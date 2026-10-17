TRỰC TIẾP Trực tiếp Bayern München vs RB Leipzig: Bayern München mở tỷ số Bayern München còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp RB Leipzig trên sân Allianz Arena lúc 23h30 ngày 17/10/2026, cùng thành tích đối đầu áp đảo gần đây.

Bayern München 1 - 0 RB Leipzig Hiệp 1 — phút 26' 26' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Bayern München 1 - 0 RB Leipzig.

24' Bayern München ép sân Cầm bóng: Bayern München 67% - 33% RB Leipzig, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 3.

12' Bayern München ép sân Cầm bóng: Bayern München 60% - 40% RB Leipzig, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

12' BÀN THẮNG! Bayern München (1-0) Phút 12': Luis Díaz (Bayern München) lập công (kiến tạo: Joshua Kimmich). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Bayern München tiếp đón RB Leipzig.

Cập nhật lúc 23:57 17/10/2026

Đội hình chính thức Bayern München Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Kompany RB Leipzig Sơ đồ 4-5-1 · HLV M. Demichelis 40 J. Urbig 27 K. Laimer 2 D. Upamecano 3 Kim Min-Jae 11 N. Brown 6 J. Kimmich 45 A. Pavlović 17 M. Olise 34 I. Saibari 14 L. Díaz 9 H. Kane 26 Vandevoordt 16 Klostermann 4 W. Orbán 23 C. Lukeba 22 D. Raum 10 B. Gruda 20 R. Reitz 21 N. El Aynaoui 6 E. Banzuzi 7 A. Nusa 28 C. Nkunku Dự bị Bayern München 23 S. Boey 44 J. Stanišić 19 A. Davies 42 L. Karl 4 J. Tah 26 S. Ulreich 21 H. Ito 7 S. Gnabry 8 T. Bischof RB Leipzig 3 M. Estève 35 Max Finkgräfe 39 B. Henrichs 30 MaksimoviÄ 1 Ø. Nyland 40 Rômulo 13 N. Seiwald 17 R. Baku 27 T. Gomis Cập nhật đội hình lúc 23:02 17/10/2026

Bayern München Thống kê RB Leipzig 67% Kiểm soát bóng 33% 8 Dứt điểm 3 4 Trúng đích 0 2 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 2 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 3

Bayern München còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đối đầu RB Leipzig trên sân Allianz Arena lúc 23h30 ngày 17/10/2026. Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 với 11 điểm, hơn đối thủ 2 điểm, và mang theo lợi thế lớn từ thành tích đối đầu gần đây.

Bayern München tìm lại mạch thắng

Trong 5 trận gần nhất, Bayern München thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa thua trận nào. Đáng chú ý, hai trận mới nhất của đội chủ nhà đều kết thúc với kết quả hòa, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó.

Phong độ bất bại cho thấy Bayern München vẫn giữ được sự vững vàng. Tuy nhiên, việc để rơi điểm ở hai lượt gần nhất khiến đội bóng chưa thể bứt lên trong cuộc đua. Trận gặp RB Leipzig vì thế là dịp để đội chủ nhà lấy lại nhịp thắng ngay trên sân nhà.

RB Leipzig mang phong độ thất thường

Ở chiều ngược lại, RB Leipzig thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội khách đang có hai chiến thắng liên tiếp, nhưng trước đó là chuỗi xen kẽ giữa thua và thắng, thể hiện sự thiếu ổn định.

Dù vậy, hai trận thắng gần nhất giúp RB Leipzig đến Allianz Arena với tâm lý khá tích cực. Hiện đội xếp hạng 5 với 9 điểm, nên vẫn nằm trong nhóm bám sát phía trên và có động lực để tạo bất ngờ.

Thế đối đầu nghiêng về Bayern München

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Bayern München thắng 4 trận, hòa 1 trận, còn RB Leipzig chưa thắng trận nào. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà trước một đối thủ chưa tìm được cách vượt qua họ ở các lần chạm trán gần đây.

Thành tích này không đảm bảo kết quả cho trận sắp tới. Tuy vậy, nó cho thấy Bayern München thường kiểm soát được các cuộc đối đầu với RB Leipzig và có thể tự tin hơn khi bước vào trận.

Cuộc đua trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng không lớn. Bayern München đứng hạng 3 với 11 điểm, RB Leipzig hạng 5 với 9 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh nhóm đầu bảng.

Với Bayern München, một chiến thắng giúp đội duy trì cơ hội bám đuổi ngôi đầu và nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp. Với RB Leipzig, một kết quả tích cực trên sân khách sẽ là cú hích lớn trong nỗ lực áp sát nhóm dẫn đầu.

Điểm then chốt của trận đấu

Bayern München có lợi thế sân nhà, phong độ bất bại và thế đối đầu rất tốt, nên nhiều khả năng là bên chủ động hơn. Điều cần thiết là sự tập trung ngay từ đầu để không tiếp tục để rơi điểm như hai trận gần nhất.

RB Leipzig sẽ phải dựa vào đà hưng phấn từ hai chiến thắng liên tiếp và sự kỷ luật để tìm kiếm cơ hội. Nếu giữ được sự ổn định mà phong độ gần đây chưa thể hiện rõ, đội khách có thể khiến trận đấu khó khăn hơn dự kiến.

Nhận định

Nhìn chung, Bayern München là bên được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, chuỗi 5 trận bất bại và thành tích 4 thắng, 1 hòa trong 5 lần đối đầu gần nhất. RB Leipzig vẫn là đối thủ đáng gờm với hai chiến thắng liên tiếp và vị trí hạng 5 sát nút.

Trận đấu hứa hẹn là phép thử quan trọng cho tham vọng bám đuổi ngôi đầu của Bayern München, và là cơ hội để RB Leipzig chứng minh họ có thể phá vỡ thế bất lợi trong đối đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Bayern München · 4 thắng 1 hòa RB Leipzig · 0 thắng Bayern München 3 - 1 RB Leipzig BM Bayern München 2 - 0 RB Leipzig BM RB Leipzig 1 - 5 Bayern München BM Bayern München 6 - 0 RB Leipzig BM RB Leipzig 3 - 3 Bayern München Hòa

Bayern München 5 trận gần nhất H H T T T 5 Trận 3-2-0 T-H-B 16 Ghi (TB 3.2) 4 Thủng lưới RB Leipzig 5 trận gần nhất T T B T B 5 Trận 3-0-2 T-H-B 15 Ghi (TB 3.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 SC Freiburg 5 4 1 0 +10 13 T H T T T 2 Borussia Dortmund 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 3 Bayern München 5 3 2 0 +12 11 H T T H T 4 Bayer Leverkusen 5 3 1 1 +6 10 T T H T B 5 RB Leipzig 5 3 0 2 +10 9 T B T B T 6 FC Augsburg 5 2 2 1 +5 8 H B H T T …

Tình hình lực lượng Bayern München ✚ T. Buchmann (Knee Injury) ✚ J. Musiala (Muscle Injury) ✚ M. Neuer (Foot Injury) ✚ T. Buchmann (Knee Injury) ✚ J. Musiala (Muscle Injury) ✚ M. Neuer (Foot Injury) RB Leipzig ✚ C. Baumgartner (Thigh Injury) ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury) ✚ C. Baumgartner (Thigh Injury) ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury)