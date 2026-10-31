TRỰC TIẾP Trực tiếp Bayer Leverkusen vs VfB Stuttgart: Bayer Leverkusen rút ngắn cách biệt 2-4 Bayer Leverkusen chơi rất tốt trên sân nhà và đang đứng hạng 4 với 13 điểm. Họ tiếp VfB Stuttgart trên sân BayArena lúc 21h30 ngày 31/10/2026.

Bayer Leverkusen 2 - 4 VfB Stuttgart Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Bayer Leverkusen 2 - 4 VfB Stuttgart.

88' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Bayer Leverkusen 62% - 38% VfB Stuttgart, dứt điểm 22 - 15 (trúng đích 8 - 7), phạt góc 12 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 3 - 6.

85' Thay người Phút 85' (VfB Stuttgart): Dženan Pejčinović vào sân thay Bilal El Khannouss.

85' Thay người Phút 85' (VfB Stuttgart): Ameen Al Dakhil vào sân thay Jamie Leweling.

83' Thay người Phút 83' (Bayer Leverkusen): Victor Okoh Boniface vào sân thay Aleix García.

79' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (2-4) Phút 79': Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Miguel Gutiérrez). Tỷ số: 2 - 4.

76' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Bayer Leverkusen 61% - 39% VfB Stuttgart, dứt điểm 20 - 15 (trúng đích 7 - 7), phạt góc 9 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 3 - 6.

76' Thay người Phút 76' (Bayer Leverkusen): Robert Andrich vào sân thay Equi Fernández.

75' Thay người Phút 75' (Bayer Leverkusen): Malik Tillman vào sân thay Afonso Moreira.

72' Thay người Phút 72' (VfB Stuttgart): Nikolas Nartey vào sân thay Deniz Undav.

65' Thay người Phút 65' (VfB Stuttgart): Maximilian Mittelstädt vào sân thay Chris Führich.

65' Thay người Phút 65' (VfB Stuttgart): Finn Jeltsch vào sân thay Luca Jaquez.

65' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (1-4) Phút 65': Ermedin Demirović (VfB Stuttgart) lập công (kiến tạo: Deniz Undav). Tỷ số: 1 - 4.

64' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Bayer Leverkusen 57% - 43% VfB Stuttgart, dứt điểm 15 - 14 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 8 - 3; phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 3 - 5.

64' Thẻ vàng Phút 64': Ermedin Demirović (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Thay người Phút 62' (Bayer Leverkusen): Jonas Hofmann vào sân thay Lucas Vázquez.

58' Thẻ vàng Phút 58': Atakan Karazor (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

53' Thẻ vàng Phút 53': Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Foul).

52' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Bayer Leverkusen 57% - 43% VfB Stuttgart, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 3 - 3.

51' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (1-3) Phút 51': Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart) lập công (kiến tạo: Chris Führich). Tỷ số: 1 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

40' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Bayer Leverkusen 58% - 42% VfB Stuttgart, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 5 - 2; phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 3 - 1.

40' Thẻ vàng Phút 40': Facundo Medina (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Argument).

40' Thẻ vàng Phút 40': Aleix García (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Argument).

40' Thẻ vàng Phút 40': Jeffrey Julian Gaston Chabot (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Argument).

40' Thẻ vàng Phút 40': Luca Jaquez (VfB Stuttgart) nhận thẻ vàng (Foul).

28' BÀN THẮNG! Bayer Leverkusen (1-2) Phút 28': Patrik Schick (Bayer Leverkusen) lập công (kiến tạo: Aleix García). Tỷ số: 1 - 2.

26' VfB Stuttgart ép sân Cầm bóng: Bayer Leverkusen 55% - 45% VfB Stuttgart, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 2 - 0.

22' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-2) Phút 22': Jamie Leweling (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

18' Thẻ vàng Phút 18': Carles Martínez Novell (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Dissent).

17' Thẻ vàng Phút 17': Equi Fernández (Bayer Leverkusen) nhận thẻ vàng (Foul).

14' Bayer Leverkusen ép sân Cầm bóng: Bayer Leverkusen 58% - 42% VfB Stuttgart, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 4.

14' BÀN THẮNG! VfB Stuttgart (0-1) Phút 14': Ermedin Demirović (VfB Stuttgart) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Bayer Leverkusen tiếp đón VfB Stuttgart.

Cập nhật lúc 23:19 31/10/2026

Đội hình chính thức Bayer Leverkusen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Carles Martínez VfB Stuttgart Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Hoeneb 1 M. Flekken 4 J. Quansah 12 E. Tapsoba 2 F. Medina 3 Miguel Gutiérrez 6 E. Fernández 24 Aleix García 17 Lucas Vázquez 30 I. Maza 9 Afonso Moreira 14 P. Schick 41 D. Seimen 14 L. Jaquez 24 J. Chabot 3 R. Hendriks 18 J. Leweling 21 G. Prömel 16 A. Karazor 10 C. Führich 11 El Khannouss 26 D. Undav 9 E. Demirović Dự bị Bayer Leverkusen 8 R. Andrich 28 J. Blaswich 22 V. Boniface 42 M. Culbreath 39 K. Doganay 7 J. Hofmann 15 T. Oermann 10 M. Tillman 37 D. Buck VfB Stuttgart 1 F. Bredlow 29 Finn Jeltsch 7 Mittelstädt 28 N. Nartey 17 D. Pejčinović 47 Y. Spalt 8 Tiago Tomás 22 L. Assignon 2 A. Al Dakhil Cập nhật đội hình lúc 21:02 31/10/2026

Bayer Leverkusen Thống kê VfB Stuttgart 62% Kiểm soát bóng 38% 22 Dứt điểm 15 8 Trúng đích 7 12 Phạt góc 3 7 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 6

Bayer Leverkusen chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lý do họ được đánh giá cao khi tiếp VfB Stuttgart trên sân BayArena lúc 21h30 ngày 31/10/2026. Đội chủ nhà đang đứng hạng 4 với 13 điểm, trong khi đội khách xếp hạng 15 với 6 điểm. Khoảng cách 7 điểm cho thấy hai đội đang ở những vị trí khá khác nhau.

