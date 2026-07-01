TRỰC TIẾP Trực tiếp Benfica vs St. Gallen: Trận đấu đang diễn ra Benfica tiếp đón St. Gallen tại Estádio do Sport Lisboa e Benfica lúc 02:00 ngày 31/07/2026. Kết quả đối đầu gần nhất đang nghiêng về đội khách, tạo thêm điểm nhấn cho trận đấu.

Benfica 0 - 0 St. Gallen Hiệp 1 — phút 7' 7' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Benfica tiếp đón St. Gallen.

Cập nhật lúc 02:07 31/07/2026

Đội hình chính thức Benfica Sơ đồ 4-2-3-1 St. Gallen Sơ đồ 3-5-2 1 Anatoliy Trubin 6 Alexander Bah 4 António Silva 2 Clément Lenglet 26 Samuel Dahl 10 Georgiy Sudakov 27 Rafa Silva 13 Jakub Kamiński 18 Leandro Barreiro 5 Enzo Barrenechea 14 Vangelis Pavlidis 25 Lukas Watkowiak 26 Tom Gaal 4 Jozo Stanic 36 Chima Okoroji 28 Hugo Vandermersch 16 Lukas Görtler 10 Lukas Daschner 11 Carlo Boukhalfa 64 Mihailo Stevanovic 7 Christian Witzig 14 Aliou Baldé Dự bị Benfica 9 Franjo Ivanović 11 Dodi Lukébakio 16 Manu Silva 17 Amar Dedić 20 Richard Ríos 21 Andreas Schjelderup 22 Jhon Durán 24 Samuel Soares 44 Tomás Araújo St. Gallen 9 Andrin Hunziker 20 Leon Frokaj 23 Betim Fazliji 31 Diego Besio 35 Bela Dumrath 47 Enoch Owusu 63 Corsin Konietzke 68 Mostafa Heydari 74 Joel Ruiz Cập nhật đội hình lúc 01:22 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Benfica sẽ đối đầu St. Gallen tại UEFA Europa League vào lúc 02:00 ngày 31/07/2026. Trận đấu diễn ra trên sân Estádio do Sport Lisboa e Benfica, nơi Benfica có cơ hội chủ động thế trận trước đối thủ đến từ Thụy Sĩ.

Benfica cần tận dụng lợi thế sân nhà

Việc được thi đấu tại Estádio do Sport Lisboa e Benfica mang đến cho Benfica điều kiện thuận lợi để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng, đặc biệt khi kết quả đối đầu gần nhất đang không ủng hộ đội bóng Bồ Đào Nha.

Benfica nhiều khả năng sẽ muốn đẩy cao sức ép từ đầu, duy trì quyền kiểm soát bóng và đưa trận đấu về phần sân của St. Gallen. Cách tiếp cận này có thể giúp đội chủ nhà hạn chế khả năng triển khai bóng của đối thủ, đồng thời tạo ra áp lực liên tục quanh khu vực cấm địa.

St. Gallen có cơ sở để tự tin

Ở lần đối đầu gần nhất, Benfica chưa giành được chiến thắng, trong khi St. Gallen là đội có kết quả tốt hơn. Cụ thể, Benfica thắng 0, hòa 0 và St. Gallen thắng 1. Dù đây chỉ là một lần chạm trán, kết quả đó vẫn có thể giúp St. Gallen bước vào trận đấu với tâm lý tự tin hơn.

Đội khách có thể lựa chọn cách chơi thận trọng, ưu tiên giữ cự ly đội hình và chờ thời cơ phản công. Nếu Benfica dâng cao nhưng thiếu sự cân bằng giữa các tuyến, St. Gallen sẽ có cơ hội khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Vì vậy, khả năng chuyển trạng thái sẽ là một trong những điểm đáng chú ý của đội khách.

Thế trận được quyết định bởi khả năng kiểm soát rủi ro

Benfica được kỳ vọng chủ động hơn nhờ lợi thế sân nhà, nhưng đội bóng này cần tránh để sự áp đảo về thế trận biến thành những khoảng trống ở phía sau. Việc duy trì áp lực sẽ chỉ phát huy hiệu quả nếu đi kèm khả năng kiểm soát các tình huống phản công.

Trong khi đó, St. Gallen có thể tập trung vào việc bảo vệ khu vực trung lộ, làm chậm các đợt lên bóng của Benfica và tận dụng những thời điểm đội chủ nhà mất bóng. Trận đấu vì thế có thể trở thành cuộc giằng co giữa sức ép của Benfica và khả năng chống chịu, phản công của St. Gallen.

Nhận định trận đấu

Đây là màn so tài mà Benfica có lợi thế sân nhà, còn St. Gallen sở hữu điểm tựa tâm lý từ lần đối đầu gần nhất. Benfica cần thể hiện sự chủ động nhưng đồng thời phải giữ được tính cân bằng trong lối chơi. Ngược lại, St. Gallen sẽ hướng đến một thế trận chặt chẽ và chờ đợi cơ hội từ những sai lầm của đối thủ.

Nhìn chung, kết quả trận đấu nhiều khả năng phụ thuộc vào việc Benfica có chuyển hóa được ưu thế sân nhà thành sức ép đủ rõ ràng hay không, cũng như khả năng St. Gallen duy trì sự kỷ luật khi đối mặt với những đợt tấn công liên tiếp.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Benfica · 0 thắng 0 hòa St. Gallen · 1 thắng St. Gallen 2 - 1 Benfica SG

Benfica 5 trận gần nhất T B T B H St. Gallen 5 trận gần nhất T B B T T

Tình hình lực lượng Benfica ✚ Fredrik Aursnes (Unknown Injury) ✚ Gianluca Prestianni (Unknown Injury) ✚ Bruma (Red Card Suspension) St. Gallen ✚ Colin Kleine-Bekel (Fitness) ✚ Nevio Scherrer (Unknown Injury) ✚ Cyrill May (Knee Problems) ✚ Malamine Efekele (Thigh Problems) ✚ Behar Neziri (Unknown Injury) ✚ Stephan Ambrosius (Cruciate Ligament Tear) ✚ Nino Weibel (Knee Injury)