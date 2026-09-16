TRỰC TIẾP Trực tiếp Bayer Leverkusen vs Celje: Bayer Leverkusen nhân đôi cách biệt Bayer Leverkusen tiếp đón Celje trên sân nhà BayArena vào lúc 02:00 ngày 17/09/2026. Đội chủ nhà nỗ lực bám sát nhóm dẫn đầu khi cả hai cùng bước vào cuộc đọ sức.

Bayer Leverkusen 2 - 0 Celje Hiệp 2 — phút 87' 87' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Bayer Leverkusen 2 - 0 Celje.

80' Thay người Phút 80' (Bayer Leverkusen): E. Ben Seghir vào sân thay M. Diaby.

80' Thay người Phút 80' (Celje): P. Daniel vào sân thay L. Ticic.

77' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Bayer Leverkusen 60% - 40% Celje, dứt điểm 15 - 4 (trúng đích 8 - 3), phạt góc 6 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 3 - 7.

74' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (2-0) Phút 74': F. Medina (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: A. Garcia). Tỷ số: 2 - 0.

71' Thay người Phút 71' (Bayer Leverkusen): C. Kofane vào sân thay P. Schick.

69' Thay người Phút 69' (Celje): V. Tusha vào sân thay B. Verbic.

65' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Bayer Leverkusen 62% - 38% Celje, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 3 - 6.

61' Thay người Phút 61' (Bayer Leverkusen): A. Moreira vào sân thay M. Terrier.

61' Thay người Phút 61' (Bayer Leverkusen): E. Fernandez vào sân thay M. Tillman.

61' Thay người Phút 61' (Celje): B. Kramer vào sân thay A. Kucys.

61' Thay người Phút 61' (Celje): M. Ivansek vào sân thay Y. Dukuly.

60' Thay người Phút 60' (Bayer Leverkusen): J. Quansah vào sân thay Lucas.

52' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Bayer Leverkusen 61% - 39% Celje, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 3 - 5.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

39' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Bayer Leverkusen 59% - 41% Celje, dứt điểm 11 - 2 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 4.

26' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Bayer Leverkusen 67% - 33% Celje, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 3.

15' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (1-0) Phút 15': S. Seslar (Celje) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Bayer Leverkusen 54% - 46% Celje, dứt điểm 1 - 0, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Bayer Leverkusen tiếp đón Celje.

Cập nhật lúc 03:44 17/09/2026

Đội hình chính thức Bayer Leverkusen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martinez Celje Sơ đồ 3-5-2 · HLV Vitor Campelos 1 Mark Flekken 17 Lucas Vázquez 5 Loïc Badé 12 Edmond Tapsoba 2 Facundo Medina 8 Robert Andrich 24 Aleix García 19 Moussa Diaby 10 Malik Tillman 11 Martin Terrier 14 Patrik Schick 1 Žan-Luk Leban 2 Pijus Širvys 44 Łukasz Bejger 6 Artemijus Tutyškinas 11 Milot Avdyli 19 Mark Zabukovnik 10 Svit Sešlar 14 Luka Tičić 7 Benjamin Verbič 91 Yaya Dukuly 47 Armandas Kučys Dự bị Bayer Leverkusen 28 Janis Blaswich 36 Niklas Lomb 3 Miguel Gutiérrez 4 Jarell Quansah 6 Ezequiel Fernández 9 Afonso Moreira 29 Eliesse Ben Seghir 35 Christian Kofane Celje 12 Luka Kolar 23 Žiga Frelih 20 Alpha Diounkou 33 Leonardo Koutris 4 Darko Hrka 8 Mario Kvesić 13 Papa Daniel 25 Veton Tusha 77 Matic Ivanšek Cập nhật đội hình lúc 01:34 17/09/2026

Bayer Leverkusen Thống kê Celje 60% Kiểm soát bóng 40% 15 Dứt điểm 4 8 Trúng đích 3 6 Phạt góc 1 11 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 7

Bayer Leverkusen đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục và màn so tài trước Celje được xem là điểm tựa quan trọng để hiện thực hóa tham vọng. Cuộc đối đầu diễn ra vào lúc 02:00 ngày 17/09/2026 trên sân vận động BayArena, nơi đại diện nước Đức có điểm tựa vững chắc từ khán đài để hướng tới một kết quả thuận lợi.

