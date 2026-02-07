Trực tiếp Bỉ vs Senegal: Hết hai hiệp chính, chờ hiệp phụ, hòa 2-2 Trận đấu loại trực tiếp giữa Bỉ và Senegal tại Lumen Field sẽ quyết định tấm vé vào tứ kết. Bỉ đang có mạch bất bại, còn Senegal phải nỗ lực sau hai trận thua liên tiếp.

Bỉ 2 - 2 Senegal ● Nghỉ trước hiệp phụ 90' Thẻ vàng Phút 90': R. Garcia (Bỉ) nhận thẻ vàng.

89' BÀN THẮNG! Bỉ (2-2) Phút 89': Y. Tielemans (Bỉ) lập công (kiến tạo: L. Trossard). Tỷ số: 2 - 2.

86' BÀN THẮNG! Bỉ (1-2) Phút 86': R. Lukaku (Bỉ) lập công (kiến tạo: T. Meunier). Tỷ số: 1 - 2.

78' Thay người Phút 78' (Bỉ): T. Meunier vào sân thay M. De Cuyper.

73' Thay người Phút 73' (Senegal): I. Mbaye vào sân thay I. Ndiaye.

73' Thay người Phút 73' (Senegal): P. M. Sarr vào sân thay H. Diarra.

67' Thẻ vàng Phút 67': L. Camara (Senegal) nhận thẻ vàng (Roughing).

66' Thay người Phút 66' (Senegal): L. Camara vào sân thay P. Gueye.

64' Thẻ vàng Phút 64': B. Mechele (Bỉ) nhận thẻ vàng (Roughing).

63' Thay người Phút 63' (Bỉ): D. Moreira vào sân thay H. Vanaken.

56' Thay người Phút 56' (Bỉ): N. Raskin vào sân thay K. De Bruyne.

56' Thay người Phút 56' (Bỉ): D. Lukebakio vào sân thay J. Doku.

51' BÀN THẮNG! Senegal (0-2) Phút 51': I. Sarr (Senegal) lập công (kiến tạo: M. Niakhate). Tỷ số: 0 - 2.

46' Thay người Phút 46' (Bỉ): R. Lukaku vào sân thay C. De Ketelaere.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

25' BÀN THẮNG! Senegal (0-1) Phút 25': H. Diarra (Senegal) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Bỉ tiếp đón Senegal.

Cập nhật lúc 05:03 02/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 02:23 02/07/2026

Đội hình chính thức

Bỉ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Rudi Garcia

Đội hình xuất phát:

1. Thibaut Courtois (G)

21. Timothy Castagne (D)

4. Brandon Mechele (D)

3. Arthur Theate (D)

5. Maxim De Cuyper (D)

8. Youri Tielemans (M)

20. Hans Vanaken (M)

10. Leandro Trossard (M)

7. Kevin De Bruyne (M)

11. Jérémy Doku (M)

17. Charles De Ketelaere (F)

Dự bị:

13. Mike Penders

12. Senne Lammens

15. Thomas Meunier

16. Koni De Winter

18. Joaquin Seys

25. Nathan Ngoy

6. Axel Witsel

19. Diego Moreira

22. Alexis Saelemaekers

23. Nicolas Raskin

24. Amadou Onana

14. Dodi Lukebakio

9. Romelu Lukaku

26. Matías Fernández-Pardo

Senegal

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Bouna Thiaw Pape

Đội hình xuất phát:

23. Mory Diaw (G)

15. Krépin Diatta (D)

6. Pathé Ismaël Ciss (D)

19. Moussa Niakhaté (D)

14. Ismail Jakobs (D)

21. Habib Diarra (M)

5. Idrissa Gana Gueye (M)

26. Pape Gueye (M)

13. Iliman Ndiaye (F)

18. Ismaïla Sarr (F)

10. Sadio Mané (F)

Dự bị:

