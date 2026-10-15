Trực tiếp Benfica vs Celtic: Hết hiệp 1, Benfica dẫn 3-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Benfica vs Celtic: Hết hiệp 1, Benfica dẫn 3-0

Văn Thể15/10/2026 21:46

Benfica đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 3 điểm. Celtic, đội đứng hạng 28 và chưa có điểm, là đối thủ lúc 02:00 ngày 16/10/2026.

Benfica3 - 0CelticNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Samuel Dahl (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 39'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 51% - 49% Celtic, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 0.

  • 36'BÀN THẮNG! Benfica (3-0)

    Phút 36': Jhon Durán (Benfica) lập công (kiến tạo: Gianluca Prestianni). Tỷ số: 3 - 0.

  • 27'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 55% - 45% Celtic, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 0.

  • 23'BÀN THẮNG! Benfica (2-0)

    Phút 23': Alexander Bah (Benfica) lập công (kiến tạo: Gianluca Prestianni). Tỷ số: 2 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Benfica 51% - 49% Celtic, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 5'BÀN THẮNG! Benfica (1-0)

    Phút 5': Jhon Durán (Benfica) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Benfica tiếp đón Celtic.

Cập nhật lúc 02:47 16/10/2026

Đội hình chính thức
Benfica
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva
Celtic
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. O'Neill
1
A. Trubin
6
A. Bah
44
Tomás Araújo
2
C. Lenglet
26
S. Dahl
8
F. Aursnes
36
João Palhinha
11
D. Lukebakio
10
H. Sudakov
25
G. Prestianni
22
J. Durán
1
V. Sinisalo
51
Colby Donovan
47
D. Murray
6
A. Trusty
63
K. Tierney
42
C. McGregor
22
M. Baur
11
C. Durán
18
O. Sørensen
17
S. Tounekti
9
K. Høgh
Dự bị
Benfica
18 L. Barreiro72 A. Cabral3 A. Circati30 C. Echeverri34 El Karouani88 Tiago Freitas33 Gabriel Indio16 Manu14 V. Pavlidis
Celtic
49 J. Forrest23 H. Hassan26 S. Johnstone65 Liam Kennedy3 J. Lotomba14 L. McCowan8 B. Nygren21 Oxlade-Chamberlain56 A. Ralston
Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026
BenficaThống kêCeltic
51%
Kiểm soát bóng
49%
10
Dứt điểm
5
3
Trúng đích
2
4
Phạt góc
2
3
Phạm lỗi
3
1
Việt vị
0
2
Thủ môn cứu thua
0

Benfica đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 7 và 3 điểm trên bảng xếp hạng. Khi tiếp Celtic tại Estádio da Luz lúc 02:00 ngày 16/10/2026, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vị trí đó trước một đối thủ đang ở nửa cuối bảng.

Benfica giữ vị trí tốp đầu bằng phong độ ổn định

Benfica đang đứng hạng 7 với 3 điểm, vị trí cho thấy họ ở rất gần nhóm đầu bảng. Nền tảng của thứ hạng ấy là phong độ tốt trong thời gian qua: thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Chuỗi trận này có diễn biến khá rõ. Ba trận cũ nhất đều là chiến thắng, sau đó đội thua một trận rồi thắng lại ở trận gần nhất. Việc kịp lấy lại mạch thắng ngay sau thất bại cho thấy Benfica có khả năng phục hồi tốt, điều quan trọng với một đội muốn duy trì vị trí trong nhóm đầu.

Celtic bước vào trận với phong độ thiếu ổn định

Ở chiều ngược lại, Celtic đứng hạng 28 và chưa có điểm nào. Khoảng cách về thứ hạng giữa hai đội là rất lớn, và áp lực đặt lên đội khách cũng không nhỏ.

Phong độ gần đây của Celtic có phần chập chờn: thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, họ vừa thắng trận mới nhất sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp, và trước chuỗi thua ấy là một chiến thắng. Chiến thắng gần nhất có thể giúp Celtic lấy lại tinh thần, nhưng so với Benfica, mạch kết quả của họ vẫn kém ổn định hơn.

Hai lần gặp nhau gần nhất nghiêng về Benfica

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Benfica thắng 1 trận, hòa 1 trận và Celtic chưa thắng trận nào. Số trận chưa nhiều, nhưng nó cho thấy Celtic chưa tìm ra cách vượt qua đối thủ này.

Cộng với lợi thế sân nhà tại Estádio da Luz, Benfica có thêm cơ sở tâm lý để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Benfica, mục tiêu là giữ vững mạch thắng và bám sát nhóm dự cúp châu lục. Một trận đấu chắc chắn trước đối thủ đang đứng hạng 28 sẽ giúp họ giữ nguyên vị trí trong nhóm đầu bảng.

Celtic cần chứng minh rằng chiến thắng ở trận gần nhất là bước ngoặt chứ không phải ngoại lệ. Nếu duy trì được tinh thần đó, họ có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Tuy vậy, xét về thứ hạng, phong độ và thành tích gặp nhau gần đây, Benfica vẫn là đội có nhiều lợi thế hơn trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Benfica · 1 thắng1 hòaCeltic · 0 thắng
21/11/2012
Benfica
2 - 1
Celtic
BEN
20/09/2012
Celtic
0 - 0
Benfica
Hòa
Benfica
5 trận gần nhất
TBTTT
7
Trận
5-1-1
T-H-B
21
Ghi (TB 3.0)
6
Thủng lưới
Celtic
5 trận gần nhất
TBBBT
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus1100+53T
2Crystal Palace1100+43T
3Sparta Praha1100+33T
6Ferencvarosi TC1100+23T
7Benfica1100+23T
8Bayer Leverkusen1100+23T
9OFI1100+23T
24Lillestrom1001-10B
25Celta Vigo1001-10B
27Levski Sofia1001-10B
28Celtic1001-20B
291899 Hoffenheim1001-20B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Benfica
D. Banjaqui (Muscle Injury)
E. Barrenechea (Injury)
J. Kaminski (Muscle Injury)
D. Banjaqui (Muscle Injury)
E. Barrenechea (Injury)
J. Kaminski (Muscle Injury)
Celtic
C. Carter-Vickers (Health problems)
C. Duran (Personal Reasons)
A. Johnston (Leg Injury)
S. Mheuka (Off the roster)
C. Osmand (Ankle Injury)
J. van den Berg (Off the roster)
Yang Hyun-Jun (Hamstring Injury)
C. Carter-Vickers (Health problems)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Benfica vs Celtic: Hết hiệp 1, Benfica dẫn 3-0
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