa trong trận gần nhất, còn lần đối đầu gần nhất giữa hai đội cũng kết thúc với tỷ số hòa. Những dữ kiện này hướng đến một cuộc so tài cân bằng, trong đó không bên nào bước vào trận với lợi thế thống kê đủ lớn.

Lợi thế sân Mehdi Huseynzade Stadium có thể giúp Bate Borisov thêm tự tin, nhưng AF Elbasani cũng có nền tảng để hướng tới một màn trình diễn chặt chẽ. Nhìn chung, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự kiên nhẫn, khả năng tận dụng cơ hội và mức độ ổn định trong từng thời điểm, thay vì một ưu thế áp đảo được xác lập từ trước.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Bate Borisov · 0 thắng 1 hòa AF Elbasani · 0 thắng AF Elbasani 1 - 1 Bate Borisov Hòa

Bate Borisov 5 trận gần nhất H B B B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới AF Elbasani 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới