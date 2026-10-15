TRỰC TIẾP Trực tiếp Benfica vs Celtic: Celtic rút ngắn cách biệt 3-1 Benfica đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 3 điểm. Celtic, đội đứng hạng 28 và chưa có điểm, là đối thủ lúc 02:00 ngày 16/10/2026.

Benfica 3 - 1 Celtic Hiệp 2 — phút 89' 89' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Benfica 3 - 1 Celtic.

89' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Benfica 52% - 48% Celtic, dứt điểm 24 - 13 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 7 - 5; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 5 - 3.

85' Thẻ vàng Phút 85': João Palhinha (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

80' Thay người Phút 80' (Benfica): Alessandro Circati vào sân thay Alexander Bah.

77' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 52% - 48% Celtic, dứt điểm 22 - 11 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 7 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 5 - 3.

77' Thay người Phút 77' (Celtic): Jordan Lotomba vào sân thay Colby Donovan.

69' Thẻ vàng Phút 69': Alexander Bah (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

68' Thay người Phút 68' (Benfica): Andreas Schjelderup vào sân thay Dodi Lukebakio.

67' Thay người Phút 67' (Benfica): Vangelis Pavlidis vào sân thay Jhon Durán.

64' Thay người Phút 64' (Benfica): Claudio Echeverri vào sân thay Heorhii Sudakov.

64' Thay người Phút 64' (Benfica): Souffian El Karouani vào sân thay Samuel Dahl.

63' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 56% - 44% Celtic, dứt điểm 18 - 9 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 6 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 5 - 2.

63' BÀN THẮNG! Celtic (3-1) Phút 63': Camilo Duran (Celtic) lập công (kiến tạo: Haissem Hassan). Tỷ số: 3 - 1.

57' Thay người Phút 57' (Celtic): Benjamin Nygren vào sân thay Oliver Sorensen.

57' Thay người Phút 57' (Celtic): Alex Oxlade-Chamberlain vào sân thay Mika Baur.

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Benfica 57% - 43% Celtic, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 4 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Celtic): Haissem Hassan vào sân thay Kasper Hogh.

45' Thay người Phút 45' (Celtic): Callum Osmand vào sân thay Sebastian Tounekti.

44' Thẻ vàng Phút 44': Samuel Dahl (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 51% - 49% Celtic, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 0.

36' BÀN THẮNG! Benfica (3-0) Phút 36': Jhon Durán (Benfica) lập công (kiến tạo: Gianluca Prestianni). Tỷ số: 3 - 0.

27' Benfica ép sân Cầm bóng: Benfica 55% - 45% Celtic, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 0.

23' BÀN THẮNG! Benfica (2-0) Phút 23': Alexander Bah (Benfica) lập công (kiến tạo: Gianluca Prestianni). Tỷ số: 2 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Benfica 51% - 49% Celtic, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 2 - 0.

5' BÀN THẮNG! Benfica (1-0) Phút 5': Jhon Durán (Benfica) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Benfica tiếp đón Celtic.

Cập nhật lúc 03:45 16/10/2026

Đội hình chính thức Benfica Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva Celtic Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. O'Neill 1 A. Trubin 6 A. Bah 44 Tomás Araújo 2 C. Lenglet 26 S. Dahl 8 F. Aursnes 36 João Palhinha 11 D. Lukebakio 10 H. Sudakov 25 G. Prestianni 22 J. Durán 1 V. Sinisalo 51 Colby Donovan 47 D. Murray 6 A. Trusty 63 K. Tierney 42 C. McGregor 22 M. Baur 11 C. Durán 18 O. Sørensen 17 S. Tounekti 9 K. Høgh Dự bị Benfica 18 L. Barreiro 72 A. Cabral 3 A. Circati 30 C. Echeverri 34 El Karouani 88 Tiago Freitas 33 Gabriel Indio 16 Manu 14 V. Pavlidis Celtic 49 J. Forrest 23 H. Hassan 26 S. Johnstone 65 Liam Kennedy 3 J. Lotomba 14 L. McCowan 8 B. Nygren 21 Oxlade-Chamberlain 56 A. Ralston Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026

Benfica Thống kê Celtic 52% Kiểm soát bóng 48% 24 Dứt điểm 13 6 Trúng đích 6 7 Phạt góc 5 9 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 3

Benfica đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 7 và 3 điểm trên bảng xếp hạng. Khi tiếp Celtic tại Estádio da Luz lúc 02:00 ngày 16/10/2026, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vị trí đó trước một đối thủ đang ở nửa cuối bảng.

Benfica giữ vị trí tốp đầu bằng phong độ ổn định

Benfica đang đứng hạng 7 với 3 điểm, vị trí cho thấy họ ở rất gần nhóm đầu bảng. Nền tảng của thứ hạng ấy là phong độ tốt trong thời gian qua: thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Chuỗi trận này có diễn biến khá rõ. Ba trận cũ nhất đều là chiến thắng, sau đó đội thua một trận rồi thắng lại ở trận gần nhất. Việc kịp lấy lại mạch thắng ngay sau thất bại cho thấy Benfica có khả năng phục hồi tốt, điều quan trọng với một đội muốn duy trì vị trí trong nhóm đầu.

Celtic bước vào trận với phong độ thiếu ổn định

Ở chiều ngược lại, Celtic đứng hạng 28 và chưa có điểm nào. Khoảng cách về thứ hạng giữa hai đội là rất lớn, và áp lực đặt lên đội khách cũng không nhỏ.

Phong độ gần đây của Celtic có phần chập chờn: thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, họ vừa thắng trận mới nhất sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp, và trước chuỗi thua ấy là một chiến thắng. Chiến thắng gần nhất có thể giúp Celtic lấy lại tinh thần, nhưng so với Benfica, mạch kết quả của họ vẫn kém ổn định hơn.

Hai lần gặp nhau gần nhất nghiêng về Benfica

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Benfica thắng 1 trận, hòa 1 trận và Celtic chưa thắng trận nào. Số trận chưa nhiều, nhưng nó cho thấy Celtic chưa tìm ra cách vượt qua đối thủ này.

Cộng với lợi thế sân nhà tại Estádio da Luz, Benfica có thêm cơ sở tâm lý để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Benfica, mục tiêu là giữ vững mạch thắng và bám sát nhóm dự cúp châu lục. Một trận đấu chắc chắn trước đối thủ đang đứng hạng 28 sẽ giúp họ giữ nguyên vị trí trong nhóm đầu bảng.

Celtic cần chứng minh rằng chiến thắng ở trận gần nhất là bước ngoặt chứ không phải ngoại lệ. Nếu duy trì được tinh thần đó, họ có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Tuy vậy, xét về thứ hạng, phong độ và thành tích gặp nhau gần đây, Benfica vẫn là đội có nhiều lợi thế hơn trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Benfica · 1 thắng 1 hòa Celtic · 0 thắng Benfica 2 - 1 Celtic BEN Celtic 0 - 0 Benfica Hòa

Benfica 5 trận gần nhất T B T T T 7 Trận 5-1-1 T-H-B 21 Ghi (TB 3.0) 6 Thủng lưới Celtic 5 trận gần nhất T B B B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 6 Ferencvarosi TC 1 1 0 0 +2 3 T 7 Benfica 1 1 0 0 +2 3 T 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … 27 Levski Sofia 1 0 0 1 -1 0 B 28 Celtic 1 0 0 1 -2 0 B 29 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 -2 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Benfica ✚ D. Banjaqui (Muscle Injury) ✚ E. Barrenechea (Injury) ✚ J. Kaminski (Muscle Injury) ✚ D. Banjaqui (Muscle Injury) ✚ E. Barrenechea (Injury) ✚ J. Kaminski (Muscle Injury) Celtic ✚ C. Carter-Vickers (Health problems) ✚ C. Duran (Personal Reasons) ✚ A. Johnston (Leg Injury) ✚ S. Mheuka (Off the roster) ✚ C. Osmand (Ankle Injury) ✚ J. van den Berg (Off the roster) ✚ Yang Hyun-Jun (Hamstring Injury) ✚ C. Carter-Vickers (Health problems)