TRỰC TIẾP Trực tiếp Bate Borisov vs FC Sion: Bate Borisov mở tỷ số Bate Borisov bước vào cuộc đối đầu với FC Sion tại UEFA Europa Conference League sau chuỗi phong độ gần nhất gồm một trận hòa và một chiến thắng

Bate Borisov 1 - 0 FC Sion Hiệp 1 — phút 34' 34' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Bate Borisov 1 - 0 FC Sion.

32' Thẻ vàng Phút 32': V. Yatskevich (Bate Borisov) nhận thẻ vàng.

24' FC Sion ép sân Cầm bóng: Bate Borisov 28% - 72% FC Sion, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

16' BÀN THẮNG! Bate Borisov (1-0) Phút 16': V. Varaksa (Bate Borisov) lập công (kiến tạo: E. Rusakov). Tỷ số: 1 - 0.

12' FC Sion ép sân Cầm bóng: Bate Borisov 23% - 77% FC Sion, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Bate Borisov tiếp đón FC Sion.

Cập nhật lúc 00:34 24/07/2026

Đội hình chính thức Bate Borisov Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vitali Rogozhkin FC Sion Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Didier Tholot 16 Danila Sokol 25 Nikita Neskoromnyi 33 Artem Rakhmanov 5 Maksim Sakuta 17 Yuri Kovalev 52 Egor Kress 28 Ivan Mikhnyuk 55 Kirill Kaplenko 10 Egor Rusakov 24 Vladislav Yatskevich 26 Vladislav Varaksa 1 Anthony Racioppi 14 Numa Lavanchy 5 Noé Sow 17 Jan Kronig 20 Nias Hefti 88 Ali Kabacalman 8 Baltazar 7 Ylyas Chouaref 13 Winsley Boteli Mokango 10 Benjamin Kololli 33 Rilind Nivokazi Dự bị Bate Borisov 35 Arseniy Skopets 23 Nikolay Bochko 42 Andrey Zhurin 88 Pavel Dubovskiy 7 Victorien Angban 13 Yaroslav Khramtsevich 18 Platon Kolosovskiy 21 Marat Titov 47 Ales Sakhonchik FC Sion 12 Francesco Ruberto 40 Simon Caillet 6 Marquinhos Cipriano 9 Josias Lukembila 21 Liam Scott Chipperfield 29 Théo Berdayes 37 Fode Sylla 38 Ryan Kessler 77 Donat Rrudhani Cập nhật đội hình lúc 23:33 23/07/2026

Bate Borisov Thống kê FC Sion 28% Kiểm soát bóng 72% 2 Dứt điểm 6 1 Trúng đích 0 1 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 1

Thông tin trận đấu

Bate Borisov sẽ đối đầu FC Sion tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026 trên sân vận động Kapital Bank Arena.

Phong độ và bối cảnh trận đấu

Bate Borisov có phong độ gần nhất gồm một trận hòa và một chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng Belarus đang duy trì trạng thái tương đối ổn định trước cuộc đối đầu với FC Sion.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện có không cung cấp phong độ gần đây của FC Sion, vị trí của hai đội, thành tích đối đầu hoặc thông tin về lực lượng. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá chênh lệch thực lực giữa hai bên bằng các con số cụ thể.

Điểm then chốt về lối chơi

Với Bate Borisov, nhiệm vụ quan trọng là chuyển sự ổn định từ các kết quả gần nhất thành cách nhập cuộc chắc chắn. Một trận hòa và một chiến thắng có thể tạo nền tảng tâm lý tích cực, nhưng diễn biến trên sân vẫn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát thế trận và cách đội bóng xử lý những thời điểm quyết định.

Ở chiều ngược lại, FC Sion sẽ là đối thủ cần được Bate Borisov thận trọng đánh giá trong suốt trận đấu. Do chưa có dữ liệu chi tiết về hệ thống chiến thuật, đội hình dự kiến hay phong độ của FC Sion, mọi nhận định về cách bố trí cụ thể của đội khách đều chưa thể khẳng định.

Nhận định trước trận

Cuộc đối đầu tại Kapital Bank Arena được chờ đợi sẽ là bài kiểm tra đáng chú ý đối với Bate Borisov, đặc biệt sau chuỗi phong độ gần nhất gồm một trận hòa và một chiến thắng. Đội chủ nhà có cơ sở để hướng đến màn trình diễn chủ động, nhưng cần duy trì sự tập trung trước một FC Sion chưa có đủ dữ liệu để đánh giá toàn diện.

Nhìn chung, Bate Borisov đang có điểm tựa nhất định từ kết quả gần đây. Dù vậy, khi thông tin về FC Sion còn hạn chế, cục diện trận đấu vẫn phụ thuộc nhiều vào khả năng thích ứng, kiểm soát nhịp độ và tận dụng cơ hội của hai đội.

Bate Borisov 5 trận gần nhất H H B B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới FC Sion 5 trận gần nhất T T T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới