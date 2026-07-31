TRỰC TIẾP Trực tiếp Birmingham City vs FC Barcelona: Hết hiệp 1, hòa 1-1 Birmingham City chạm trán FC Barcelona tại St. Andrew's Stadium lúc 01:45 ngày 01/08/2026 trong trận đấu thuộc khuôn khổ Giao hữu CLB

Birmingham City 1 - 1 FC Barcelona Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

44' Thẻ vàng Phút 44': Hamza Abdelkarim () nhận thẻ vàng.

42' BÀN THẮNG! FC Barcelona (1-1) Phút 42': Hamza Abdelkarim () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

36' FC Barcelona ép sân Cầm bóng: Birmingham City 38 - 62 FC Barcelona, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.

31' BÀN THẮNG! Birmingham City (1-0) Phút 31': August Priske () lập công (kiến tạo: Alex Cochrane). Tỷ số: 1 - 0.

24' FC Barcelona ép sân Cầm bóng: Birmingham City 34 - 66 FC Barcelona, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.

18' Thẻ vàng Phút 18': Christoph Klarer () nhận thẻ vàng.

12' FC Barcelona ép sân Cầm bóng: Birmingham City 31 - 69 FC Barcelona, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Birmingham City tiếp đón FC Barcelona.

Cập nhật lúc 02:33 01/08/2026

Đội hình chính thức Birmingham City Sơ đồ 4-2-3-1 FC Barcelona Sơ đồ 4-3-3 1 James Beadle 26 Bright Osayi-Samuel 5 Phil Neumann 4 Christoph Klarer 20 Alex Cochrane 14 Jhon Solís 24 Tomoki Iwata 7 Carlos Vicente 28 Jay Stansfield 27 Kanya Fujimoto 9 August Priske 1 Wojciech Szczesny 2 Xavi Espart 15 Andreas Christensen 3 Gerard Martín 23 Jofre Torrents 17 Marc Casadó 28 Ebrima Tunkara 36 Marc Bernal 7 Karim Adeyemi 34 Hamza Abdelkarim 19 Shane Kluivert Dự bị Birmingham City 2 Ethan Laird 3 Lee Buchanan 6 Jack Robinson 11 Scott Wright 16 Patrick Roberts 21 Ryan Allsop 23 Dael Fry 30 Bradley Mayo 32 Luis Vázquez FC Barcelona 4 Ronald Araujo 11 Raphinha 16 Fermín López 29 Toni Fernández 30 Guille Fernández 40 Áron Yaakobishvili 43 Tomás Marqués 88 Iker Rodríguez 89 Jordi Pesquer Cập nhật đội hình lúc 01:08 01/08/2026

Birmingham City Thống kê FC Barcelona 38% Kiểm soát bóng 62% 3 Dứt điểm 2 2 Trúng đích 0 1 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 5 3 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

Birmingham City sẽ đối đầu FC Barcelona tại St. Andrew's Stadium lúc 01:45 ngày 01/08/2026, trong khuôn khổ Giao hữu CLB.

Đây là cuộc so tài giữa Birmingham City và FC Barcelona, với sân St. Andrew's Stadium là địa điểm tổ chức. Thời gian thi đấu đã được xác định theo thông tin trận đấu.

Nhận định trước trận

Dữ liệu được cung cấp hiện chỉ gồm cặp đấu, thời gian, sân vận động và giải đấu. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để phân tích phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội.

Trận đấu sẽ là dịp để Birmingham City và FC Barcelona so tài trong một cuộc giao hữu. Những diễn biến trên sân, cách tiếp cận trận đấu và lựa chọn nhân sự của hai đội sẽ là các yếu tố cần theo dõi khi cuộc đối đầu diễn ra.

Thông tin cần biết

Trận đấu: Birmingham City vs FC Barcelona

Birmingham City vs FC Barcelona Thời gian: 01/08/2026 01:45

01/08/2026 01:45 Sân vận động: St. Andrew's Stadium

St. Andrew's Stadium Giải đấu: Giao hữu CLB

Birmingham City 5 trận gần nhất T T B T T FC Barcelona 5 trận gần nhất T B T B T

Tình hình lực lượng Birmingham City ✚ Marc Leonard (Achilles tendon rupture) ✚ Marvin Ducksch (Fitness) ✚ Lee Buchanan (Cruciate Ligament Injury) ✚ Ethan Laird (Hamstring Injury) FC Barcelona ✚ Frenkie de Jong (Knee Medial Ligament Tear)