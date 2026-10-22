Trực tiếp Beşiktaş vs Crystal Palace: Beşiktaş mất người

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Beşiktaş vs Crystal Palace: Beşiktaş mất người

Văn Thể22/10/2026 21:46

Crystal Palace đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Beşiktaş, đội đứng hạng 4, 3 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Tüpraş Stadium.

Beşiktaş2 - 2Crystal PalaceHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Beşiktaş 2 - 2 Crystal Palace.

  • 86'Beşiktaş ép sân

    Cầm bóng: Beşiktaş 60% - 40% Crystal Palace, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 1 - 0.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Crystal Palace): Eddie Nketiah vào sân thay Jörgen Strand Larsen.

  • 77'Thẻ đỏ

    Phút 77': Umit Akdag (Beşiktaş) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Beşiktaş): Dušan Vlahović vào sân thay Oh Hyeon-gyu.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Beşiktaş): Václav Černý vào sân thay Ilhan Fakili.

  • 74'Beşiktaş ép sân

    Cầm bóng: Beşiktaş 60% - 40% Crystal Palace, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 1 - 0.

  • 73'BÀN THẮNG! Beşiktaş (2-2)

    Phút 73': Junior Olaitan (Beşiktaş) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Crystal Palace): Dario Osorio vào sân thay Yeremy Pino.

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': Umit Akdag (Beşiktaş) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Beşiktaş): Junior Olaitan vào sân thay Kartal Kayra Yılmaz.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Beşiktaş): Amir Murillo vào sân thay Taylan Bulut.

  • 62'Beşiktaş ép sân

    Cầm bóng: Beşiktaş 60% - 40% Crystal Palace, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 1 - 0.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Crystal Palace): Ismaila Sarr vào sân thay Dwight McNeil.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Crystal Palace): Jörgen Strand Larsen vào sân thay Jean-Philippe Mateta.

  • 55'BÀN THẮNG! Crystal Palace (1-2)

    Phút 55': Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

  • 51'BÀN THẮNG! Crystal Palace (1-1)

    Phút 51': Yeremy Pino (Crystal Palace) lập công (kiến tạo: Anan Khalaili). Tỷ số: 1 - 1.

  • 51'VAR

    Phút 51': Bàn thắng được công nhận — Yeremy Pino (Crystal Palace).

  • 50'Beşiktaş ép sân

    Cầm bóng: Beşiktaş 62% - 38% Crystal Palace, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 45+2'BÀN THẮNG! Beşiktaş (1-0)

    Phút 45+2': Wilfred Ndidi (Beşiktaş) lập công (kiến tạo: Salih Özcan). Tỷ số: 1 - 0.

  • 45+1'Thẻ vàng

    Phút 45+1': Yeremy Pino (Crystal Palace) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 39'Thay người

    Phút 39' (Beşiktaş): Salih Özcan vào sân thay Fabio Miretti.

  • 37'Beşiktaş ép sân

    Cầm bóng: Beşiktaş 63% - 37% Crystal Palace, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 0.

  • 25'Beşiktaş ép sân

    Cầm bóng: Beşiktaş 60% - 40% Crystal Palace, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 2.

  • 15'Thẻ vàng

    Phút 15': Wilfred Ndidi (Beşiktaş) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Beşiktaş ép sân

    Cầm bóng: Beşiktaş 67% - 33% Crystal Palace; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 2.

  • 6'VAR

    Phút 6': Bàn thắng không được công nhận — Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Beşiktaş tiếp đón Crystal Palace.

Cập nhật lúc 03:51 23/10/2026

Đội hình chính thức
Beşiktaş
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV V. Italiano
Crystal Palace
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage
1
A. Nübel
22
Taylan Bulut
35
Tiago Djaló
50
Ü. Akdağ
11
K. Ouattara
4
W. Ndidi
19
L. Trossard
21
F. Miretti
8
K. Yılmaz
29
I. Fakili
9
Oh Hyeon-Gyu
44
W. Benítez
26
C. Richards
5
A. Disasi
6
J. Canvot
25
A. Khalaili
20
A. Wharton
18
D. Kamada
3
T. Mitchell
11
D. McNeil
10
Yeremy Pino
14
J. Mateta
Dự bị
Beşiktaş
80 D. Alemdar90 S. Kılıçsoy62 A. Murillo15 J. Olaitan17 E. Poku53 E. Topçu28 D. Vlahović33 R. Yılmaz58 Y. Özcan
Crystal Palace
54 D. Benamar81 Lucca Benetton33 B. Chilwell19 W. Hughes22 Strand Larsen31 R. Matthews30 Óscar Mingueza9 E. Nketiah24 D. Osorio
Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026
BeşiktaşThống kêCrystal Palace
60%
Kiểm soát bóng
40%
4
Dứt điểm
7
2
Trúng đích
3
1
Phạt góc
3
11
Phạm lỗi
12
0
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
0

