Trực tiếp Benfica vs Lech Poznan: Hết hiệp 1, Benfica dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Benfica vs Lech Poznan: Hết hiệp 1, Benfica dẫn 1-0

Văn Thể05/11/2026 22:13

Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 9 điểm. Trận gặp Lech Poznan diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại sân vận động Estádio da Luz.

Benfica1 - 0Lech PoznanNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': Daniel Banjaqui (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 59% - 41% Lech Poznan, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 1 - 3.

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Y. Agnero (Lech Poznan) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 57% - 43% Lech Poznan, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 3 - 0); phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 13'Benfica ép sân

    Cầm bóng: Benfica 63% - 37% Lech Poznan, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 6'BÀN THẮNG! Benfica (1-0)

    Phút 6': Rafa Silva (Benfica) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Benfica tiếp đón Lech Poznan.

Cập nhật lúc 03:49 06/11/2026

Đội hình chính thức
Benfica
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva
Lech Poznan
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV N. Frederiksen
1
A. Trubin
58
Daniel Banjaqui
44
Tomás Araújo
3
A. Circati
34
El Karouani
16
Manu
10
H. Sudakov
27
Rafa
30
C. Echeverri
21
Schjelderup
22
J. Durán
1
M. Lis
2
Joel Pereira
72
M. Skrzypczak
59
T. Yegbe
15
M. Gurgul
22
R. Murawski
43
A. Kozubal
10
P. Wålemark
21
Pablo Rodríguez
11
D. Håkans
7
Y. Agnero
Dự bị
Benfica
8 F. Aursnes72 A. Cabral6 A. Bah5 Barrenechea26 S. Dahl33 Gabriel Indio13 J. Kamiński11 D. Lukebakio36 João Palhinha
Lech Poznan
56 W. Szymczak33 Pruchniewski77 L. Palma31 Wiktor Obremski90 H. Janyszka24 F. Jagiełło20 R. Gumny5 G. Berggren14 L. Bengtsson
Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026
BenficaThống kêLech Poznan
59%
Kiểm soát bóng
41%
11
Dứt điểm
1
4
Trúng đích
1
1
Phạt góc
0
5
Phạm lỗi
7
1
Thủ môn cứu thua
3

Benfica còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng khi đang đứng thứ 2 với 9 điểm. Đội chủ nhà tiếp Lech Poznan, đội đang đứng thứ 32 với 1 điểm, trong trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 tại Estádio da Luz.

Benfica mang theo mạch thắng trọn vẹn

Benfica đang có phong độ rất tốt khi thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này giúp đội bóng duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, đồng thời giữ khoảng cách bám đuổi ngôi đầu trong tầm tay.

Việc được thi đấu trên sân nhà là lợi thế đáng kể cho Benfica. Với tinh thần hưng phấn từ mạch thắng liên tiếp, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu.

Lech Poznan: phong độ khá nhưng vị trí thấp

Lech Poznan cũng không phải đối thủ thiếu sức cạnh tranh về mặt phong độ. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận, cho thấy sự ổn định nhất định.

Tuy nhiên, bức tranh trên bảng xếp hạng lại khá khác biệt. Lech Poznan đang đứng thứ 32 với vỏn vẹn 1 điểm, một khoảng cách rất lớn so với Benfica ở vị trí thứ 2 với 9 điểm. Điều này đặt đội khách vào thế cần những kết quả tích cực để cải thiện thành tích của mình tại giải.

Hai lần gặp gần nhất nghiêng về Benfica

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, Benfica thắng cả 2, không có trận hòa và Lech Poznan chưa có chiến thắng nào. Con số tuy chỉ phản ánh một khoảng thời gian ngắn nhưng góp phần củng cố tâm lý tích cực cho đội chủ nhà trước trận này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với chênh lệch lớn về vị trí và điểm số, Benfica có nhiều lý do để chủ động tấn công và tận dụng lợi thế sân nhà. Giữ được sự tập trung và duy trì nhịp độ như 5 trận gần nhất sẽ là yếu tố quan trọng nếu đội muốn tiếp tục bám sát nhóm đầu bảng.

Về phía Lech Poznan, phong độ khá với 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất là điểm tựa để đội khách thi đấu thoải mái hơn. Bài toán của họ là biến phong độ đó thành điểm số trên một sân đấu khó khăn.

Nhận định

Nhìn chung, Benfica có phong độ, vị trí và thành tích gặp nhau gần đây đều nghiêng về phía mình. Lech Poznan có thể dựa vào chuỗi kết quả khá để tạo ra sự cạnh tranh, nhưng thử thách tại Estádio da Luz sẽ không dễ dàng. Trận đấu là cơ hội để Benfica tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Benfica · 2 thắng0 hòaLech Poznan · 0 thắng
04/12/2020
Benfica
4 - 0
Lech Poznan
BEN
22/10/2020
Lech Poznan
2 - 4
Benfica
BEN
Benfica
5 trận gần nhất
TTTTT
9
Trận
7-1-1
T-H-B
29
Ghi (TB 3.2)
8
Thủng lưới
Lech Poznan
5 trận gần nhất
TBTHT
7
Trận
3-2-2
T-H-B
16
Ghi (TB 2.3)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Olympiakos Piraeus4310+310HTTT
2Benfica3300+89TTT
3Bayer Leverkusen3300+89TTT
8Beşiktaş3210+47HTT
9Sunderland3210+27HTT
24AC Milan3102-13BTB
25Celta Vigo3102-13TBB
31Lillestrom3012-71BHB
32Lech Poznan3012-81HBB
33Plzen3003-50BBB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Benfica
L. Barreiro (Inactive)
E. Barrenechea (Injury)
D. Lukebakio (Injury)
L. Barreiro (Inactive)
E. Barrenechea (Injury)
D. Lukebakio (Injury)
Lech Poznan
A. Douglas (Ankle Injury)
A. Gholizadeh (Knee Injury)
M. Ishak (Inactive)
W. Monka (Injury)
J. Moutinho (Inactive)
A. Sayyadmanesh (Groin Injury)
A. Douglas (Ankle Injury)
A. Gholizadeh (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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