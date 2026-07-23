Trực tiếp Bate Borisov vs FC Sion: Bate Borisov mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Bate Borisov vs FC Sion: Bate Borisov mở tỷ số

Văn Thể23/07/2026 19:26

Bate Borisov bước vào cuộc đối đầu với FC Sion tại UEFA Europa Conference League sau chuỗi phong độ gần nhất gồm một trận hòa và một chiến thắng

Bate Borisov1 - 0FC SionHiệp 1 — phút 34'
  • 34'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Bate Borisov 1 - 0 FC Sion.

  • 32'Thẻ vàng

    Phút 32': V. Yatskevich (Bate Borisov) nhận thẻ vàng.

  • 24'FC Sion ép sân

    Cầm bóng: Bate Borisov 28% - 72% FC Sion, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

  • 16'BÀN THẮNG! Bate Borisov (1-0)

    Phút 16': V. Varaksa (Bate Borisov) lập công (kiến tạo: E. Rusakov). Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'FC Sion ép sân

    Cầm bóng: Bate Borisov 23% - 77% FC Sion, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bate Borisov tiếp đón FC Sion.

Cập nhật lúc 00:34 24/07/2026

Đội hình chính thức
Bate Borisov
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vitali Rogozhkin
FC Sion
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Didier Tholot
16
Danila Sokol
25
Nikita Neskoromnyi
33
Artem Rakhmanov
5
Maksim Sakuta
17
Yuri Kovalev
52
Egor Kress
28
Ivan Mikhnyuk
55
Kirill Kaplenko
10
Egor Rusakov
24
Vladislav Yatskevich
26
Vladislav Varaksa
1
Anthony Racioppi
14
Numa Lavanchy
5
Noé Sow
17
Jan Kronig
20
Nias Hefti
88
Ali Kabacalman
8
Baltazar
7
Ylyas Chouaref
13
Winsley Boteli Mokango
10
Benjamin Kololli
33
Rilind Nivokazi
Dự bị
Bate Borisov
35 Arseniy Skopets23 Nikolay Bochko42 Andrey Zhurin88 Pavel Dubovskiy7 Victorien Angban13 Yaroslav Khramtsevich18 Platon Kolosovskiy21 Marat Titov47 Ales Sakhonchik
FC Sion
12 Francesco Ruberto40 Simon Caillet6 Marquinhos Cipriano9 Josias Lukembila21 Liam Scott Chipperfield29 Théo Berdayes37 Fode Sylla38 Ryan Kessler77 Donat Rrudhani
Cập nhật đội hình lúc 23:33 23/07/2026
Bate BorisovThống kêFC Sion
28%
Kiểm soát bóng
72%
2
Dứt điểm
6
1
Trúng đích
0
1
Phạm lỗi
2
0
Việt vị
1

Thông tin trận đấu

Bate Borisov sẽ đối đầu FC Sion tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026 trên sân vận động Kapital Bank Arena.

Phong độ và bối cảnh trận đấu

Bate Borisov có phong độ gần nhất gồm một trận hòa và một chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng Belarus đang duy trì trạng thái tương đối ổn định trước cuộc đối đầu với FC Sion.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp phong độ gần đây của FC Sion, vị trí của hai đội, thành tích đối đầu hoặc thông tin về lực lượng. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá chênh lệch thực lực giữa hai bên bằng các con số cụ thể.

Điểm then chốt về lối chơi

Với Bate Borisov, nhiệm vụ quan trọng là chuyển sự ổn định từ các kết quả gần nhất thành cách nhập cuộc chắc chắn. Một trận hòa và một chiến thắng có thể tạo nền tảng tâm lý tích cực, nhưng diễn biến trên sân vẫn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát thế trận và cách đội bóng xử lý những thời điểm quyết định.

Ở chiều ngược lại, FC Sion sẽ là đối thủ cần được Bate Borisov thận trọng đánh giá trong suốt trận đấu. Do chưa có dữ liệu chi tiết về hệ thống chiến thuật, đội hình dự kiến hay phong độ của FC Sion, mọi nhận định về cách bố trí cụ thể của đội khách đều chưa thể khẳng định.

Nhận định trước trận

Cuộc đối đầu tại Kapital Bank Arena được chờ đợi sẽ là bài kiểm tra đáng chú ý đối với Bate Borisov, đặc biệt sau chuỗi phong độ gần nhất gồm một trận hòa và một chiến thắng. Đội chủ nhà có cơ sở để hướng đến màn trình diễn chủ động, nhưng cần duy trì sự tập trung trước một FC Sion chưa có đủ dữ liệu để đánh giá toàn diện.

Nhìn chung, Bate Borisov đang có điểm tựa nhất định từ kết quả gần đây. Dù vậy, khi thông tin về FC Sion còn hạn chế, cục diện trận đấu vẫn phụ thuộc nhiều vào khả năng thích ứng, kiểm soát nhịp độ và tận dụng cơ hội của hai đội.

Bate Borisov
5 trận gần nhất
HHBB
2
Trận
1-1-0
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
1
Thủng lưới
FC Sion
5 trận gần nhất
TTTTH
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Bate Borisov vs FC Sion: Bate Borisov mở tỷ số
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