Crystal Palace đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và chuyến làm khách trên sân của Beşiktaş là phép thử rõ ràng cho tham vọng ấy. Đội chủ nhà đứng hạng 4 với 6 điểm, còn Crystal Palace đứng hạng 15 với 3 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, tương đương một chiến thắng.

Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại Tüpraş Stadium.

Khoảng cách điểm số hẹp hơn thứ hạng

Nhìn riêng thứ hạng, hai đội cách nhau tới 11 bậc. Tuy nhiên, bảng điểm cho thấy bức tranh sít sao hơn nhiều. Beşiktaş có 6 điểm, Crystal Palace có 3 điểm, nên một kết quả tốt có thể thay đổi cục diện ở nhóm đầu bảng.

Với Beşiktaş, đây là cơ hội củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu ngay trên sân nhà. Với Crystal Palace, đây là dịp tiến sát hơn nhóm đang dẫn trước, nếu giành được kết quả có lợi ngay trên sân khách.

Phong độ: Beşiktaş nhỉnh hơn nhưng chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Beşiktaş thắng 3 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà từng có chuỗi hai trận thắng liên tiếp, nhưng lại để thua ở trận mới nhất. Thành tích này cho thấy họ có sức mạnh để cạnh tranh ở nhóm đầu, song vẫn còn những khoảng trống cần khắc phục.

Crystal Palace có chuỗi 5 trận khó khăn hơn: thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, họ đang thua liên tiếp 2 trận gần nhất. Vì vậy, đội khách cần một kết quả để chấm dứt mạch kết quả không tốt này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Beşiktaş sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà và phong độ nhỉnh hơn để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Sau trận thua gần nhất, họ cần phản ứng nhanh để tránh rơi vào chuỗi kết quả xấu.

Ở chiều ngược lại, Crystal Palace đang chịu áp lực lớn khi thua hai trận gần nhất. Sự chắc chắn trong phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội hiếm hoi có thể là chìa khóa để họ mang điểm về từ chuyến làm khách. Kỷ luật ở những phút đầu tiên sẽ quyết định việc họ có giữ được thế trận cân bằng hay không.

Nhận định

Xét về vị trí và phong độ, Beşiktaş được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Tuy vậy, khoảng cách 3 điểm cùng chuỗi kết quả chưa ổn định của chủ nhà khiến Crystal Palace vẫn còn cơ hội. Đây là cuộc đối đầu mà bất kỳ bên nào cũng có thể tạo ra khác biệt nếu xử lý tốt các khoảnh khắc quyết định.

Beşiktaş
5 trận gần nhất
BTTBT
8
Trận
7-0-1
T-H-B
15
Ghi (TB 1.9)
4
Thủng lưới
Crystal Palace
5 trận gần nhất
BBTBH
2
Trận
1-0-1
T-H-B
6
Ghi (TB 3.0)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Juventus2200+66TT
2Bayer Leverkusen2200+66TT
3Benfica2200+56TT
4Beşiktaş2200+46TT
5Bournemouth2200+46TT
8Lyon2200+26TT
9Sunderland2200+26TT
14Dinamo Zagreb2110+14TH
15Crystal Palace2101+33BT
16AC Milan2101+23TB
24Levski Sofia2011-11HB
25Hapoel Beer Sheva2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Beşiktaş
C. Keles (Off the roster)
O. Kokcu (Foot Injury)
M. Rashica (Muscle Injury)
C. Keles (Off the roster)
O. Kokcu (Foot Injury)
M. Rashica (Muscle Injury)
Crystal Palace
C. Doucoure (Off the roster)
Z. Gozo (Off the roster)
E. Guessand (Off the roster)
D. Henderson (Foot Injury)
J. Lerma (Off the roster)
C. Riad (Knee Injury)
Q. Timber (Injury)
T. Tomiyasu (Calf Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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