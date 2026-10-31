Trực tiếp Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart: Bayer Leverkusen rút ngắn cách biệt 1-2

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart: Bayer Leverkusen rút ngắn cách biệt 1-2

Văn Thể31/10/2026 16:47

Bayer Leverkusen chơi rất tốt trên sân nhà và đang đứng hạng 4 với 13 điểm. Họ tiếp VfB Stuttgart trên sân BayArena lúc 21h30 ngày 31/10/2026.

Bayer Leverkusen1 - 2VfB StuttgartHiệp 1 — phút 42'
  • 42'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Bayer Leverkusen 1 - 2 VfB Stuttgart.

  • 40'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 58% - 42% VfB Stuttgart, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 5 - 2; phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 3 - 1.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': Facundo Medina (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': Aleix García (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 28'BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (1-2)

    Phút 28': Patrik Schick (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Aleix García). Tỷ số: 1 - 2.

  • 26'VfB Stuttgart ép sân

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 55% - 45% VfB Stuttgart, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 22'BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-2)

    Phút 22': Jamie Leweling (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

  • 18'Thẻ vàng

    Phút 18': Carles Martínez Novell (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': Equi Fernández (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 14'Bayer Leverkusen ép sân

    Cầm bóng: Bayer Leverkusen 58% - 42% VfB Stuttgart, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 4.

  • 14'BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-1)

    Phút 14': Ermedin Demirović (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Bayer Leverkusen tiếp đón VfB Stuttgart.

Cập nhật lúc 22:11 31/10/2026

Đội hình chính thức
Bayer Leverkusen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martínez
VfB Stuttgart
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Hoeneb
1
M. Flekken
4
J. Quansah
12
E. Tapsoba
2
F. Medina
3
Miguel Gutiérrez
6
E. Fernández
24
Aleix García
17
Lucas Vázquez
30
I. Maza
9
Afonso Moreira
14
P. Schick
41
D. Seimen
14
L. Jaquez
24
J. Chabot
3
R. Hendriks
18
J. Leweling
21
G. Prömel
16
A. Karazor
10
C. Führich
11
El Khannouss
26
D. Undav
9
E. Demirović
Dự bị
Bayer Leverkusen
8 R. Andrich28 J. Blaswich22 V. Boniface42 M. Culbreath39 K. Doganay7 J. Hofmann15 T. Oermann10 M. Tillman37 D. Buck
VfB Stuttgart
1 F. Bredlow29 Finn Jeltsch7 Mittelstädt28 N. Nartey17 D. Pejčinović47 Y. Spalt8 Tiago Tomás22 L. Assignon2 A. Al Dakhil
Cập nhật đội hình lúc 21:02 31/10/2026
Bayer LeverkusenThống kêVfB Stuttgart
58%
Kiểm soát bóng
42%
7
Dứt điểm
8
2
Trúng đích
5
5
Phạt góc
2
3
Phạm lỗi
6
3
Thủ môn cứu thua
1

Bayer Leverkusen chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lý do họ được đánh giá cao khi tiếp VfB Stuttgart trên sân BayArena lúc 21h30 ngày 31/10/2026. Đội chủ nhà đang đứng hạng 4 với 13 điểm, trong khi đội khách xếp hạng 15 với 6 điểm. Khoảng cách 7 điểm cho thấy hai đội đang ở những vị trí khá khác nhau.

BayArena và chỗ dựa của Bayer Leverkusen

BayArena là nơi Bayer Leverkusen tìm thấy sự tự tin. Lợi thế sân nhà càng có sức nặng khi phong độ của đội đang đi lên: họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận.

Chuỗi kết quả này có hình dạng đáng chú ý. Bayer Leverkusen thắng trận gần nhất, trước đó thua 1 trận, rồi thắng 3 trận liên tiếp. Sau cú vấp hiếm hoi, đội bóng nhanh chóng lấy lại nhịp, một dấu hiệu của sự ổn định.

