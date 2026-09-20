TRỰC TIẾP Trực tiếp Bayer Leverkusen vs RB Leipzig: Trận đấu đang diễn ra Bayer Leverkusen nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón RB Leipzig trên sân BayArena lúc 20h30 ngày 20/09/2026 nhằm thu hẹp khoảng cách 2 điểm.

Bayer Leverkusen 0 - 0 RB Leipzig Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Bayer Leverkusen tiếp đón RB Leipzig.

Cập nhật lúc 20:40 20/09/2026

Đội hình chính thức Bayer Leverkusen Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Carles Martínez RB Leipzig Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Demichelis 1 M. Flekken 4 J. Quansah 2 F. Medina 12 E. Tapsoba 19 M. Diaby 6 E. Fernández 24 Aleix García 3 Miguel Gutiérrez 30 I. Maza 9 Afonso Moreira 14 P. Schick 26 Vandevoordt 17 R. Baku 4 W. Orbán 3 M. Estève 22 D. Raum 21 N. El Aynaoui 28 C. Nkunku 6 E. Banzuzi 10 B. Gruda 40 Rômulo 7 A. Nusa Dự bị Bayer Leverkusen 5 L. Badé 17 Lucas Vázquez 28 J. Blaswich 35 Christian Kofane 7 J. Hofmann 11 M. Terrier 22 V. Boniface 8 R. Andrich 10 M. Tillman RB Leipzig 27 T. Gomis 39 B. Henrichs 45 S. Konate 2 A. Koné 30 MaksimoviÄ 1 Ø. Nyland 13 N. Seiwald 35 Max Finkgräfe 16 Klostermann Cập nhật đội hình lúc 20:03 20/09/2026

Bayer Leverkusen đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón RB Leipzig tại BayArena lúc 20h30 ngày 20/09/2026. Đây là cuộc so tài mang ý nghĩa quan trọng đối với vị trí của cả hai đội trong nhóm đầu, nơi khoảng cách về mặt điểm số hiện tại đang rất sít sao.

Bối cảnh bảng xếp hạng và áp lực bám đuổi

Sau những vòng đấu đã qua, RB Leipzig đang tạm thời chiếm ưu thế với vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng cùng 6 điểm. Đội khách duy trì sự hiện diện ở nửa trên bảng tổng sắp nhờ khởi đầu tương đối thuận lợi.

Trong khi đó, Bayer Leverkusen đứng ở vị trí thứ 10 với 4 điểm trong tay. Cách biệt giữa hai câu lạc bộ chỉ là 2 điểm. Một kết quả thuận lợi trên sân nhà BayArena sẽ giúp Bayer Leverkusen vượt lên chính đối thủ, trực tiếp cải thiện tình thế trong cuộc đua giành vé dự cúp châu lục mùa tới.

Phong độ thi đấu và điểm tựa đối đầu

Xét về phong độ gần đây, RB Leipzig thể hiện sự ổn định hơn với thành tích thắng 2 trận và thua 1 trận trong 3 lần ra sân gần nhất. Chuỗi trận của đội khách gồm một chiến thắng, sau đó nhận thất bại và lập tức tìm lại niềm vui bằng một trận thắng ở lần thi đấu mới nhất.

Ngược lại, Bayer Leverkusen trải qua giai đoạn biến động hơn trong 3 trận vừa qua. Đội chủ sân BayArena giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và phải nhận 1 thất bại. Trận thua ở lần ra sân gần nhất khiến đoàn quân áo đỏ đen gặp đôi chút áp lực tâm lý trước giờ bóng lăn.

Dù phong độ trước mắt có phần chững lại, Bayer Leverkusen lại sở hữu điểm tựa tinh thần vững chắc từ lịch sử chạm trán. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Bayer Leverkusen áp đảo rõ rệt khi giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để RB Leipzig vượt qua đúng 1 lần.

Cục diện thế trận trên sân BayArena

Lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội trong quá khứ là cơ sở để Bayer Leverkusen chủ động kiểm soát nhịp độ thi đấu. Việc chỉ kém RB Leipzig 2 điểm buộc đội chủ sân BayArena phải thi đấu chủ động nhằm hướng tới mục tiêu giữ trọn điểm số.

Về phía RB Leipzig, vị trí thứ 7 cùng phong độ tích cực hơn gần đây cho phép họ triển khai lối chơi chặt chẽ, rình rập sơ hở từ đối phương. Thế trận nhiều khả năng sẽ diễn ra cân bằng và giằng co, nơi bản lĩnh của từng cá nhân và khả năng tận dụng thời cơ sẽ định đoạt kết quả cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bayer Leverkusen · 3 thắng 1 hòa RB Leipzig · 1 thắng Bayer Leverkusen 4 - 1 RB Leipzig BL RB Leipzig 1 - 3 Bayer Leverkusen BL RB Leipzig 2 - 2 Bayer Leverkusen Hòa Bayer Leverkusen 2 - 3 RB Leipzig RL RB Leipzig 2 - 3 Bayer Leverkusen BL

Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất T H T B T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 5 Thủng lưới RB Leipzig 5 trận gần nhất T B B T T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 9 Ghi (TB 3.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 4 4 0 0 +7 12 T T T T 2 Bayern München 4 3 1 0 +12 10 T T H T 3 SC Freiburg 4 3 1 0 +9 10 H T T T … 6 Werder Bremen 4 2 1 1 0 7 T H T B 7 RB Leipzig 3 2 0 1 +6 6 T B T 8 SV Elversberg 3 2 0 1 +1 6 B T T 9 Eintracht Frankfurt 4 1 2 1 -1 5 H T B H 10 Bayer Leverkusen 3 1 1 1 +3 4 H T B 11 FC Schalke 04 3 1 1 1 -1 4 T H B …

Tình hình lực lượng Bayer Leverkusen ✚ M. Culbreath (Injury) ✚ G. Doue (Muscle Injury) ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ N. Tella (Injury) ✚ M. Culbreath (Injury) ✚ G. Doue (Muscle Injury) ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ N. Tella (Injury) RB Leipzig ✚ C. Baumgartner (Thigh Injury) ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury) ✚ R. Reitz (Muscle Injury) ✚ C. Baumgartner (Thigh Injury) ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury) ✚ R. Reitz (Muscle Injury)