Trực tiếp Beşiktaş vs Marseille: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Beşiktaş vs Marseille: Đội hình xuất phát

Văn Thể17/09/2026 21:39

Beşiktaş đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Marseille tại Besiktas Park lúc 02:00 ngày 18/09, tự tin tận dụng phong độ cao nhằm tạo đà bứt phá.

BeşiktaşvsMarseilleSẮP BẮT ĐẦU • 02:00
  • 02:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Beşiktaş và Marseille đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:33 18/09/2026

Đội hình chính thức
Beşiktaş
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV V. Italiano
Marseille
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bruno Genesio
1
A. Nübel
62
A. Murillo
12
E. Agbadou
53
E. Topçu
11
K. Ouattara
6
S. Özcan
18
V. Černý
15
J. Olaitan
10
O. Kökçü
29
I. Fakili
28
D. Vlahović
12
J. de Lange
22
T. Weah
25
U. Garcia
13
D. Cornelius
4
C. Egan-Riley
23
P. Højbjerg
8
H. Abdelli
7
A. Gomes
48
K. Abdallah
77
A. Harit
11
N. Maupay
Dự bị
Beşiktaş
80 D. Alemdar22 Taylan Bulut35 Tiago Djaló90 S. Kılıçsoy21 F. Miretti4 W. Ndidi9 Oh Hyeon-Gyu17 E. Poku33 R. Yılmaz
Marseille
42 Nouhoum Kamissoko9 A. Gouiri74 K. Bezahaf14 Igor Paixão21 N. Aguerd18 B. Meité46 E. Mbondo43 T. Mmadi33 Emerson
Cập nhật đội hình lúc 01:34 18/09/2026

Beşiktaş đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn so tài đáng chú ý với Marseille trên sân vận động Besiktas Park vào lúc 02:00 ngày 18/09. Cuộc đọ sức này mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai câu lạc bộ, mở ra cơ hội thiết lập lợi thế sớm trên hành trình cạnh tranh thứ hạng ở đấu trường châu Âu.

Phong độ ấn tượng của Beşiktaş

Đại diện bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn nhờ điểm tựa phong độ rực sáng trong thời gian gần đây. Cụ thể, Beşiktaş đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi trận thăng hoa này cho thấy tính ổn định cao cũng như sự hiệu quả vượt trội trong khâu vận hành lối chơi của đội chủ sân Besiktas Park.

Cục diện bảng xếp hạng và toan tính chiến thuật

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Beşiktaş đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 12 với 0 điểm. Trong khi đó, các vị khách Marseille xếp ở vị trí thứ 22 và cũng chưa có điểm số nào. Dù khoảng cách trên bảng xếp hạng giữa hai bên chưa phản ánh cách biệt điểm số, nhưng khí thế thi đấu rõ ràng đang nghiêng về phía đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Được thi đấu trên sân nhà Besiktas Park, Beşiktaş nắm giữ ưu thế lớn để chủ động áp đặt nhịp độ trận đấu ngay từ những phút đầu. Về phía Marseille, chuyến hành quân xa nhà đòi hỏi đại diện nước Pháp phải bố trí đội hình kỷ luật và cẩn trọng tối đa nhằm hạn chế sự hưng phấn từ các chân sút chủ nhà.

Nhận định xu hướng thế trận

Màn đối đầu giữa hai đội bóng hứa hẹn diễn ra chặt chẽ và giàu tính chiến thuật khi đôi bên đều khao khát khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, với điểm tựa vững chắc từ khán đài cùng mạch 4 trận thắng trong 5 trận gần nhất, Beşiktaş nhiều khả năng sẽ là bên làm chủ thế trận để hiện thực hóa tham vọng thăng tiến ở nhóm trên.

Beşiktaş
5 trận gần nhất
TTTBB
6
Trận
5-0-1
T-H-B
8
Ghi (TB 1.3)
1
Thủng lưới
Marseille
5 trận gần nhất
BBBTB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Sparta Praha1100+33T
2Benfica1100+23TTTHT
3Bayer Leverkusen1100+23T
8Dinamo Zagreb101001H
9Hapoel Beer Sheva101001H
11Sturm Graz101001H
12Beşiktaş000000BTTTT
13Bournemouth000000
21Lillestrom000000TH
22Marseille000000
23NEC Nijmegen000000
24OFI000000TT
25Real Sociedad000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Beşiktaş
C. Keles (Off the roster)
M. Rashica (Off the roster)
L. Trossard (Injury)
O. Kokcu (Toe Injury)
C. Keles (Off the roster)
M. Rashica (Off the roster)
L. Trossard (Injury)
O. Kokcu (Toe Injury)
Marseille
G. Kondogbia (Injury)
T. Nnadi (Injury)
G. Kondogbia (Injury)
T. Nnadi (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Beşiktaş vs Marseille: Đội hình xuất phát
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