Trực tiếp Birmingham City vs FC Barcelona: Hết hiệp 1, hòa 1-1

TRỰC TIẾPTrực tiếp Birmingham City vs FC Barcelona: Hết hiệp 1, hòa 1-1
Birmingham City chạm trán FC Barcelona tại St. Andrew's Stadium lúc 01:45 ngày 01/08/2026 trong trận đấu thuộc khuôn khổ Giao hữu CLB
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 44'Thẻ vàng
Phút 44': Hamza Abdelkarim () nhận thẻ vàng.
- 42'BÀN THẮNG! FC Barcelona (1-1)
Phút 42': Hamza Abdelkarim () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.
- 36'FC Barcelona ép sân
Cầm bóng: Birmingham City 38 - 62 FC Barcelona, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 1.
- 31'BÀN THẮNG! Birmingham City (1-0)
Phút 31': August Priske () lập công (kiến tạo: Alex Cochrane). Tỷ số: 1 - 0.
- 24'FC Barcelona ép sân
Cầm bóng: Birmingham City 34 - 66 FC Barcelona, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 18'Thẻ vàng
Phút 18': Christoph Klarer () nhận thẻ vàng.
- 12'FC Barcelona ép sân
Cầm bóng: Birmingham City 31 - 69 FC Barcelona, dứt điểm 0 - 1, phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 2.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Birmingham City tiếp đón FC Barcelona.
Cập nhật lúc 02:33 01/08/2026
Thông tin trận đấu
Birmingham City sẽ đối đầu FC Barcelona tại St. Andrew's Stadium lúc 01:45 ngày 01/08/2026, trong khuôn khổ Giao hữu CLB.
Đây là cuộc so tài giữa Birmingham City và FC Barcelona, với sân St. Andrew's Stadium là địa điểm tổ chức. Thời gian thi đấu đã được xác định theo thông tin trận đấu.
Nhận định trước trận
Dữ liệu được cung cấp hiện chỉ gồm cặp đấu, thời gian, sân vận động và giải đấu. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để phân tích phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội.
Trận đấu sẽ là dịp để Birmingham City và FC Barcelona so tài trong một cuộc giao hữu. Những diễn biến trên sân, cách tiếp cận trận đấu và lựa chọn nhân sự của hai đội sẽ là các yếu tố cần theo dõi khi cuộc đối đầu diễn ra.
Thông tin cần biết
- Trận đấu: Birmingham City vs FC Barcelona
- Thời gian: 01/08/2026 01:45
- Sân vận động: St. Andrew's Stadium
- Giải đấu: Giao hữu CLB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)