TRỰC TIẾP Trực tiếp Bayer Leverkusen vs SC Paderborn 07: Bayer Leverkusen nới rộng cách biệt 4-0 Bayer Leverkusen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 16 điểm. Trận gặp SC Paderborn 07 diễn ra lúc 21h30 ngày 21/11/2026 trên sân BayArena.

Bayer Leverkusen 4 - 0 SC Paderborn 07 Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Bayer Leverkusen 4 - 0 SC Paderborn 07.

85' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Bayer Leverkusen 65% - 35% SC Paderborn 07, dứt điểm 17 - 4 (trúng đích 10 - 1), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 1 - 7.

78' Thay người Phút 78' (Bayer Leverkusen): Tim Oermann vào sân thay Edmond Tapsoba.

78' Thay người Phút 78' (SC Paderborn 07): Marvin Pieringer vào sân thay Stefano Marino.

73' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Bayer Leverkusen 68% - 32% SC Paderborn 07, dứt điểm 15 - 3 (trúng đích 9 - 1), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 1 - 6.

73' Thay người Phút 73' (SC Paderborn 07): Jonah Sticker vào sân thay Tom Baack.

67' Thay người Phút 67' (Bayer Leverkusen): Christian Kofane vào sân thay Patrik Schick.

67' Thay người Phút 67' (Bayer Leverkusen): Jonas Hofmann vào sân thay Malik Tillman.

61' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Bayer Leverkusen 66% - 34% SC Paderborn 07, dứt điểm 15 - 1 (trúng đích 9 - 0), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 0 - 6.

60' Thay người Phút 60' (Bayer Leverkusen): Robert Andrich vào sân thay Equi Fernández.

60' Thay người Phút 60' (Bayer Leverkusen): Moussa Diaby vào sân thay Nathan Tella.

59' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (4-0) Phút 59': Equi Fernández (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Afonso Moreira). Tỷ số: 4 - 0.

57' Thay người Phút 57' (SC Paderborn 07): Deniz Zeitler vào sân thay Gabriel Vidović.

57' Thay người Phút 57' (SC Paderborn 07): Laurin Ulrich vào sân thay Ruben Müller.

55' Thẻ vàng Phút 55': Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Dissent).

54' Thẻ vàng Phút 54': Equi Fernández (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

51' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (3-0) Phút 51': Patrik Schick (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Nathan Tella). Tỷ số: 3 - 0.

49' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Bayer Leverkusen 67% - 33% SC Paderborn 07, dứt điểm 13 - 0 (trúng đích 7 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 6.

47' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (2-0) Phút 47': Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Nathan Tella). Tỷ số: 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (SC Paderborn 07): Felix Götze vào sân thay Jano ter Horst.

36' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Bayer Leverkusen 68% - 32% SC Paderborn 07, dứt điểm 10 - 0 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 5.

24' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Bayer Leverkusen 79% - 21% SC Paderborn 07, dứt điểm 9 - 0 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 5.

14' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (1-0) Phút 14': Afonso Moreira (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Malik Tillman). Tỷ số: 1 - 0.

12' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Bayer Leverkusen 81% - 19% SC Paderborn 07, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 5.

0' Trận đấu bắt đầu Bayer Leverkusen tiếp đón SC Paderborn 07.

Cập nhật lúc 23:17 21/11/2026

Đội hình chính thức Bayer Leverkusen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martínez SC Paderborn 07 Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV R. Kettemann 1 M. Flekken 4 J. Quansah 12 E. Tapsoba 5 L. Badé 3 Miguel Gutiérrez 6 E. Fernández 24 Aleix García 9 Afonso Moreira 10 M. Tillman 23 N. Tella 14 P. Schick 15 N. Noll 21 J. ter Horst 25 T. Scheller 22 M. Hansen 17 L. Curda 6 T. Baack 5 S. Castañeda 23 R. Obermair 2 Ruben Müller 40 G. Vidović 30 S. Marino Dự bị Bayer Leverkusen 19 M. Diaby 2 F. Medina 15 T. Oermann 7 J. Hofmann 30 I. Maza 35 Christian Kofane 8 R. Andrich 28 J. Blaswich 42 M. Culbreath SC Paderborn 07 29 C. Lippmann 18 M. Pieringer 1 M. Schubert 3 Jonah Benedict Sticker 27 S. Tigges 28 L. Ulrich 38 D. Zeitler 20 F. Götze 9 R. Philippe Cập nhật đội hình lúc 21:05 21/11/2026

Bayer Leverkusen Thống kê SC Paderborn 07 65% Kiểm soát bóng 35% 17 Dứt điểm 4 10 Trúng đích 1 7 Phạt góc 2 8 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 7

Bayer Leverkusen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 5 và 16 điểm. Khi đón SC Paderborn 07 trên sân BayArena lúc 21h30 ngày 21/11/2026, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vị thế trong nhóm đầu trước đối thủ đang đứng thứ 13.