1. Yehvann Diouf

3. Kalidou Koulibaly

4. Abdoulaye Seck

24. Antoine Mendy

25. El Hadji Malick Diouf

2. Mamadou Sarr

17. Pape Matar Sarr

8. Lamine Camara

22. Bara Sapoko Ndiaye

7. Assane Diao

9. Ahmadou Bamba Dieng

11. Nicolas Jackson

12. Cherif Ndiaye

20. Ibrahim Mbaye

Bối cảnh trận đấu tại Lumen Field

Cuộc đối đầu giữa Bỉ và Senegal tại vòng 1/16 World Cup là một trong những tâm điểm chú ý khi giải đấu bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Diễn ra tại sân vận động Lumen Field vào lúc 03:00 ngày 02/07/2026, đây là trận đấu loại trực tiếp với quy tắc đơn giản nhưng nghiệt ngã: đội giành chiến thắng sẽ đi tiếp, còn đội thất bại sẽ phải dừng bước tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phong độ ổn định của đại diện châu Âu

Đội tuyển Bỉ bước vào vòng đấu này với một sự tự tin nhất định nhờ thành tích ổn định trong thời gian qua. Trong 3 trận đấu gần nhất, đại diện từ lục địa già vẫn chưa nếm mùi thất bại, cụ thể họ đã giành được 1 chiến thắng và có 2 trận hòa. Lối chơi của Bỉ cho thấy sự lỳ lợm và khả năng kiểm soát nhịp độ tốt, giúp họ đứng vững trước những áp lực lớn.

Dù không quá bùng nổ về mặt tỉ số, nhưng việc duy trì được mạch bất bại là minh chứng cho bản lĩnh của một đội bóng lớn. Tại một vòng đấu mà sai lầm không có cơ hội để sửa chữa, sự ổn định này chính là vũ khí quan trọng nhất mà Bỉ mang đến Lumen Field.

Thách thức cực đại cho Senegal

Trái ngược với đối thủ, Senegal đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn. Sau khi khởi đầu bằng một chiến thắng đầy hứa hẹn, đội bóng đến từ châu Phi đã bất ngờ sa sút khi để thua liên tiếp trong 2 trận đấu gần đây nhất. Việc phải nhận những kết quả bất lợi ngay trước thềm vòng loại trực tiếp đang đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng chịu áp lực của các cầu thủ Senegal.

Tuy nhiên, trong bóng đá, đặc biệt là tại World Cup, những đội bóng ở thế chân tường thường tiềm ẩn sức mạnh khó lường. Senegal cần phải tìm lại bản sắc và sự hưng phấn đã giúp họ có được chiến thắng đầu tay nếu muốn tạo nên cú sốc trước một đối thủ già rơ như Bỉ.

Nhận định cục diện trận đấu

Với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp, sự thận trọng chắc chắn sẽ được cả hai đội bóng đặt lên hàng đầu. Bỉ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và chờ đợi sơ hở từ đối phương. Trong khi đó, Senegal với nền tảng thể lực dồi dào có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công để tận dụng tốc độ của các cầu thủ trên hàng công.

Điểm mấu chốt của trận đấu sẽ nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Trong một thế trận chặt chẽ, đội bóng nào bản lĩnh hơn và ít mắc sai lầm hơn sẽ có cơ hội lớn để ghi tên mình vào vòng tứ kết. Người hâm mộ đang kỳ vọng vào một màn so tài đỉnh cao, nơi tinh hoa của bóng đá châu Âu đối đầu với sự mạnh mẽ của bóng đá châu Phi.

Phong độ gần đây của Bỉ

27/06/2026: New Zealand 1-5 Bỉ (Thắng)

22/06/2026: Bỉ 0-0 Iran (Hòa)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

06/06/2026: Bỉ 5-0 Tunisia (Thắng)

02/06/2026: Croatia 0-2 Bỉ (Thắng)

Phong độ gần đây của Senegal

27/06/2026: Senegal 5-0 Iraq (Thắng)

23/06/2026: Na Uy 3-2 Senegal (Thua)

17/06/2026: Pháp 3-1 Senegal (Thua)

10/06/2026: Ả Rập Xê Út 0-0 Senegal (Hòa)

01/06/2026: Mỹ 3-2 Senegal (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bỉ 1 5 WDD

Phong độ và thống kê đội

Bỉ (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (0 sân nhà)

Hòa: 2 (2 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Senegal (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: LLW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 2 (2 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Belgium

Z. Debast: Injury (Missing Fixture)

Senegal

É. Mendy: Twisted Knee (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Belgium

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Belgium or draw