BayArena và chỗ dựa của Bayer Leverkusen

BayArena là nơi Bayer Leverkusen tìm thấy sự tự tin. Lợi thế sân nhà càng có sức nặng khi phong độ của đội đang đi lên: họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận.

Chuỗi kết quả này có hình dạng đáng chú ý. Bayer Leverkusen thắng trận gần nhất, trước đó thua 1 trận, rồi thắng 3 trận liên tiếp. Sau cú vấp hiếm hoi, đội bóng nhanh chóng lấy lại nhịp, một dấu hiệu của sự ổn định.

VfB Stuttgart: phong độ chập chùng

VfB Stuttgart bước vào trận đấu với bức tranh phong độ kém ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Kết quả của họ đan xen giữa thắng và thua, chưa tạo được mạch thành tích liền lạc.

Điểm sáng là trận gần nhất, khi VfB Stuttgart giành chiến thắng. Dù vậy, vị trí thứ 15 với 6 điểm cho thấy đội còn nhiều việc phải làm để cải thiện mùa giải của mình. Một kết quả tích cực trên sân đối thủ mạnh sẽ là cú hích tinh thần đáng kể.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy đây không phải cuộc đấu một chiều. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Bayer Leverkusen thắng 1 trận, hòa 2 trận và VfB Stuttgart thắng 2 trận.

Con số này là lời nhắc rằng VfB Stuttgart từng gây khó cho đối thủ. Bayer Leverkusen vì thế khó có thể chủ quan, dù đang hơn hẳn về vị trí và phong độ.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, chìa khóa nằm ở việc duy trì sự ổn định đã giúp họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Nếu giữ được nhịp độ và sự tự tin trước khán giả nhà, Bayer Leverkusen có cơ sở để kiểm soát thế trận.

Ngược lại, VfB Stuttgart cần sự chắc chắn ngay từ đầu để không bị cuốn theo khí thế của BayArena. Tinh thần từ chiến thắng gần nhất có thể giúp họ cạnh tranh, nhưng phong độ thiếu đồng đều là thách thức lớn khi làm khách.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, Bayer Leverkusen là bên được đánh giá cao hơn. Tuy vậy, thế đối đầu cân bằng gần đây khiến trận đấu vẫn còn chỗ cho bất ngờ. Nhìn chung, nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ nắm quyền chủ động, còn VfB Stuttgart cần một màn trình diễn kỷ luật để tìm kiếm điểm số.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bayer Leverkusen · 1 thắng 2 hòa VfB Stuttgart · 2 thắng VfB Stuttgart 3 - 1 Bayer Leverkusen VS Bayer Leverkusen 1 - 4 VfB Stuttgart VS VfB Stuttgart 3 - 4 Bayer Leverkusen BL Bayer Leverkusen 0 - 0 VfB Stuttgart Hòa Bayer Leverkusen 2 - 2 VfB Stuttgart Hòa

Bayer Leverkusen 5 trận gần nhất T B T T T 7 Trận 4-1-2 T-H-B 16 Ghi (TB 2.3) 12 Thủng lưới VfB Stuttgart 5 trận gần nhất T B H B T 7 Trận 2-0-5 T-H-B 10 Ghi (TB 1.4) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 7 5 2 0 +19 17 T T H T T 2 Borussia Dortmund 7 5 2 0 +8 17 T H H T T 3 SC Freiburg 7 4 1 2 +7 13 B B T H T 4 Bayer Leverkusen 7 4 1 2 +4 13 B T T T H 5 SV Elversberg 8 4 1 3 0 13 T B T B H … 14 Eintracht Frankfurt 7 2 2 3 -7 8 B T B H T 15 VfB Stuttgart 7 2 0 5 -3 6 B B T B B 16 FC Schalke 04 7 1 3 3 -3 6 H B B H T …

Tình hình lực lượng Bayer Leverkusen ✚ L. Bade (Head Injury) ✚ E. Ben Seghir (Muscle Injury) ✚ M. Diaby (Hamstring Injury) ✚ G. Doue (Calf Injury) ✚ K. Eichhorn (Illness) ✚ C. Kofane (Muscle Injury) ✚ M. Terrier (Muscle Injury) ✚ L. Bade (Head Injury) VfB Stuttgart ✚ J. Diehl (Muscle Injury) ✚ L. Sauer (Muscle Injury) ✚ A. Stiller (Groin Injury) ✚ T. Tomas (Muscle Injury) ✚ J. Vagnoman (Muscle Injury) ✚ D. Zagadou (Muscle Injury) ✚ J. Diehl (Muscle Injury) ✚ L. Sauer (Muscle Injury)