Leverkusen giữ vị trí tốp đầu dù phong độ chưa ổn định

Hạng 5 với 16 điểm cho thấy Bayer Leverkusen vẫn nằm trong nhóm cạnh tranh phía trên bảng xếp hạng. Đây là nền tảng quan trọng để đội bóng tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Leverkusen thắng 2 và thua 3, trong đó có hai trận thua liên tiếp ở giai đoạn giữa chuỗi. Dù vậy, đội bóng vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, tín hiệu tích cực trước một cuộc đối đầu mà họ được đánh giá cao hơn về vị trí.

Paderborn bước vào trận với tinh thần khá ổn định

SC Paderborn 07 hiện đứng hạng 13 với 10 điểm, kém Leverkusen 6 điểm. Khoảng cách này phản ánh chênh lệch về vị thế giữa hai đội trên bảng xếp hạng.

Tuy vậy, phong độ của đội khách không tệ. Trong 5 trận gần nhất, Paderborn thắng 2, hòa 2 và thua 1, đồng thời vừa có chiến thắng ở trận mới nhất. Chuỗi kết quả ít thất bại giúp họ có tâm lý thoải mái khi hành quân đến BayArena.

Thế đối đầu nghiêng về Leverkusen

Lịch sử gần đây cũng đứng về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Bayer Leverkusen thắng 4 trận, không có trận hòa nào, còn SC Paderborn 07 thắng 1 trận.

Thành tích này tạo lợi thế tâm lý nhất định cho Leverkusen. Dù vậy, một chiến thắng của đội khách trong chuỗi đối đầu đó cho thấy họ hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu chủ nhà thiếu tập trung.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ thiếu ổn định nhưng nhiều lợi thế khác, Leverkusen cần một màn trình diễn chắc chắn trên sân nhà để không bỏ lỡ cơ hội bám sát nhóm dự cúp châu lục. Việc kiểm soát nhịp độ trận đấu và hạn chế sai lầm sẽ là yếu tố quan trọng, nhất là khi đối thủ đang có tinh thần tốt.

Về phía Paderborn, chuỗi ít thất bại có thể giúp họ chơi kỷ luật và kiên nhẫn, tìm kiếm điểm số trước đối thủ đứng cao hơn trên bảng xếp hạng. Một kết quả tích cực ở BayArena sẽ là cú hích lớn cho đội khách.

Nhận định

Nhìn chung, Bayer Leverkusen có lợi thế rõ ràng về vị trí trên bảng xếp hạng, khoảng cách điểm số và thành tích đối đầu gần đây, cộng thêm yếu tố sân nhà. Tuy nhiên, phong độ gần đây của họ chưa thật vững vàng, trong khi Paderborn đang có chuỗi kết quả khá ổn định.

Vì vậy, đội chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn nhưng cần thi đấu nghiêm túc để chiếm trọn lợi thế. Trận đấu tại BayArena hứa hẹn là phép thử đáng chú ý cho tham vọng của Leverkusen trong cuộc đua nhóm đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bayer Leverkusen · 4 thắng 0 hòa SC Paderborn 07 · 1 thắng SC Paderborn 07 2 - 4 Bayer Leverkusen BL Bayer Leverkusen 3 - 1 SC Paderborn 07 BL Bayer Leverkusen 1 - 2 SC Paderborn 07 SP0 SC Paderborn 07 1 - 4 Bayer Leverkusen BL Bayer Leverkusen 1 - 0 SC Paderborn 07 BL

Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất T B B T B 9 Trận 5-1-3 T-H-B 20 Ghi (TB 2.2) 17 Thủng lưới SC Paderborn 07 5 trận gần nhất T H H B T 9 Trận 2-4-3 T-H-B 8 Ghi (TB 0.9) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 10 6 4 0 +20 22 H T H T T 2 Borussia Dortmund 9 6 3 0 +9 21 T H T H H 3 SC Freiburg 9 6 1 2 +10 19 T T B B T 4 RB Leipzig 9 6 0 3 +14 18 T T T B T 5 Bayer Leverkusen 9 5 1 3 +3 16 T B B T T 6 Werder Bremen 9 4 3 2 +2 15 B T T H H … 12 FSV Mainz 05 9 3 1 5 -1 10 B B B T B 13 SC Paderborn 07 9 2 4 3 -3 10 H H T H B 14 1. FC Köln 10 2 4 4 -4 10 H B H H B …

Tình hình lực lượng Bayer Leverkusen ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ M. Terrier (Muscle Injury) SC Paderborn 07 ✚ N. Awortwie-Grant (Knee Injury) ✚ T. Gayret (Knee Injury) ✚ M. Hoffmeier (Muscle Injury) ✚ T. Baack (Injury)