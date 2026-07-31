Trực tiếp Birmingham City vs FC Barcelona: FC Barcelona ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Birmingham City vs FC Barcelona: FC Barcelona ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể31/07/2026 20:43

Birmingham City chạm trán FC Barcelona tại St. Andrew's Stadium lúc 01:45 ngày 01/08/2026 trong trận đấu thuộc khuôn khổ Giao hữu CLB

Birmingham City0 - 0FC BarcelonaHiệp 1 — phút 16'
  • 16'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 12'FC Barcelona ép sân

    Cầm bóng: Birmingham City 31 - 69 FC Barcelona, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Birmingham City tiếp đón FC Barcelona.

Cập nhật lúc 02:03 01/08/2026

Đội hình chính thức
Birmingham City
Sơ đồ 4-2-3-1
FC Barcelona
Sơ đồ 4-3-3
1
James Beadle
26
Bright Osayi-Samuel
5
Phil Neumann
4
Christoph Klarer
20
Alex Cochrane
14
Jhon Solís
24
Tomoki Iwata
7
Carlos Vicente
28
Jay Stansfield
27
Kanya Fujimoto
9
August Priske
1
Wojciech Szczesny
2
Xavi Espart
15
Andreas Christensen
3
Gerard Martín
23
Jofre Torrents
17
Marc Casadó
28
Ebrima Tunkara
36
Marc Bernal
7
Karim Adeyemi
34
Hamza Abdelkarim
19
Shane Kluivert
Dự bị
Birmingham City
2 Ethan Laird3 Lee Buchanan6 Jack Robinson11 Scott Wright16 Patrick Roberts21 Ryan Allsop23 Dael Fry30 Bradley Mayo32 Luis Vázquez
FC Barcelona
4 Ronald Araujo11 Raphinha16 Fermín López29 Toni Fernández30 Guille Fernández40 Áron Yaakobishvili43 Tomás Marqués88 Iker Rodríguez89 Jordi Pesquer
Cập nhật đội hình lúc 01:08 01/08/2026
Birmingham CityThống kêFC Barcelona
31%
Kiểm soát bóng
69%
0
Dứt điểm
1
1
Phạt góc
1
1
Phạm lỗi
2
1
Việt vị
0

Thông tin trận đấu

Birmingham City sẽ đối đầu FC Barcelona tại St. Andrew's Stadium lúc 01:45 ngày 01/08/2026, trong khuôn khổ Giao hữu CLB.

Đây là cuộc so tài giữa Birmingham City và FC Barcelona, với sân St. Andrew's Stadium là địa điểm tổ chức. Thời gian thi đấu đã được xác định theo thông tin trận đấu.

Nhận định trước trận

Dữ liệu được cung cấp hiện chỉ gồm cặp đấu, thời gian, sân vận động và giải đấu. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để phân tích phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Trận đấu sẽ là dịp để Birmingham City và FC Barcelona so tài trong một cuộc giao hữu. Những diễn biến trên sân, cách tiếp cận trận đấu và lựa chọn nhân sự của hai đội sẽ là các yếu tố cần theo dõi khi cuộc đối đầu diễn ra.

Thông tin cần biết

  • Trận đấu: Birmingham City vs FC Barcelona
  • Thời gian: 01/08/2026 01:45
  • Sân vận động: St. Andrew's Stadium
  • Giải đấu: Giao hữu CLB
Birmingham City
5 trận gần nhất
TTBTT
FC Barcelona
5 trận gần nhất
TBTBT
Tình hình lực lượng
Birmingham City
Marc Leonard (Achilles tendon rupture)
Marvin Ducksch (Fitness)
Lee Buchanan (Cruciate Ligament Injury)
Ethan Laird (Hamstring Injury)
FC Barcelona
Frenkie de Jong (Knee Medial Ligament Tear)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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