Vị thế bảng xếp hạng và áp lực điểm số

Bước vào lượt trận này, trật tự trên bảng xếp hạng đang chứng kiến những vị trí khởi đầu đáng chú ý của hai câu lạc bộ. Đội khách Celje hiện tạm thời đứng ở vị trí thứ 7 khi chưa có điểm số nào sau những diễn biến đầu tiên. Trong khi đó, Bayer Leverkusen xếp ở vị trí thứ 18 với cùng 0 điểm.

Khoảng cách về thứ bậc lúc này đặt ra bài toán rõ ràng cho ban huấn luyện đội chủ nhà. Để duy trì thế bám đuổi với các vị trí cạnh tranh suất đi tiếp ở nhóm trên, Bayer Leverkusen cần tận dụng triệt để từng cơ hội, đặc biệt là các cuộc tiếp đón diễn ra ngay tại thánh địa của mình. Phía bên kia chiến tuyến, Celje cũng đặt mục tiêu bảo vệ thứ hạng hiện tại nhằm tích lũy lợi thế.

Cục diện chuyên môn trên sân BayArena

Lợi thế sân bãi tại BayArena luôn đóng vai trò đòn bẩy tâm lý quan trọng đối với Bayer Leverkusen. Khi được thi đấu trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, đội bóng có xu hướng chủ động thiết lập nhịp độ kiểm soát bóng, đẩy cao khối đội hình nhằm gây sức ép ngay từ khu vực giữa sân.

Về phần Celje, chuyến làm khách được dự báo sẽ mang đến nhiều thách thức về mặt tổ chức lối chơi. Việc phải hành quân xa nhà buộc đại diện này phải ưu tiên sự chặt chẽ nơi tuyến phòng ngự, giữ cự ly đội hình hợp lý và hạn chế tối đa các khoảng trống trước vòng cấm địa. Từng pha tranh chấp ở khu trung tuyến hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng khi cả hai bên đều muốn thiết lập quyền kiểm soát thế trận.

Nhận định xu hướng thế trận

Mục tiêu bám sát nhóm dẫn đầu sẽ thúc đẩy Bayer Leverkusen gia tăng áp lực tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự cơ động ở các hành lang cánh kết hợp cùng khả năng phân phối bóng nhanh sẽ là chìa khóa để đội chủ nhà tìm đường tiếp cận khung thành đối phương.

Ngược lại, Celje nhiều khả năng sẽ chọn cách nhập cuộc thận trọng, tập trung rình rập sơ hở từ các đợt dâng cao của đội chủ sân BayArena để tung ra các đòn phản công chớp nhoáng. Đội bóng nào duy trì được sự tập trung và chắt chiu tốt hơn ở các thời điểm bước ngoặt sẽ nắm giữ cơ hội lớn để giành trọn vẹn điểm số trong cuộc đọ sức này.

Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất H T B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Celje 5 trận gần nhất B B T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Anderlecht 0 0 0 0 0 0 T T T T T 2 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 T H 3 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 … 6 Bournemouth 0 0 0 0 0 0 7 Celje 0 0 0 0 0 0 8 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 9 Celtic 0 0 0 0 0 0 … 17 Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 H T T T 18 Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0 19 Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 … 24 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 25 OFI 0 0 0 0 0 0 T T … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Bayer Leverkusen ✚ E. Ben Seghir (Thigh Injury) ✚ V. Boniface (Off the roster) ✚ M. Culbreath (Injury) ✚ G. Doue (Inactive) ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ J. Hofmann (Off the roster) ✚ T. Oermann (Off the roster) ✚ N. Tella (Injury) Celje ✚ A. Kotnik (Red Card) ✚ J. Pisek (Knee Injury) ✚ M. Kvesic (Inactive) ✚ A. Tutyskinas (Inactive) ✚ A. Kotnik (Red Card) ✚ J. Pisek (Knee Injury) ✚ M. Kvesic (Inactive) ✚ A. Tutyskinas (Inactive)