VfB Stuttgart: phong độ chập chùng

VfB Stuttgart bước vào trận đấu với bức tranh phong độ kém ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Kết quả của họ đan xen giữa thắng và thua, chưa tạo được mạch thành tích liền lạc.

Điểm sáng là trận gần nhất, khi VfB Stuttgart giành chiến thắng. Dù vậy, vị trí thứ 15 với 6 điểm cho thấy đội còn nhiều việc phải làm để cải thiện mùa giải của mình. Một kết quả tích cực trên sân đối thủ mạnh sẽ là cú hích tinh thần đáng kể.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy đây không phải cuộc đấu một chiều. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Bayer Leverkusen thắng 1 trận, hòa 2 trận và VfB Stuttgart thắng 2 trận.

Con số này là lời nhắc rằng VfB Stuttgart từng gây khó cho đối thủ. Bayer Leverkusen vì thế khó có thể chủ quan, dù đang hơn hẳn về vị trí và phong độ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, chìa khóa nằm ở việc duy trì sự ổn định đã giúp họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Nếu giữ được nhịp độ và sự tự tin trước khán giả nhà, Bayer Leverkusen có cơ sở để kiểm soát thế trận.

Ngược lại, VfB Stuttgart cần sự chắc chắn ngay từ đầu để không bị cuốn theo khí thế của BayArena. Tinh thần từ chiến thắng gần nhất có thể giúp họ cạnh tranh, nhưng phong độ thiếu đồng đều là thách thức lớn khi làm khách.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, Bayer Leverkusen là bên được đánh giá cao hơn. Tuy vậy, thế đối đầu cân bằng gần đây khiến trận đấu vẫn còn chỗ cho bất ngờ. Nhìn chung, nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ nắm quyền chủ động, còn VfB Stuttgart cần một màn trình diễn kỷ luật để tìm kiếm điểm số.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bayer Leverkusen · 1 thắng2 hòaVfB Stuttgart · 2 thắng
09/05/2026
VfB Stuttgart
3 - 1
Bayer Leverkusen
VS
11/01/2026
Bayer Leverkusen
1 - 4
VfB Stuttgart
VS
17/03/2025
VfB Stuttgart
3 - 4
Bayer Leverkusen
BL
02/11/2024
Bayer Leverkusen
0 - 0
VfB Stuttgart
Hòa
18/08/2024
Chung kết
Bayer Leverkusen
2 - 2
VfB Stuttgart
Hòa
Bayer Leverkusen
5 trận gần nhất
TBTTT
7
Trận
4-1-2
T-H-B
16
Ghi (TB 2.3)
12
Thủng lưới
VfB Stuttgart
5 trận gần nhất
TBHBT
7
Trận
2-0-5
T-H-B
10
Ghi (TB 1.4)
13
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München7520+1917TTHTT
2Borussia Dortmund7520+817THHTT
3SC Freiburg7412+713BBTHT
4Bayer Leverkusen7412+413BTTTH
5SV Elversberg8413013TBTBH
14Eintracht Frankfurt7223-78BTBHT
15VfB Stuttgart7205-36BBTBB
16FC Schalke 047133-36HBBHT
Tình hình lực lượng
Bayer Leverkusen
L. Bade (Head Injury)
E. Ben Seghir (Muscle Injury)
M. Diaby (Hamstring Injury)
G. Doue (Calf Injury)
K. Eichhorn (Illness)
C. Kofane (Muscle Injury)
M. Terrier (Muscle Injury)
L. Bade (Head Injury)
VfB Stuttgart
J. Diehl (Muscle Injury)
L. Sauer (Muscle Injury)
A. Stiller (Groin Injury)
T. Tomas (Muscle Injury)
J. Vagnoman (Muscle Injury)
D. Zagadou (Muscle Injury)
J. Diehl (Muscle Injury)
L. Sauer (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart: Bayer Leverkusen rút ngắn cách biệt 1-2
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